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Jabra

Jabra

СОБЫТИЯ

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14.12.2021 IVA Technologies подтвердила совместимость платформы IVA MCU с решениями Jabra для ВКС

IVA Technologies, российский производитель ИТ-решений для построения современной цифровой инфраструктуры, и Jabra, производитель аудио- и видеорешений для различных сегментов рынка, объявили о полной совместимости линейки интеллектуальных камер Jabra PanaCast для коллективной и индивидуальной

25.10.2021 Jabra и Lenovo представляют совместное интегрированное решение для видеоконференций

Бренд Jabra совместно с Lenovo представляет решение для проведения видеоконференций в современных переговорных. Решение комплектуется различными камерами Jabra: инновационной видеопанелью J
12.10.2021 Компания Jabra объявила о выпуске гарнитуры Evolve2 75, которая «оживит» работу в гибридном формате

но упростить и сделать более продуктивной работу в гибком режиме из любого места для любого сотрудника. Согласно результатам последнего исследования в области гибридного сценария работы, проведенного Jabra, 85% работников умственного труда утверждают, что уверенность в своих аудио- и видеоустройствах и возможностях подключения позволяет им работать эффективнее. Разработчики Jabra пос
07.10.2021 Исследование Jabra: 59% сотрудников гибкая организация работы важнее, чем зарплата

тную плату. Это подтверждает, что для большинства сотрудников гибкость и автономность в течение всего рабочего дня стали важнее денежного вознаграждения. Таковы данные нового глобального исследования Jabra Hybrid Ways of Working 2021 Global Report («Jabra: Глобальное исследование гибридных сценариев работы за 2021 г.»), проведенного Jabra в 2021 г. В исследовании приняли участ
18.02.2021 Лучшие спикерфоны для онлайн-конференций: выбор ZOOM

спикерфоном вместе с коллегой или при работе  на удаленке: приняли звонок от клиента по смартфону, а потом быстро переключились на совещание в Skype на ПК. Управлять устройством можно через программу Jabra Direct Маркировка MS в названии спикерфона говорит о том, что он сертифицирован для Microsoft, то есть его можно использовать с Microsoft Lync и Office Communicator, а также со Skype for

26.11.2020 Jabra и HP выпустили совместное решение для проведения совещаний в условиях пандемии. Цена. Фото

местно с HP объявила о выпуске пользовательского комплекта оборудования для переговорных комнат. Оно обеспечивает высокое качество видео- и аудиосвязи в условиях новой реальности. Комплект состоит из Jabra PanaCast, интеллектуальной видеокамеры с углом обзора 180°, разрешением Panoramic-4K и подключением plug-and-play, и HP Elite Slice, интегрированного решения для конференцсвязи, сочетающе
27.10.2020 Спикерфон Jabra Speak 750: безупречный звук для телеконференций из любой точки мира

Компания Jabra анонсировала выпуск Speak 750 — новой модели в линейке профессиональных спикерфонов. Новое устройство в линейке Speak разработано с учетом потребностей конференц-связи в условиях новой ре
30.10.2019 Jabra начинает российские продажи интеллектуальной видеокамеры PanaCast

Jabra представила российскому рынку видеокамеру Jabra PanaCast, первое по данным компании в мире интеллектуальное видео-решение plug-and-play с углом обзора 180° и разрешением Panoramic-4K. Эта иммерсивная интеллектуальная система в режиме р
16.09.2016 Jabra представила Bluetooth-стереогарнитуру Halo Smart

Jabra представила в России беспроводную стереогарнитуру Halo Smart. Как рассказали CNews в компании, Jabra Halo Smart работает до 22 дней в режиме ожидания, до 17 часов в режиме разговора и до 15 часов в режиме прослушивания музыки. Стереогарнитура Jabra Halo Smart поддерживает беспрово
18.12.2015 Не иди на компромисс с Jabra Halo Fusion

Не искать компромисс между компактными наушниками для прослушивания музыки на ходу и гарнитурой для приёма звонков поможет новое гибридное устройство Jabra Halo Fusion. Jabra Halo Fusion – это беспроводные стерео-наушники и гарнитура для смартфона. Устройство отличается минимальной массой в 21 грамм, мощной встроенной батареей, гарант
17.12.2015 Почти стальная гарнитура

Мороз, брызги воды и краски, пылевые бури и падения на асфальт камень не помешают гарнитуре Jabra Steel уверенно работать. Новая гарнитура Jabra Steel разработана специально для людей, работающих в тяжёлых климатических условиях, на высоте, вынужденных передвигаться по просёлоч
23.11.2015 Обзор гарнитуры Jabra Eclipse: качество в миниатюре

Внешний вид Важно понимать, что приобретая Jabra Eclipse пользователь получает не только гарнитуру, но и специально разработанный для нее портативный зарядный чехол. Вместе конструкция напоминает камень черной или белой гальки, в зависи
19.11.2015 Идеальная тренировка - всегда под хорошую мызыку

Если тренировка для вас невозможна без бодрого музыкального сопровождения, наушники Jabra Sport Pace позволят и наслаждаться отличным звуком, и организовать оптимальный уровень нагрузок. Рекомендации по повышению эффективности занятий даёт совместимое с новыми Jabra Spo
11.12.2014 Идеальный звук трёх размеров - колонки Jabra SOLEMATE

нюю акустику для смартфона или планшета сейчас достаточно легко. Но если ориентироваться на известные марки, уже хорошо зарекомендовавшие себя на рынке беспроводного аудио, нужно вспомнить о компании Jabra и её линейке колонок SOLEMATE. Jabra SOLEMATE работает с любым источником звука через беспроводное соединение Bluetooth или проводное – с помощью подключения к разъёму на 3,5 милли
08.12.2014 Jabra Sports Pulse Wireless - наушники, следящие за пульсом

В сети магазинов техники Apple - re:Store появились высококачественные беспроводные наушники Jabra Sports Pulse Wireless, оснащённые встроенным биометрическим монитором пульса. Этот монитор в Jabra Sports Pulse Wireless – часть системы организации индивидуальных тренировок , вто
01.10.2014 Jabra расширяет сотрудничество с Panasonic

Компания Jabra расширяет сотрудничество с корпорацией Panasonic. Профессиональные гарнитуры Jabra включены в ассортимент решений, предоставляемых Panasonic в области систем связи на российском ры
12.10.2011 Jabra вывела на рынок проводные гарнитуры UC VOICE для унифицированных коммуникаций

Компания GN Netcom (торговая марка Jabra) показала новую серию проводных гарнитур Jabra UC VOICE, созданных для улучшения эффективности работы с системами унифицированных коммуникаций. В новую серию входят Jabra UC
02.08.2011 Jabra представила новый автомобильный спикерфон начального уровня

Компания Jabra анонсировала автомобильный спикерфон Jabra DRIVE. Это устройство не требует специальной установки и разработано для начинающих пользователей. Для сопряжения с мобильным телефоном д
21.07.2011 Jabra выпускает аудиосистему для Skype

ли кому-то хочется везти с собой даже небольшие аудиоколонки. Сейчас, когда интернет-телефония всё больше входит в жизнь рядовых граждан, спрос на компактные аудиосистемы растёт как никогда. Компания Jabra, известная производством гарнитур для сотовых телефонов, анонсировала и выпустила компактную аудиосистему со встроенным микрофоном SPEAK410 USB. Как ясно из названия, система подключается
22.06.2011 Logitech начала выпускать гарнитуры Jabra

Компании Logitech и Jabra объединились в выпуске гарнитур и спикерфонов – первые устройства уже можно начать заказывать (Logitech BSP420 USB Speakerphone, Logitech BH970 Wireless DECT Headset и Logitech BH870 Wire
26.04.2011 Jabra создала Bluetooth-гарнитуру для телефонистов

