Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199978
ИКТ 15457
Организации 11793
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3585
Системы 27056
Персоны 87330
География 3121
Статьи 1582
Пресса 1327
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2831
Мероприятия 895

Государственный университет просвещения Просвет МГОУ Московский государственный областной университет

СОБЫТИЯ


26.08.2026 Учителя смогут бесплатно освоить ИИ для работы на уроках 1
31.10.2025 «Группа Астра» и Государственный университет просвещения подписали соглашение о сотрудничестве 3
19.09.2025 «Сферум» запустил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов по работе в сервисе в Max 1
04.07.2023 Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту пройдет на платформе All Cups от VK 1
25.10.2022 МГОУ и ГК «Астра» запустили программу обучения ОС Astra Linux для учителей информатики 2
01.10.2021 В Минцифры назначен директор департамента, которому отошли функции ликвидированной Россвязи 1
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 2
10.12.2013 Avrorus представил 3D-платформу на базе Windows Azure 1
11.05.2007 Новый проект: мобильный класс в каждую школу 1

Публикаций - 9, упоминаний - 13

Государственный университет просвещения и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3106 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4992 2
Microsoft Corporation 25806 1
Intel Corporation 12844 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 24 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1100 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 599 1
Polymedia - Полимедиа 158 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 382 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 1
Jabra 79 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 304 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 277 1
Минцифры РФ - Связист ФГБУ 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 316 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 305 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13935 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1547 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4961 2
Минцифры РФ - Департамент развития новых телекоммуникационных сервисов 2 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3074 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3699 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5444 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 460 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1195 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 264 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 9 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54148 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26432 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12892 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22935 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18209 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28367 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25954 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2294 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7743 2
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска - Онлайн-доски 273 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12962 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7907 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18104 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7242 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7168 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3245 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33607 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2902 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2721 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24515 1
УУС - Универсальные услуги связи 329 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1190 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1850 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8696 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3599 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2516 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13981 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18396 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23002 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 637 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7397 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9672 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 332 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4017 1
Linux OS 11572 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6307 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 409 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Моя школа 33 1
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями 150 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 254 1
Microsoft Windows 16932 1
Microsoft Azure 1527 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 348 1
CUPS - Common Unix Printing System 26 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 366 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 327 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 494 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 354 1
Певцова Елена 1 1
Трукшин Николай 1 1
Вартанян Вера 2 1
Горобец Андрей 1 1
Голощапова Татьяна 1 1
Китаева Татьяна 1 1
Малинин Артем 1 1
Лукьянович Алексей 1 1
Филькова Анастасия 1 1
Путин Владимир 3462 1
Лугов Андрей 33 1
Клишас Андрей 60 1
Бокова Людмила 82 1
Давыдов Денис 48 1
Мишустин Михаил 789 1
Кирдяшов Федор 30 1
Ким Дмитрий 73 1
Кожевников Сергей 24 1
Привезенцев Антон 6 1
Бокова Елена 2 1
Мельников Вячеслав 2 1
Хайбуллов Рустам 25 1
Уханова Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166858 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47720 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8603 2
Дания - Королевство 1338 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19587 1
Сингапур - Республика 1957 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1288 1
Чехия - Чешская Республика 1350 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 830 1
Чехия - Прага 207 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 673 1
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 54 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 336 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 47 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 240 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 44 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33892 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57904 6
Образование в России 2912 3
Информатика - computer science - informatique 1198 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6797 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1545 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8884 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 251 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4439 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3868 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 662 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9122 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2693 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 361 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11711 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16146 1
Английский язык 7043 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53662 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18227 1
Аренда 2700 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8864 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1404 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 131 1
Wikipedia - Википедия 654 1
TAdviser - Центр выбора технологий 474 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8633 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1732 2
МИОО - Московский институт открытого образования - МИПКРО - Московский институт повышения квалификации работников образования 10 1
РАНХиГС - ФИРО - Федеральный институт развития образования 6 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 606 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 15 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
РЭШ - Российская электронная школа 32 1
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 12 1
Минпросвещения РФ - Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации 6 1
ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ - Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий 1 1
ВГУ БФ - Борисоглебский государственный педагогический институт 2 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1285 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
VK All Cups 18 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще