Исследование Jabra: 59% сотрудников гибкая организация работы важнее, чем зарплата

В ходе опроса 59% респондентов выбрали в качестве самого важного критерия гибкую организацию рабочего процесса, поставив ее по степени важности даже выше, чем заработную плату. Это подтверждает, что для большинства сотрудников гибкость и автономность в течение всего рабочего дня стали важнее денежного вознаграждения. Таковы данные нового глобального исследования Jabra Hybrid Ways of Working 2021 Global Report («Jabra: Глобальное исследование гибридных сценариев работы за 2021 г.»), проведенного Jabra в 2021 г. В исследовании приняли участие более 5 тыс. работников интеллектуального труда из пяти стран.

Исследование также показало, что почти три четверти (73%) респондентов полагают, что в будущем сотрудники будут считать работу в офисе не столько обязательным условием, сколько удобной возможностью. Помимо этого, 71% сотрудников по всему миру рассматривают офис, скорее, как объект социальной инфраструктуры и место для совместной работы, предпочитая заниматься индивидуальной работой вне офиса. Учитывая такое смещение предпочтений в сторону работы в офисе и гибкой организации рабочего процесса, работодателям стоит пересмотреть предоставляемые ими социальные пакеты и убедиться в том, что они подходят для работы после пандемии.

Желание вернуться в офисы обусловлено главным образом необходимостью командного взаимодействия, мотивацией и проблемами с оборудованием. Кроме того, серьезной причиной такого желания могут быть компании, в которых был плохо организован перевод сотрудников на дистанционную работу во время пандемии, а также карьерные соображения. Сотрудники с большей вероятностью попросят увеличить количество дней, отведенных для работы в офисе — до трех или более дней в неделю — если во время пандемии переход на дистанционную работу в их компании был организован неудачно. При этом 17% предпочли бы работать в офисе все время, в то время как 14% довольны своим опытом удаленной работы.

Три четверти сотрудников переживают из-за гибридных сценариев работы. Это обусловлено главным образом проблемами со связью и неравными возможностями для работы в офисе или из других мест. И только 20% считают, что их организация хорошо подготовлена к работе в гибридном режиме. Более половины респондентов (52%) также признали, что они предпочли бы работать из дома, однако опасаются, что в долгосрочной перспективе это скажется на их карьере.

Кроме того, прослеживается явное различие позиций руководителей и остальных сотрудников в плане готовности к гибридным сценариям работы. Вероятность того, что сотрудник сочтет свою компанию совершенно не готовой к переходу на гибридный режим, на 11% выше, чем в случае представителя руководства. Только 53% сотрудников думают, что их организация готова к гибридным сценариям работы. Среди руководящего состава этого мнения придерживаются 74%.

Чтобы создать успешную модель гибридной организации работы, руководителям компаний нужно отказаться от формальных правил, не учитывающих человеческий фактор. Вместо этого им следует сконцентрироваться на формировании атмосферы доверия, в которой при наличии четко заданных принципов и правил сотрудникам предоставляется достаточная степень автономии.

Например, большинство сотрудников (65%) хочет, чтобы менеджеры позволяли членам команд самостоятельно задавать собственный график работы вместо стандартного рабочего дня с девяти до пяти (сторонниками которого являются 35%). Почти столько же работников (61%) предпочли бы, чтобы руководители позволяли членам команд приходить в офис, когда им это нужно, а в случае необходимости — работать из дома, тогда как за наличие заранее определенных дней недели для работы в офисе и дома проголосовало 39%.

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Однако сотрудников интересует не только гибридная модель организации рабочего процесса, когда они могут по собственному выбору работать из дома или в офисе. 75% респондентов хотят в будущем иметь возможность работать из любого места. Поэтому, с точки зрения привлечения и удержания талантливых специалистов, правильный выбор технологий важнее комфортных офисов, пусть даже прекрасно расположенных и оснащенных самым современным оборудованием. Более половины сотрудников хотят иметь для работы личные высокотехнологичные устройства, которые можно носить с собой куда угодно. При этом почти три четверти опрошенных предпочли бы, чтобы эти устройства подбирали и предоставляли работодатели, чтобы все сотрудники, работающие по гибридной схеме, находились в равном положении.

Не менее восьми из десяти сотрудников (84%) согласны с тем, что «технологии могут помочь всем сотрудникам получить равные возможности доступа в ходе работы», а 80% предпочли бы «работать в компании, вкладывающей средства в технологии, которые в будущем в условиях гибридных сценариев работы улучшат качество связи между работниками». Необходимо внедрять технологии, способствующие повышению эффективности совместной работы, чтобы можно было любое место превратить в рабочий кабинет. Технологии прошлого поколения для дистанционной работы в отдельных ситуациях, не соответствуют сегодняшним задачам.

Хольгер Райзингер, старший вице-президент компании Jabra, сказал: «Ситуация в сфере организации труда кардинально меняется, и сейчас наступил поворотный момент. Сначала компаниям практически без подготовки пришлось переключаться на дистанционную работу. Пандемия будет постоянно оказывать влияние на организацию труда. Компании стараются развивать подходы к гибридной организации рабочего процесса. Как показало данное исследование, продолжая вкладывать средства в необходимые технологии и предоставив сотрудникам возможность автономной работы в течение дня, компании смогут обеспечить им более удобные условия для работы. Наибольшего успеха в этом достигнут работодатели, которые не только интересуются желаниями своих сотрудников, но и понимают стоящие за ними причины», — добавил он.

Вот пять аспектов, которые, по мнению специалистов Jabra, следует рассмотреть руководителям компаний: вместо того чтобы в обязательном порядке возвращать людей в офисы, можно дать им возможность работать из любого места, предоставив необходимые технологии; с учетом того, что 75% специалистов, решающих всевозможные интеллектуальные задачи, предпочли бы иметь возможность работать из любого места, где они могут оказаться в будущем, и придают больше значения гибкости, чем заработной плате, возможно следует внести изменения в предлагаемые им социальные пакеты. Это позволит компании оставаться конкурентоспособной и привлекательной для талантливых сотрудников; руководителям следует решить, в каких ситуациях и для решения каких типов задач им требуется присутствие сотрудников в офисе. И они должны обеспечить в офисе соответствующие условия работы; компании, которые инвестируют в эффективные формы совместной работы и технологии для обеспечения связи между сотрудниками, где бы они ни находились, окажутся в более выигрышном положении, чем те, кто вкладывается преимущественно в традиционные физические ресурсы; руководители должны на собственном примере демонстрировать лучшие модели гибридной организации рабочего процесса. Они должны убедить сотрудников в том, что ни один из выбранных ими сценариев работы не поставит их в невыгодное положение по сравнению с другими работниками.