Компания Jabra представила новую модификацию бестселлера своего модельного ряда – гарнитуру Jabra BIZ 2400, оснащенную Bluetooth-блоком, позволяющему принимать с ее помощью звонки с мобильного те
25.03.2011 Jabra увеличила объем продаж в России на рекордные 130%

Компания GN Netcom объявила о результатах деятельности своего подразделения Jabra, одного из лидеров в области разработки телефонных гарнитур, в 2010 г. Выручка Jabra
25.03.2011 Jabra показала спикерфоны для бизнесменов

Компания GN Netcom (бренд Jabra) поставила на рынок два новых спикерфона Jabra Speak 410 (7410-209) и Jabra Speak 410 MS (7410-109). Главным отличием Jabra Speak 410 MS от Jabra Speak 410 явл
08.08.2008 Серия Jabra GN9300e: до 120 метров беспроводной связи в офисе

Компания GN Netcom представляет на российском рынке обновленную линейку беспроводных решений для традиционной и IP-телефонии – Jabra GN9300e. В линейку входят три гарнитуры: Jabra GN9350e – устройство для традиционной и IP-телефонии, GN9330e для стационарного проводного телефона и GN9330e USB для работы с софтфо
11.04.2008 Jabra ВТ8030: многофункциональное Bluetooth-устройство

Компания GN Netcom представила на российском рынке новое многофункциональное Bluetooth-устройство Jabra ВТ8030. Jabra ВТ8030 можно использовать не только в качестве стереонаушников, но и как спикерфон или колонки. Для этого достаточно разложить гаджет и подключить его к мобильному те
20.02.2008 Продукцию Jabra проверили на соответствие ТСО’07

а, что ключевые модели телефонных гарнитур для офисов и call-центров и мобильных Bluetooth-гарнитур Jabra успешно прошли сертификацию по стандартам ТСО’07. Процедура тестирования подтвердила, ч
19.10.2007 Три новые гарнитуры: Jabra BT 2010, BT 2020 и BT 8040

Компания GN, специализирующаяся в области беспроводных коммуникационных технологий, представляет три новых Bluetooth-гарнитуры: Jabra BT 2010, BT 2020 и BT 8040. Первые две новинки представлены в одном ценовом сегменте и имеют схожие технические характеристики. Однако их эргономичность и дизайн созданы с учетом различны
28.08.2007 GN вывела на рынок решение Multipoint для приема звонков

воляет одним нажатием кнопки принимать входящие звонки одновременно со стационарных и с мобильных телефонов, находясь при этом на расстоянии 10 м от аппарата. В комплекс входят беспроводная гарнитура Jabra JX10, устройство для сопряжения гарнитуры со стационарным телефоном Bluetooth Hub, а также микролифт Jabra GN1000, который освобождает пользователя от необходимости самому поднимат
20.02.2007 Док-станция от Jabra

  В первом квартале текущего года компания Jabra начнет продажи стильной док-станции S5010, которая может одинаково успешно работать, как звуковая система для мобильника или обычного медиаплеера. Цена устройства - $150.
29.01.2007 GN проводит ребрендинг

ей в области беспроводных коммуникационных технологий, объявила о начале процесса ребрендинга, в ходе которого вся продуктовая линейка и корпоративный стиль компании будут выходить под единым брендом Jabra. Данные инициативы явились результатом слияния двух подразделений компании — GN Netcom и Jabra, о чем было объявлено в 2006 г. Решение об унификации было принято на основе данных ш
10.08.2006 Фото дня. Bluetooth-набор Jabra для самых модных пользователей

бщее название набора – BT-160. В нем имеется 33 наушника разных цветов и раскрасок – для самых необычных жизненных ситуаций: от строго офисного стиля, до броского клубного варианта. В набор BT-160 от Jabra входит 33 разных Bluetooth-гарнитур Кроме того, на сайте производителя можно нарисовать свой вариант орнамента для гарнитуры и включить его в имеющийся набор.
08.08.2006 Bluetooth-набор Jabra для самых модных пользователей

Bluetooth-гарнитуры чаще всего имеют черный или серебристый цвет. Jabra представила набор из 33 самых разных беспроводных гарнитур для мобильникаОбщее название набора – BT-160. В нем имеется 33 наушника разных цветов и раскрасок – для самых необычных жизненны
20.04.2006 Jabra выпустила новую гарнитуру со сменными панелями

Компания Jabra объявила о выпуске гарнитуры Bluetooth Jabra BT160 — первой гарнитуры в мире с 33 вариантами оформления сменной панели. Под прозрачную крышку можно вставить любую из сменных п
07.04.2006 Jabra анонсировала новые гарнитуры

Компания Jabra объявила на проходящей конференции CTIA в Лас-Вегасе о выпуске своих последних гарнитур. Модель BT620s является hi-fi-стереогарнитурой. Она обеспечивает работу в течение 14 часов. Ее стои
10.03.2006 CeBIT: Jabra выпустила наушники для МР3-плееров и ПК

Компания Jabra, известная благодаря своим гарнитурам для мобильных телефонов, объявила о выпуске наушников для МР3-плееров и ПК. Для улучшения качества звучания своих моделей компания прибегла к сотрудн
07.02.2006 Jabra JX10 появилась в России

Компания Jabra, производитель беспроводных аксессуаров для мобильных телефонов, объявила о начале поставок дизайнерской гарнитуры Bluetooth Jabra JX10. Гарнитура Jabra JX10 создана всемирн
18.01.2006 BT620s: новая Bluetooth-гарнитура от Jabra

Jabra анонсировала выход на рынок новой Bluetooth-стереогарнитуры BT620s, а также Bluetooth стерео-USB-адаптер A320s. С помощью устройства можно принимать и отклонять звонки. В Jabra BT620s применена технология DSP, понижающая шумы и улучшающая чистоту звука. Новая гарнитура способна принимать музыку с любого Bluetooth-совместимого устройства, например, мобильного тел
01.03.2005 Jabra выпустила на рынок усовершенствованную гарнитуру с вибровызовом

Российское представительство компании Jabra объявила о начале поставок на российский рынок своего нового продукта на базе технологи
31.01.2005 Россияне почувствовали вкус к Bluetooth-гарнитурам

елефонов и 60% от общего числа устройств с поддержкой Bluetooth. В ближайшее время на российском рынке Bluetooth появится новый игрок — по данным CNews, сейчас компания GN Netcom (торговая марка Jabra), один из ведущих мировых игроков на рынке гарнитур для мобильных телефонов, набирает сотрудников для работы в российском представительстве. Офис компании должен заработать к открытию выс
20.01.2005 Jabra устанавливает новую планку в области Bluetooth-устройств

Компания Jabra, известный производитель гарнитур для мобильных телефонов, выпустил на рынок новое Bluetooth-устройство. Jabra BT800 впервые объединяет в себе встроенный ЖК-дисплей с определителем

