Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Jabra и HP выпустили совместное решение для проведения совещаний в условиях пандемии. Цена. Фото

Техника

Jabra совместно с HP объявила о выпуске пользовательского комплекта оборудования для переговорных комнат. Оно обеспечивает высокое качество видео- и аудиосвязи в условиях новой реальности. Комплект состоит из Jabra PanaCast, интеллектуальной видеокамеры с углом обзора 180°, разрешением Panoramic-4K и подключением plug-and-play, и HP Elite Slice, интегрированного решения для конференцсвязи, сочетающего в себе возможности управления системами Microsoft Teams Rooms и Zoom Rooms одним касанием, а также функциональность мощного ПК.

Новое решение позволяет учитывать особые требования, созданные ситуацией в мире сегодня, и делает совместную работу значительно удобнее. Теперь пользователи могут совершать дополнительные вызовы во время конференции, пользоваться панорамным обзором, а также получают гибкие возможности добавлять участников и делиться контентом в одно касание.

Видеокамера Jabra PanaCast с углом обзора 180° позволяет соблюдать социальную дистанцию в переговорных комнатах. Теперь пользователям не придется беспокоиться и сидеть вплотную друг к другу в закрытом помещении. Технология камеры Intelligent Zoom позволяет обнаружить каждого участника встречи и выбрать такой угол охвата, который дает возможность показать всех присутствующих. Не понадобится ни перемещать камеру, ни пересаживаться: поле обзора автоматически расширяется при появлении новых людей.

Помимо этого, система HP Elite Slice — это стильный элемент в интерьере современной переговорной комнаты. Консоль центра управления комнатой помещается на ладони, но при этом обладает возможностями мощного полноразмерного компьютера. Управление работой в Microsoft Teams Rooms и Zoom Rooms осуществляется одним касанием.

jabrahp.jpg

Комплект оборудования Jabra PanaCast & HP Elite Slice

Часто установка и обслуживание решений для видеоконференций требуют длительной напряженной работы сотрудников ИТ-поддержки. Поэтому многие сотрудники ИТ-поддержки, потратив немало времени и усилий на настройку такого высококачественного решения, с трудом решаются на замену старой отлаженной системы на более современную. Сегодня компании предпочитают иметь единую систему управления, которая позволяет осуществлять доступ ко всему оборудованию переговорной комнаты и без труда его контролировать и обслуживать.

Все это было учтено создателями системы Jabra x HP Elite Slice. Ее можно настроить за считанные секунды. Обслуживание системы также не представляет сложности и может выполняться как ИТ-специалистами, так и самими пользователями. Система включает в себя консоль, которая позволяет легко настроить и ввести ее в эксплуатацию, а в дальнейшем управлять ей. Благодаря plug-and-play пользователям не придется обращаться в ИТ-поддержку, чтобы понять, как пользоваться конференцсвязью. Вместе с тем работа ИТ-специалистов станет проще: использование единой системы управления позволяет тратить гораздо меньше времени на обучение. Таким образом, новое решение будет однозначно полезным как с точки зрения организации работы компании, так и сточки зрения ее продуктивности.

Система Jabra x HP Elite Slice сертифицирована для работы с Microsoft Teams Rooms и Zoom Rooms. Пользователь получает возможность бесшовного перехода с одного решения конференцсвязи на другое. Кроме того, специалисты ИТ-поддержки могут дистанционно управлять оборудованием и устанавливать обновления без физического присутствия в переговорной. Таким образом снижается количество лиц, находящихся в помещении, что важно в условиях социального дистанцирования.

Аурангзеб Хан (Aurangzeb Khan), старший вице-президент подразделения систем интеллектуального зрения компании Jabra, сказал: «Выпуск системы Jabra x HP Elite Slice пришелся на уникальный период для бизнеса во всем мире. Сейчас компании заняты адаптацией офисных пространств к гибридной организации работы в условиях новой реальности и стараются создать безопасные и удобные условия для сотрудников. Нам было очень приятно сотрудничать с компанией HP, совместно создавая удобное и эффективное решение для пользователей конференцсвязи. Мы уверены, эти высококлассные системы помогут компаниям вывести возможности конференцсвязи и совместной работы на новый уровень».

«Компании постоянно ищут способы, чтобы облегчить работу участников видеоконференций, — сказала Лоретта Ли-Севилла (Loretta Li-Sevilla), старший директор глобального департамента компании HP по бизнесу будущего и организации совместной работы. — Используя наше многофункциональное решение для видеоконференций HP Elite Slice совместно с Jabra PanaCast — в составе комплекта Jabra x HP Elite Slice, — клиенты получают единую легкоуправляемую систему, которая повысит продуктивность и удобство совместной работы», — отметила Ли-Севилла.

Комплект оборудования Jabra PanaCast & HP Elite Slice поступит в продажу в ноябре 2020 г. Розничная цена на комплект – 2,3 тыс. евро.

Другие материалы рубрики

Банковские мошенники нашли новый способ обмана россиян по телефону. Теперь их запугивают кредитами

Путин распорядился раздать школам и больницам 360 тыс. планшетов на ОС «Аврора»

Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн»

Apple подготовила iPhone и iPad к предустановке российского ПО

Поиск «Яндекса» перешел на нейротехнологию, над которой работал 10 лет

Россияне нашли бесплатную замену смартфонам

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930

Смартфоны realme: новый топ за свои деньги?

Техноблог

Смартфон и закон: нужно ли возвращать найденный гаджет и куда?

Лучшие встраиваемые беспроводные зарядки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда
Показать еще
Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче