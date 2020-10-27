Спикерфон Jabra Speak 750: безупречный звук для телеконференций из любой точки мира

Компания Jabra анонсировала выпуск Speak 750 — новой модели в линейке профессиональных спикерфонов. Новое устройство в линейке Speak разработано с учетом потребностей конференц-связи в условиях новой реальности и призвано повысить уровень комфортного взаимодействия в переговорных комнатах любого размера. Аудиосистема премиум-класса гарантирует бесшовную передачу звука и позволяет всем в комнате говорить и быть услышанными одновременно даже в ситуации социального дистанцирования. Благодаря своим небольшим размерам устройство дает возможность за считанные секунды оборудовать конференц-зал в любом месте.

Реализованный в Speak 750 полный дуплекс (возможность передавать и принимать звук единовременно с сохранением естественного звучания) гарантирует одновременную трансляцию звука для всех участников переговоров. Таким образом, дистанционное общение может проходить непринужденно, будто участники общаются лично, без риска пропустить важную информацию. Благодаря связи без прерываний и улучшенному звуку обеспечивается наиболее эффективное и быстрое взаимодействие команд.

Jabra Speak 750

Быстрая организация совместной работы благодаря plug-and-play

Согласно исследованиям Jabra, около 10 % всего времени телеконференций, средняя продолжительность которых составляет 60 минут, тратится на решение технических проблем . Функция plug-and-play позволяет мгновенно подключить устройство Speak 750 к ноутбуку, смартфону, планшету через USB или Bluetooth. Speak 750 может быть сопряжен с 8 мобильными устройствами по Bluetooth, обеспечивая активное аудио с двух устройств. Совещание становится намного эффективнее, если начинается без задержек.

Многофункциональность спикерфона этим не ограничивается. Модель Speak 750 сертифицирована для работы с платформой Microsoft Teams и снабжена специальной кнопкой Microsoft Teams для мгновенной связи с коллегами. Пользователи получают уведомления о том, что пора присоединиться к разговору или в случае, когда кто-то пытается связаться с ними. Одним нажатием пользователи подключаются к текущей телеконференции в Microsoft Teams. Теперь вы всегда можете быть с коллегами «на расстоянии одного клика».

Speak 750 в версии UC совместим со всеми платформами унифицированных коммуникаций и снабжен SMART кнопкой, которую можно запрограммировать для работы с Siri, Google Assistant или для быстрого набора.

Основные характеристики и спецификации

Подключение Plug-and-play к софтфонам и системам унифицированных коммуникаций через USB или Bluetooth

Минимальное количество прерываний сигнала благодаря полнодуплексной аудиосвязи и кристально чистое звучание для продуктивного взаимодействия

Быстрое подключение к смартфонам и планшетам через Bluetooth

Дальность беспроводной связи до 30 метров (расстояние между спикерфоном и адаптером Bluetooth) – до 10 метров (расстояние между спикерфоном и смартфоном/планшетом)

Мгновенная связь с коллегами с помощью специальной кнопки Microsoft Teams (в варианте Speak 750 для Microsoft Teams)

Возможность интеграции с голосовыми помощниками Siri или Google Assistant, а также настройки быстрого вызова через ПО Jabra Direct (в варианте Speak 750 для систем унифицированных коммуникаций)

Управление вызовами и бесшовное подключение к софтфонам и системам унифицированных коммуникаций

Динамик класса HiFi для превосходного качества звучания речи, музыки и мультимедиа

Кристально чистый звук без шумов и помех благодаря цифровой обработке сигналов

11 часов автономной работы без подзарядки

Качественный, объемный стереозвук за счет беспроводного подключения дополнительного (второго) спикерфона Speak 750

Всенаправленный микрофон – прием на 360 градусов.

Цены и доступность:

Поставляется определенными розничными компаниями. Спикерфон Jabra Speak 750: $329 /299 евро.