Публикаций - 79, упоминаний - 85

Jabra и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 12
Poly - Plantronics 144 10
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 9
Samsung Electronics 11065 8
Logitech 437 8
Apple Inc 13156 7
Sony 6739 7
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 7
Cisco Systems 5372 5
Huawei 4677 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Dell EMC 5180 4
HP Inc. 5883 4
Lenovo Motorola 3566 4
Samsung - Harman - JBL 243 4
Google LLC 12690 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Intel Corporation 12811 3
Citrix Systems 868 3
Yealink Network Technology 85 3
Philips 2099 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 3
Celly 4 2
MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems 40 2
Verizon Communications - XO Communications - Nextlink Communications - Concentric Network - Allegiance Telecom 29 2
Dell Software 18 2
Teleopti 16 2
Cellink 4 2
Broadcom - VMware 2610 2
Veeam Software 345 2
LG Electronics 3735 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Oracle Corporation 7074 2
Acronis - Акронис 489 2
Крок - Croc 1964 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Dixis - Диксис - Dиксис 371 3
Amber Plaza - Амбер Плаза 3 2
Kickstarter 136 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Datum Group - Датум Групп - DATUM Soft - ДАТУМ Софт - ДАТУМ ЦР 13 1
Беталинк 105 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
Black & Decker 18 1
Связной ГК - Максус 22 1
Stellantis - Maserati 14 1
Jacob Jensen Design 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Евросеть 1421 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Assist - Ассист 218 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 45
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1102 35
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 34
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 26
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 25
Наушники - Headphones 4479 24
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1627 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 19
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 18
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 18
Микрофон - Microphone 2809 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 14
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 12
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 11
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 9
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 8
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 8
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 8
Аксессуары 4282 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 356 7
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1212 6
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 6
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
Jabra BT - Jabra Bluetooth-гарнитура 14 10
Jabra SP - Jabra Speak - Jabra DRIVE - серия профессиональных спикерфонов 8 7
Microsoft Teams - MS Teams 670 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Jabra GN 4 4
Apple AirPods - Наушники 174 4
Apple Siri - Голосовой помощник 441 4
Jabra PanaCast 5 4
Logitech Headset - Logitech Mobile Freedom Headset - Logitech Mobile Pro Headset - Logitech Wireless Bluetooth Headset - Logitech Wireless DECT Headset - Logitech USB Headset - Logitech Surround Sound Headset - Logitech Stereo Headset 9 3
Jabra Direct 3 3
Jabra Evolve 4 3
Jabra UC VOICE 3 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 3
Microsoft Windows 16882 3
Zoom Int - Zoom Rooms - ВКС 23 3
Samsung Galaxy Buds - Наушники 95 3
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Jabra Panoramic-4K - видеотехнология 2 2
Apple Beats - Apple Beats Flex 118 2
Vobis Highscreen 72 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
Nokia N-Gage 73 2
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson HPM - Sony Ericsson HBH 4 2
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 2
Sony - ATRAC - ATRAC3 - ATRAC3plus - Adaptive Transform Acoustic Coding 58 2
Nokia 6310 - Nokia 6310i 14 2
Jabra Sport 3 2
Jabra MiniGels 2 2
Jabra SUPREME 2 2
Jabra Elite 4 2
Jabra Halo 2 2
Jabra Assist 2 2
Jabra JX - Jabra Bluetooth-гарнитура 3 2
Jabra BIZ 2 2
Jabra MOTION 2 2
Jabra PRO 2 2
Sennheiser MOMENTUM True Wireless 6 2
Linux OS 11533 2
Карлсон Галина 3 3
Ксенин Алекс 311 2
Солонин Виталий 90 2
Лычева Наталья 2 2
Григорьева Евгения 60 1
Мякишева Марина 84 1
Кривошеев Антон 2 1
Хрусталь Оксана 25 1
Москалева Татьяна 73 1
Кадников Вячеслав 20 1
Константинов Константин 32 1
Голуб Василий 40 1
Петров Виктор 34 1
Khan Aurangzeb - Хан Аурангзеб 1 1
Гуляева Татьяна 39 1
Кучерук Павел 16 1
Борток Александр 3 1
Аниканов Вадим 21 1
Ермолич Павел 5 1
Кузьменко Павел 40 1
Киселева Елена 5 1
Грачева Евгения 1 1
Марьин Евгений 3 1
Ambrosio Chris - Амброзио Крис 6 1
Мыльников Алексей 1 1
Reisinger Holger - Райзингер Хольгер 1 1
Фадина Елена 1 1
Rudder Eric - Раддер Эрик 16 1
Трукшин Николай 1 1
Young Neil - Янг Нил 3 1
Юсипов Александр 1 1
Li-Sevilla Loretta - Ли-Севилла Лоретта 1 1
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