Jabra и Lenovo представляют совместное интегрированное решение для видеоконференций

Бренд Jabra совместно с Lenovo представляет решение для проведения видеоконференций в современных переговорных.

Решение комплектуется различными камерами Jabra: инновационной видеопанелью Jabra PanaCast 50 или PanaCast. Обе видеокамеры обеспечивают угол обзора 180°, разрешение 4K, plug-and-play подключение к модульному устройству Lenovo ThinkSmart Core Kit или моноблоку Lenovo ThinkSmart HUB. Блок ThinkSmart Core создан для совместной работы в переговорных комнатах любых размеров.

Благодаря установленному приложению Microsoft Teams сотрудники могут связываться друг с другом, где бы они ни находились, осуществляя подключение одним касанием. Блок ThinkSmart Core комплектуется устройством ThinkSmart Controller, которое представляет собой 10-точечный сенсорный дисплей высокого разрешения с диагональю 10,1 дюйма. Это устройство позволяет организовать совещание и управлять им, обмениваться с коллегами контентом и эффективно взаимодействовать с сотрудниками, работающими дистанционно. Моноблок Lenovo ThinkSmart HUB может использоваться в переговорных любого типа с программами Zoom и Microsoft Teams. Передача звука и видео моноблока настроены заранее. Дисплей легко поворачивается на 360°, решение поддерживает Microsoft Teams и Zoom Rooms.

Lenovo ThinkSmart Core с процессором Intel® Core™ vPro® 11-го поколения обеспечивает подключение в любой переговорной комнате. Несколько портов, расположенных на устройстве, предназначены для подключения различных аудио- и видеоустройств.

10-точечный сенсорный дисплей ThinkSmart Controller с диагональю 10,1 дюйма имеет антибликовое покрытие с защитой от отпечатков пальцев. Благодаря использованию Microsoft Teams комплект идеально подходит для совещаний и эффективной совместной работы. Встроенные инфракрасные датчики реагируют на участников, входящих в комнату, и автоматически включают и выключают систему.

Jabra PanaCast 50 — это первая интеллектуальная видеопанель, созданная для работы в условиях новой реальности. Видеокамера с углом обзора 180° позволяет соблюдать социальное дистанцирование в переговорных комнатах. Интеллектуальная настройка видеопотока позволяет камере зафиксировать фокус на основных спикерах при необходимости и не искажать изображения участников.

«Сегодня в непростых условиях гибридной реальности клиенты все чаще требуют гибкого и качественного взаимодействия в бизнесе и внутрикорпоративных коммуникациях», — отметил Андрей Кузнецов, региональный директор по развитию бизнеса умных устройств Lenovo Smart Collaboration Россия, Украина, СНГ.

Розничная цена PanaCast 50, рекомендованная производителем, составляет 1300 евро. Рекомендованная розничная цена видеокамеры Jabra PanaCast составляет 899 евро. Оборудование уже доступно со склада и под заказ.