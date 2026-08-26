Индексная книга (каталог) CNews*
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Государственный университет просвещения Просвет МГОУ Московский государственный областной университет
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 13
Государственный университет просвещения и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
|Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
|Певцова Елена 1 1
|Трукшин Николай 1 1
|Вартанян Вера 2 1
|Горобец Андрей 1 1
|Голощапова Татьяна 1 1
|Китаева Татьяна 1 1
|Малинин Артем 1 1
|Лукьянович Алексей 1 1
|Филькова Анастасия 1 1
|Путин Владимир 3462 1
|Лугов Андрей 33 1
|Клишас Андрей 60 1
|Бокова Людмила 82 1
|Давыдов Денис 48 1
|Мишустин Михаил 789 1
|Кирдяшов Федор 30 1
|Ким Дмитрий 73 1
|Кожевников Сергей 24 1
|Привезенцев Антон 6 1
|Бокова Елена 2 1
|Мельников Вячеслав 2 1
|Хайбуллов Рустам 25 1
|Уханова Ольга 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.