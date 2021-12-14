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Jabra
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|14.12.2021
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IVA Technologies подтвердила совместимость платформы IVA MCU с решениями Jabra для ВКС
IVA Technologies, российский производитель ИТ-решений для построения современной цифровой инфраструктуры, и Jabra, производитель аудио- и видеорешений для различных сегментов рынка, объявили о полной совместимости линейки интеллектуальных камер Jabra PanaCast для коллективной и индивидуальной
|25.10.2021
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Jabra и Lenovo представляют совместное интегрированное решение для видеоконференций
Бренд Jabra совместно с Lenovo представляет решение для проведения видеоконференций в современных переговорных. Решение комплектуется различными камерами Jabra: инновационной видеопанелью J
|12.10.2021
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Компания Jabra объявила о выпуске гарнитуры Evolve2 75, которая «оживит» работу в гибридном формате
но упростить и сделать более продуктивной работу в гибком режиме из любого места для любого сотрудника. Согласно результатам последнего исследования в области гибридного сценария работы, проведенного Jabra, 85% работников умственного труда утверждают, что уверенность в своих аудио- и видеоустройствах и возможностях подключения позволяет им работать эффективнее. Разработчики Jabra пос
|07.10.2021
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Исследование Jabra: 59% сотрудников гибкая организация работы важнее, чем зарплата
тную плату. Это подтверждает, что для большинства сотрудников гибкость и автономность в течение всего рабочего дня стали важнее денежного вознаграждения. Таковы данные нового глобального исследования Jabra Hybrid Ways of Working 2021 Global Report («Jabra: Глобальное исследование гибридных сценариев работы за 2021 г.»), проведенного Jabra в 2021 г. В исследовании приняли участ
|18.02.2021
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Лучшие спикерфоны для онлайн-конференций: выбор ZOOM
спикерфоном вместе с коллегой или при работе на удаленке: приняли звонок от клиента по смартфону, а потом быстро переключились на совещание в Skype на ПК. Управлять устройством можно через программу Jabra Direct Маркировка MS в названии спикерфона говорит о том, что он сертифицирован для Microsoft, то есть его можно использовать с Microsoft Lync и Office Communicator, а также со Skype for
|26.11.2020
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Jabra и HP выпустили совместное решение для проведения совещаний в условиях пандемии. Цена. Фото
местно с HP объявила о выпуске пользовательского комплекта оборудования для переговорных комнат. Оно обеспечивает высокое качество видео- и аудиосвязи в условиях новой реальности. Комплект состоит из Jabra PanaCast, интеллектуальной видеокамеры с углом обзора 180°, разрешением Panoramic-4K и подключением plug-and-play, и HP Elite Slice, интегрированного решения для конференцсвязи, сочетающе
|27.10.2020
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Спикерфон Jabra Speak 750: безупречный звук для телеконференций из любой точки мира
Компания Jabra анонсировала выпуск Speak 750 — новой модели в линейке профессиональных спикерфонов. Новое устройство в линейке Speak разработано с учетом потребностей конференц-связи в условиях новой ре
|30.10.2019
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Jabra начинает российские продажи интеллектуальной видеокамеры PanaCast
Jabra представила российскому рынку видеокамеру Jabra PanaCast, первое по данным компании в мире интеллектуальное видео-решение plug-and-play с углом обзора 180° и разрешением Panoramic-4K. Эта иммерсивная интеллектуальная система в режиме р
|16.09.2016
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Jabra представила Bluetooth-стереогарнитуру Halo Smart
Jabra представила в России беспроводную стереогарнитуру Halo Smart. Как рассказали CNews в компании, Jabra Halo Smart работает до 22 дней в режиме ожидания, до 17 часов в режиме разговора и до 15 часов в режиме прослушивания музыки. Стереогарнитура Jabra Halo Smart поддерживает беспрово
|18.12.2015
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Не иди на компромисс с Jabra Halo Fusion
Не искать компромисс между компактными наушниками для прослушивания музыки на ходу и гарнитурой для приёма звонков поможет новое гибридное устройство Jabra Halo Fusion. Jabra Halo Fusion – это беспроводные стерео-наушники и гарнитура для смартфона. Устройство отличается минимальной массой в 21 грамм, мощной встроенной батареей, гарант
|17.12.2015
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Почти стальная гарнитура
Мороз, брызги воды и краски, пылевые бури и падения на асфальт камень не помешают гарнитуре Jabra Steel уверенно работать. Новая гарнитура Jabra Steel разработана специально для людей, работающих в тяжёлых климатических условиях, на высоте, вынужденных передвигаться по просёлоч
|23.11.2015
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Обзор гарнитуры Jabra Eclipse: качество в миниатюре
Внешний вид Важно понимать, что приобретая Jabra Eclipse пользователь получает не только гарнитуру, но и специально разработанный для нее портативный зарядный чехол. Вместе конструкция напоминает камень черной или белой гальки, в зависи
|19.11.2015
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Идеальная тренировка - всегда под хорошую мызыку
Если тренировка для вас невозможна без бодрого музыкального сопровождения, наушники Jabra Sport Pace позволят и наслаждаться отличным звуком, и организовать оптимальный уровень нагрузок. Рекомендации по повышению эффективности занятий даёт совместимое с новыми Jabra Spo
|11.12.2014
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Идеальный звук трёх размеров - колонки Jabra SOLEMATE
нюю акустику для смартфона или планшета сейчас достаточно легко. Но если ориентироваться на известные марки, уже хорошо зарекомендовавшие себя на рынке беспроводного аудио, нужно вспомнить о компании Jabra и её линейке колонок SOLEMATE. Jabra SOLEMATE работает с любым источником звука через беспроводное соединение Bluetooth или проводное – с помощью подключения к разъёму на 3,5 милли
|08.12.2014
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Jabra Sports Pulse Wireless - наушники, следящие за пульсом
В сети магазинов техники Apple - re:Store появились высококачественные беспроводные наушники Jabra Sports Pulse Wireless, оснащённые встроенным биометрическим монитором пульса. Этот монитор в Jabra Sports Pulse Wireless – часть системы организации индивидуальных тренировок , вто
|01.10.2014
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Jabra расширяет сотрудничество с Panasonic
Компания Jabra расширяет сотрудничество с корпорацией Panasonic. Профессиональные гарнитуры Jabra включены в ассортимент решений, предоставляемых Panasonic в области систем связи на российском ры
|12.10.2011
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Jabra вывела на рынок проводные гарнитуры UC VOICE для унифицированных коммуникаций
Компания GN Netcom (торговая марка Jabra) показала новую серию проводных гарнитур Jabra UC VOICE, созданных для улучшения эффективности работы с системами унифицированных коммуникаций. В новую серию входят Jabra UC
|02.08.2011
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Jabra представила новый автомобильный спикерфон начального уровня
Компания Jabra анонсировала автомобильный спикерфон Jabra DRIVE. Это устройство не требует специальной установки и разработано для начинающих пользователей. Для сопряжения с мобильным телефоном д
|21.07.2011
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Jabra выпускает аудиосистему для Skype
ли кому-то хочется везти с собой даже небольшие аудиоколонки. Сейчас, когда интернет-телефония всё больше входит в жизнь рядовых граждан, спрос на компактные аудиосистемы растёт как никогда. Компания Jabra, известная производством гарнитур для сотовых телефонов, анонсировала и выпустила компактную аудиосистему со встроенным микрофоном SPEAK410 USB. Как ясно из названия, система подключается
|22.06.2011
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Logitech начала выпускать гарнитуры Jabra
Компании Logitech и Jabra объединились в выпуске гарнитур и спикерфонов – первые устройства уже можно начать заказывать (Logitech BSP420 USB Speakerphone, Logitech BH970 Wireless DECT Headset и Logitech BH870 Wire
