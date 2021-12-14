IVA Technologies подтвердила совместимость платформы IVA MCU с решениями Jabra для ВКС IVA Technologies, российский производитель ИТ-решений для построения современной цифровой инфраструктуры, и Jabra, производитель аудио- и видеорешений для различных сегментов рынка, объявили о полной совместимости линейки интеллектуальных камер Jabra PanaCast для коллективной и индивидуальной

Jabra и Lenovo представляют совместное интегрированное решение для видеоконференций Бренд Jabra совместно с Lenovo представляет решение для проведения видеоконференций в современных переговорных. Решение комплектуется различными камерами Jabra: инновационной видеопанелью J

Компания Jabra объявила о выпуске гарнитуры Evolve2 75, которая «оживит» работу в гибридном формате но упростить и сделать более продуктивной работу в гибком режиме из любого места для любого сотрудника. Согласно результатам последнего исследования в области гибридного сценария работы, проведенного Jabra, 85% работников умственного труда утверждают, что уверенность в своих аудио- и видеоустройствах и возможностях подключения позволяет им работать эффективнее. Разработчики Jabra пос

Исследование Jabra: 59% сотрудников гибкая организация работы важнее, чем зарплата тную плату. Это подтверждает, что для большинства сотрудников гибкость и автономность в течение всего рабочего дня стали важнее денежного вознаграждения. Таковы данные нового глобального исследования Jabra Hybrid Ways of Working 2021 Global Report («Jabra: Глобальное исследование гибридных сценариев работы за 2021 г.»), проведенного Jabra в 2021 г. В исследовании приняли участ

Лучшие спикерфоны для онлайн-конференций: выбор ZOOM спикерфоном вместе с коллегой или при работе на удаленке: приняли звонок от клиента по смартфону, а потом быстро переключились на совещание в Skype на ПК. Управлять устройством можно через программу Jabra Direct Маркировка MS в названии спикерфона говорит о том, что он сертифицирован для Microsoft, то есть его можно использовать с Microsoft Lync и Office Communicator, а также со Skype for

Jabra и HP выпустили совместное решение для проведения совещаний в условиях пандемии. Цена. Фото местно с HP объявила о выпуске пользовательского комплекта оборудования для переговорных комнат. Оно обеспечивает высокое качество видео- и аудиосвязи в условиях новой реальности. Комплект состоит из Jabra PanaCast, интеллектуальной видеокамеры с углом обзора 180°, разрешением Panoramic-4K и подключением plug-and-play, и HP Elite Slice, интегрированного решения для конференцсвязи, сочетающе

Спикерфон Jabra Speak 750: безупречный звук для телеконференций из любой точки мира Компания Jabra анонсировала выпуск Speak 750 — новой модели в линейке профессиональных спикерфонов. Новое устройство в линейке Speak разработано с учетом потребностей конференц-связи в условиях новой ре

Jabra начинает российские продажи интеллектуальной видеокамеры PanaCast Jabra представила российскому рынку видеокамеру Jabra PanaCast, первое по данным компании в мире интеллектуальное видео-решение plug-and-play с углом обзора 180° и разрешением Panoramic-4K. Эта иммерсивная интеллектуальная система в режиме р

Jabra представила Bluetooth-стереогарнитуру Halo Smart Jabra представила в России беспроводную стереогарнитуру Halo Smart. Как рассказали CNews в компании, Jabra Halo Smart работает до 22 дней в режиме ожидания, до 17 часов в режиме разговора и до 15 часов в режиме прослушивания музыки. Стереогарнитура Jabra Halo Smart поддерживает беспрово

Не иди на компромисс с Jabra Halo Fusion Не искать компромисс между компактными наушниками для прослушивания музыки на ходу и гарнитурой для приёма звонков поможет новое гибридное устройство Jabra Halo Fusion. Jabra Halo Fusion – это беспроводные стерео-наушники и гарнитура для смартфона. Устройство отличается минимальной массой в 21 грамм, мощной встроенной батареей, гарант

Почти стальная гарнитура Мороз, брызги воды и краски, пылевые бури и падения на асфальт камень не помешают гарнитуре Jabra Steel уверенно работать. Новая гарнитура Jabra Steel разработана специально для людей, работающих в тяжёлых климатических условиях, на высоте, вынужденных передвигаться по просёлоч

Обзор гарнитуры Jabra Eclipse: качество в миниатюре Внешний вид Важно понимать, что приобретая Jabra Eclipse пользователь получает не только гарнитуру, но и специально разработанный для нее портативный зарядный чехол. Вместе конструкция напоминает камень черной или белой гальки, в зависи

Идеальная тренировка - всегда под хорошую мызыку Если тренировка для вас невозможна без бодрого музыкального сопровождения, наушники Jabra Sport Pace позволят и наслаждаться отличным звуком, и организовать оптимальный уровень нагрузок. Рекомендации по повышению эффективности занятий даёт совместимое с новыми Jabra Spo

Идеальный звук трёх размеров - колонки Jabra SOLEMATE нюю акустику для смартфона или планшета сейчас достаточно легко. Но если ориентироваться на известные марки, уже хорошо зарекомендовавшие себя на рынке беспроводного аудио, нужно вспомнить о компании Jabra и её линейке колонок SOLEMATE. Jabra SOLEMATE работает с любым источником звука через беспроводное соединение Bluetooth или проводное – с помощью подключения к разъёму на 3,5 милли

Jabra Sports Pulse Wireless - наушники, следящие за пульсом В сети магазинов техники Apple - re:Store появились высококачественные беспроводные наушники Jabra Sports Pulse Wireless, оснащённые встроенным биометрическим монитором пульса. Этот монитор в Jabra Sports Pulse Wireless – часть системы организации индивидуальных тренировок , вто

Jabra расширяет сотрудничество с Panasonic Компания Jabra расширяет сотрудничество с корпорацией Panasonic. Профессиональные гарнитуры Jabra включены в ассортимент решений, предоставляемых Panasonic в области систем связи на российском ры

Jabra вывела на рынок проводные гарнитуры UC VOICE для унифицированных коммуникаций Компания GN Netcom (торговая марка Jabra) показала новую серию проводных гарнитур Jabra UC VOICE, созданных для улучшения эффективности работы с системами унифицированных коммуникаций. В новую серию входят Jabra UC

Jabra представила новый автомобильный спикерфон начального уровня Компания Jabra анонсировала автомобильный спикерфон Jabra DRIVE. Это устройство не требует специальной установки и разработано для начинающих пользователей. Для сопряжения с мобильным телефоном д

Jabra выпускает аудиосистему для Skype ли кому-то хочется везти с собой даже небольшие аудиоколонки. Сейчас, когда интернет-телефония всё больше входит в жизнь рядовых граждан, спрос на компактные аудиосистемы растёт как никогда. Компания Jabra, известная производством гарнитур для сотовых телефонов, анонсировала и выпустила компактную аудиосистему со встроенным микрофоном SPEAK410 USB. Как ясно из названия, система подключается

Logitech начала выпускать гарнитуры Jabra Компании Logitech и Jabra объединились в выпуске гарнитур и спикерфонов – первые устройства уже можно начать заказывать (Logitech BSP420 USB Speakerphone, Logitech BH970 Wireless DECT Headset и Logitech BH870 Wire

Jabra создала Bluetooth-гарнитуру для телефонистов Компания Jabra представила новую модификацию бестселлера своего модельного ряда – гарнитуру Jabra BIZ 2400, оснащенную Bluetooth-блоком, позволяющему принимать с ее помощью звонки с мобильного те

Jabra увеличила объем продаж в России на рекордные 130% Компания GN Netcom объявила о результатах деятельности своего подразделения Jabra, одного из лидеров в области разработки телефонных гарнитур, в 2010 г. Выручка Jabra

Jabra показала спикерфоны для бизнесменов Компания GN Netcom (бренд Jabra) поставила на рынок два новых спикерфона Jabra Speak 410 (7410-209) и Jabra Speak 410 MS (7410-109). Главным отличием Jabra Speak 410 MS от Jabra Speak 410 явл

Серия Jabra GN9300e: до 120 метров беспроводной связи в офисе Компания GN Netcom представляет на российском рынке обновленную линейку беспроводных решений для традиционной и IP-телефонии – Jabra GN9300e. В линейку входят три гарнитуры: Jabra GN9350e – устройство для традиционной и IP-телефонии, GN9330e для стационарного проводного телефона и GN9330e USB для работы с софтфо

Jabra ВТ8030: многофункциональное Bluetooth-устройство Компания GN Netcom представила на российском рынке новое многофункциональное Bluetooth-устройство Jabra ВТ8030. Jabra ВТ8030 можно использовать не только в качестве стереонаушников, но и как спикерфон или колонки. Для этого достаточно разложить гаджет и подключить его к мобильному те

Продукцию Jabra проверили на соответствие ТСО’07 а, что ключевые модели телефонных гарнитур для офисов и call-центров и мобильных Bluetooth-гарнитур Jabra успешно прошли сертификацию по стандартам ТСО’07. Процедура тестирования подтвердила, ч

Три новые гарнитуры: Jabra BT 2010, BT 2020 и BT 8040 Компания GN, специализирующаяся в области беспроводных коммуникационных технологий, представляет три новых Bluetooth-гарнитуры: Jabra BT 2010, BT 2020 и BT 8040. Первые две новинки представлены в одном ценовом сегменте и имеют схожие технические характеристики. Однако их эргономичность и дизайн созданы с учетом различны

GN вывела на рынок решение Multipoint для приема звонков воляет одним нажатием кнопки принимать входящие звонки одновременно со стационарных и с мобильных телефонов, находясь при этом на расстоянии 10 м от аппарата. В комплекс входят беспроводная гарнитура Jabra JX10, устройство для сопряжения гарнитуры со стационарным телефоном Bluetooth Hub, а также микролифт Jabra GN1000, который освобождает пользователя от необходимости самому поднимат

Док-станция от Jabra В первом квартале текущего года компания Jabra начнет продажи стильной док-станции S5010, которая может одинаково успешно работать, как звуковая система для мобильника или обычного медиаплеера. Цена устройства - $150.

GN проводит ребрендинг ей в области беспроводных коммуникационных технологий, объявила о начале процесса ребрендинга, в ходе которого вся продуктовая линейка и корпоративный стиль компании будут выходить под единым брендом Jabra. Данные инициативы явились результатом слияния двух подразделений компании — GN Netcom и Jabra, о чем было объявлено в 2006 г. Решение об унификации было принято на основе данных ш

Фото дня. Bluetooth-набор Jabra для самых модных пользователей бщее название набора – BT-160. В нем имеется 33 наушника разных цветов и раскрасок – для самых необычных жизненных ситуаций: от строго офисного стиля, до броского клубного варианта. В набор BT-160 от Jabra входит 33 разных Bluetooth-гарнитур Кроме того, на сайте производителя можно нарисовать свой вариант орнамента для гарнитуры и включить его в имеющийся набор.

Bluetooth-набор Jabra для самых модных пользователей Bluetooth-гарнитуры чаще всего имеют черный или серебристый цвет. Jabra представила набор из 33 самых разных беспроводных гарнитур для мобильникаОбщее название набора – BT-160. В нем имеется 33 наушника разных цветов и раскрасок – для самых необычных жизненны

Jabra выпустила новую гарнитуру со сменными панелями Компания Jabra объявила о выпуске гарнитуры Bluetooth Jabra BT160 — первой гарнитуры в мире с 33 вариантами оформления сменной панели. Под прозрачную крышку можно вставить любую из сменных п

Jabra анонсировала новые гарнитуры Компания Jabra объявила на проходящей конференции CTIA в Лас-Вегасе о выпуске своих последних гарнитур. Модель BT620s является hi-fi-стереогарнитурой. Она обеспечивает работу в течение 14 часов. Ее стои

CeBIT: Jabra выпустила наушники для МР3-плееров и ПК Компания Jabra, известная благодаря своим гарнитурам для мобильных телефонов, объявила о выпуске наушников для МР3-плееров и ПК. Для улучшения качества звучания своих моделей компания прибегла к сотрудн

Jabra JX10 появилась в России Компания Jabra, производитель беспроводных аксессуаров для мобильных телефонов, объявила о начале поставок дизайнерской гарнитуры Bluetooth Jabra JX10. Гарнитура Jabra JX10 создана всемирн

BT620s: новая Bluetooth-гарнитура от Jabra Jabra анонсировала выход на рынок новой Bluetooth-стереогарнитуры BT620s, а также Bluetooth стерео-USB-адаптер A320s. С помощью устройства можно принимать и отклонять звонки. В Jabra BT620s применена технология DSP, понижающая шумы и улучшающая чистоту звука. Новая гарнитура способна принимать музыку с любого Bluetooth-совместимого устройства, например, мобильного тел

Jabra выпустила на рынок усовершенствованную гарнитуру с вибровызовом Российское представительство компании Jabra объявила о начале поставок на российский рынок своего нового продукта на базе технологи

Россияне почувствовали вкус к Bluetooth-гарнитурам елефонов и 60% от общего числа устройств с поддержкой Bluetooth. В ближайшее время на российском рынке Bluetooth появится новый игрок — по данным CNews, сейчас компания GN Netcom (торговая марка Jabra), один из ведущих мировых игроков на рынке гарнитур для мобильных телефонов, набирает сотрудников для работы в российском представительстве. Офис компании должен заработать к открытию выс