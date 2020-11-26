Jabra и HP выпустили совместное решение для проведения совещаний в условиях пандемии. Цена. Фото

Jabra совместно с HP объявила о выпуске пользовательского комплекта оборудования для переговорных комнат. Оно обеспечивает высокое качество видео- и аудиосвязи в условиях новой реальности. Комплект состоит из Jabra PanaCast, интеллектуальной видеокамеры с углом обзора 180°, разрешением Panoramic-4K и подключением plug-and-play, и HP Elite Slice, интегрированного решения для конференцсвязи, сочетающего в себе возможности управления системами Microsoft Teams Rooms и Zoom Rooms одним касанием, а также функциональность мощного ПК.

Новое решение позволяет учитывать особые требования, созданные ситуацией в мире сегодня, и делает совместную работу значительно удобнее. Теперь пользователи могут совершать дополнительные вызовы во время конференции, пользоваться панорамным обзором, а также получают гибкие возможности добавлять участников и делиться контентом в одно касание.

Видеокамера Jabra PanaCast с углом обзора 180° позволяет соблюдать социальную дистанцию в переговорных комнатах. Теперь пользователям не придется беспокоиться и сидеть вплотную друг к другу в закрытом помещении. Технология камеры Intelligent Zoom позволяет обнаружить каждого участника встречи и выбрать такой угол охвата, который дает возможность показать всех присутствующих. Не понадобится ни перемещать камеру, ни пересаживаться: поле обзора автоматически расширяется при появлении новых людей.

Помимо этого, система HP Elite Slice — это стильный элемент в интерьере современной переговорной комнаты. Консоль центра управления комнатой помещается на ладони, но при этом обладает возможностями мощного полноразмерного компьютера. Управление работой в Microsoft Teams Rooms и Zoom Rooms осуществляется одним касанием.

Комплект оборудования Jabra PanaCast & HP Elite Slice

Часто установка и обслуживание решений для видеоконференций требуют длительной напряженной работы сотрудников ИТ-поддержки. Поэтому многие сотрудники ИТ-поддержки, потратив немало времени и усилий на настройку такого высококачественного решения, с трудом решаются на замену старой отлаженной системы на более современную. Сегодня компании предпочитают иметь единую систему управления, которая позволяет осуществлять доступ ко всему оборудованию переговорной комнаты и без труда его контролировать и обслуживать.

Все это было учтено создателями системы Jabra x HP Elite Slice. Ее можно настроить за считанные секунды. Обслуживание системы также не представляет сложности и может выполняться как ИТ-специалистами, так и самими пользователями. Система включает в себя консоль, которая позволяет легко настроить и ввести ее в эксплуатацию, а в дальнейшем управлять ей. Благодаря plug-and-play пользователям не придется обращаться в ИТ-поддержку, чтобы понять, как пользоваться конференцсвязью. Вместе с тем работа ИТ-специалистов станет проще: использование единой системы управления позволяет тратить гораздо меньше времени на обучение. Таким образом, новое решение будет однозначно полезным как с точки зрения организации работы компании, так и сточки зрения ее продуктивности.

Система Jabra x HP Elite Slice сертифицирована для работы с Microsoft Teams Rooms и Zoom Rooms. Пользователь получает возможность бесшовного перехода с одного решения конференцсвязи на другое. Кроме того, специалисты ИТ-поддержки могут дистанционно управлять оборудованием и устанавливать обновления без физического присутствия в переговорной. Таким образом снижается количество лиц, находящихся в помещении, что важно в условиях социального дистанцирования.

Аурангзеб Хан (Aurangzeb Khan), старший вице-президент подразделения систем интеллектуального зрения компании Jabra, сказал: «Выпуск системы Jabra x HP Elite Slice пришелся на уникальный период для бизнеса во всем мире. Сейчас компании заняты адаптацией офисных пространств к гибридной организации работы в условиях новой реальности и стараются создать безопасные и удобные условия для сотрудников. Нам было очень приятно сотрудничать с компанией HP, совместно создавая удобное и эффективное решение для пользователей конференцсвязи. Мы уверены, эти высококлассные системы помогут компаниям вывести возможности конференцсвязи и совместной работы на новый уровень».

«Компании постоянно ищут способы, чтобы облегчить работу участников видеоконференций, — сказала Лоретта Ли-Севилла (Loretta Li-Sevilla), старший директор глобального департамента компании HP по бизнесу будущего и организации совместной работы. — Используя наше многофункциональное решение для видеоконференций HP Elite Slice совместно с Jabra PanaCast — в составе комплекта Jabra x HP Elite Slice, — клиенты получают единую легкоуправляемую систему, которая повысит продуктивность и удобство совместной работы», — отметила Ли-Севилла.

Комплект оборудования Jabra PanaCast & HP Elite Slice поступит в продажу в ноябре 2020 г. Розничная цена на комплект – 2,3 тыс. евро.