|26.04.2011
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Jabra создала Bluetooth-гарнитуру для телефонистов
Компания Jabra представила новую модификацию бестселлера своего модельного ряда – гарнитуру Jabra BIZ 2400, оснащенную Bluetooth-блоком, позволяющему принимать с ее помощью звонки с мобильного те
|25.03.2011
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Jabra увеличила объем продаж в России на рекордные 130%
Компания GN Netcom объявила о результатах деятельности своего подразделения Jabra, одного из лидеров в области разработки телефонных гарнитур, в 2010 г. Выручка Jabra
|25.03.2011
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Jabra показала спикерфоны для бизнесменов
Компания GN Netcom (бренд Jabra) поставила на рынок два новых спикерфона Jabra Speak 410 (7410-209) и Jabra Speak 410 MS (7410-109). Главным отличием Jabra Speak 410 MS от Jabra Speak 410 явл
|08.08.2008
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Серия Jabra GN9300e: до 120 метров беспроводной связи в офисе
Компания GN Netcom представляет на российском рынке обновленную линейку беспроводных решений для традиционной и IP-телефонии – Jabra GN9300e. В линейку входят три гарнитуры: Jabra GN9350e – устройство для традиционной и IP-телефонии, GN9330e для стационарного проводного телефона и GN9330e USB для работы с софтфо
|11.04.2008
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Jabra ВТ8030: многофункциональное Bluetooth-устройство
Компания GN Netcom представила на российском рынке новое многофункциональное Bluetooth-устройство Jabra ВТ8030. Jabra ВТ8030 можно использовать не только в качестве стереонаушников, но и как спикерфон или колонки. Для этого достаточно разложить гаджет и подключить его к мобильному те
|20.02.2008
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Продукцию Jabra проверили на соответствие ТСО’07
а, что ключевые модели телефонных гарнитур для офисов и call-центров и мобильных Bluetooth-гарнитур Jabra успешно прошли сертификацию по стандартам ТСО’07. Процедура тестирования подтвердила, ч
|19.10.2007
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Три новые гарнитуры: Jabra BT 2010, BT 2020 и BT 8040
Компания GN, специализирующаяся в области беспроводных коммуникационных технологий, представляет три новых Bluetooth-гарнитуры: Jabra BT 2010, BT 2020 и BT 8040. Первые две новинки представлены в одном ценовом сегменте и имеют схожие технические характеристики. Однако их эргономичность и дизайн созданы с учетом различны
|28.08.2007
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GN вывела на рынок решение Multipoint для приема звонков
воляет одним нажатием кнопки принимать входящие звонки одновременно со стационарных и с мобильных телефонов, находясь при этом на расстоянии 10 м от аппарата. В комплекс входят беспроводная гарнитура Jabra JX10, устройство для сопряжения гарнитуры со стационарным телефоном Bluetooth Hub, а также микролифт Jabra GN1000, который освобождает пользователя от необходимости самому поднимат
|20.02.2007
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Док-станция от Jabra
В первом квартале текущего года компания Jabra начнет продажи стильной док-станции S5010, которая может одинаково успешно работать, как звуковая система для мобильника или обычного медиаплеера. Цена устройства - $150.
|29.01.2007
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GN проводит ребрендинг
ей в области беспроводных коммуникационных технологий, объявила о начале процесса ребрендинга, в ходе которого вся продуктовая линейка и корпоративный стиль компании будут выходить под единым брендом Jabra. Данные инициативы явились результатом слияния двух подразделений компании — GN Netcom и Jabra, о чем было объявлено в 2006 г. Решение об унификации было принято на основе данных ш
|10.08.2006
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Фото дня. Bluetooth-набор Jabra для самых модных пользователей
бщее название набора – BT-160. В нем имеется 33 наушника разных цветов и раскрасок – для самых необычных жизненных ситуаций: от строго офисного стиля, до броского клубного варианта. В набор BT-160 от Jabra входит 33 разных Bluetooth-гарнитур Кроме того, на сайте производителя можно нарисовать свой вариант орнамента для гарнитуры и включить его в имеющийся набор.
|08.08.2006
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Bluetooth-набор Jabra для самых модных пользователей
Bluetooth-гарнитуры чаще всего имеют черный или серебристый цвет. Jabra представила набор из 33 самых разных беспроводных гарнитур для мобильникаОбщее название набора – BT-160. В нем имеется 33 наушника разных цветов и раскрасок – для самых необычных жизненны
|20.04.2006
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Jabra выпустила новую гарнитуру со сменными панелями
Компания Jabra объявила о выпуске гарнитуры Bluetooth Jabra BT160 — первой гарнитуры в мире с 33 вариантами оформления сменной панели. Под прозрачную крышку можно вставить любую из сменных п
|07.04.2006
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Jabra анонсировала новые гарнитуры
Компания Jabra объявила на проходящей конференции CTIA в Лас-Вегасе о выпуске своих последних гарнитур. Модель BT620s является hi-fi-стереогарнитурой. Она обеспечивает работу в течение 14 часов. Ее стои
|10.03.2006
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CeBIT: Jabra выпустила наушники для МР3-плееров и ПК
Компания Jabra, известная благодаря своим гарнитурам для мобильных телефонов, объявила о выпуске наушников для МР3-плееров и ПК. Для улучшения качества звучания своих моделей компания прибегла к сотрудн
|07.02.2006
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Jabra JX10 появилась в России
Компания Jabra, производитель беспроводных аксессуаров для мобильных телефонов, объявила о начале поставок дизайнерской гарнитуры Bluetooth Jabra JX10. Гарнитура Jabra JX10 создана всемирн
|18.01.2006
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BT620s: новая Bluetooth-гарнитура от Jabra
Jabra анонсировала выход на рынок новой Bluetooth-стереогарнитуры BT620s, а также Bluetooth стерео-USB-адаптер A320s. С помощью устройства можно принимать и отклонять звонки. В Jabra BT620s применена технология DSP, понижающая шумы и улучшающая чистоту звука. Новая гарнитура способна принимать музыку с любого Bluetooth-совместимого устройства, например, мобильного тел
|01.03.2005
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Jabra выпустила на рынок усовершенствованную гарнитуру с вибровызовом
Российское представительство компании Jabra объявила о начале поставок на российский рынок своего нового продукта на базе технологи
|31.01.2005
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Россияне почувствовали вкус к Bluetooth-гарнитурам
елефонов и 60% от общего числа устройств с поддержкой Bluetooth. В ближайшее время на российском рынке Bluetooth появится новый игрок — по данным CNews, сейчас компания GN Netcom (торговая марка Jabra), один из ведущих мировых игроков на рынке гарнитур для мобильных телефонов, набирает сотрудников для работы в российском представительстве. Офис компании должен заработать к открытию выс
|20.01.2005
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Jabra устанавливает новую планку в области Bluetooth-устройств
Компания Jabra, известный производитель гарнитур для мобильных телефонов, выпустил на рынок новое Bluetooth-устройство. Jabra BT800 впервые объединяет в себе встроенный ЖК-дисплей с определителем
Jabra и организации, системы, технологии, персоны:
|Карлсон Галина 3 3
|Ксенин Алекс 311 2
|Солонин Виталий 90 2
|Лычева Наталья 2 2
|Григорьева Евгения 60 1
|Мякишева Марина 84 1
|Кривошеев Антон 2 1
|Хрусталь Оксана 25 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Кадников Вячеслав 20 1
|Константинов Константин 32 1
|Голуб Василий 40 1
|Петров Виктор 34 1
|Khan Aurangzeb - Хан Аурангзеб 1 1
|Гуляева Татьяна 39 1
|Кучерук Павел 16 1
|Борток Александр 3 1
|Аниканов Вадим 21 1
|Ермолич Павел 5 1
|Кузьменко Павел 40 1
|Киселева Елена 5 1
|Грачева Евгения 1 1
|Марьин Евгений 3 1
|Ambrosio Chris - Амброзио Крис 6 1
|Мыльников Алексей 1 1
|Reisinger Holger - Райзингер Хольгер 1 1
|Фадина Елена 1 1
|Rudder Eric - Раддер Эрик 16 1
|Трукшин Николай 1 1
|Young Neil - Янг Нил 3 1
|Юсипов Александр 1 1
|Li-Sevilla Loretta - Ли-Севилла Лоретта 1 1
|Зайцев Михаил 345 1
|Одинцов Дмитрий 119 1
|Дырмовский Дмитрий 149 1
|Слизень Виталий 244 1
|Кузнецов Андрей 115 1
|Хомяков Сергей 65 1
|Жирнов Алексей 8 1
|Кравченко Олег 12 1
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|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
|Frost & Sullivan 207 2
|Datamonitor 83 1
|Forrester Research 834 1
|Strategy Analytics 285 1
|Synergy Research Group 48 1
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