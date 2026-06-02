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Teleopti
СОБЫТИЯ
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Teleopti и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 2
|Изосимов Александр 192 3
|Лычева Наталья 2 2
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 2
|Тарасов Валерий 7 2
|Тынкован Александр 51 1
|Юнов Константин 45 1
|Трепыхалин Виталий 20 1
|Гуцериев Саид 12 1
|Майер Елена 2 1
|Лисицин Евгений 21 1
|Соколюк Валерий 31 1
|Бекетов Вячеслав 3 1
|Кондратьев Дмитрий 33 1
|Беляев Роман 11 1
|Семенов Николай 25 1
|Зельдин Олег 6 1
|Макаев Сергей 1 1
|Графский Дмитрий 1 1
|Кочетовская Екатерина 1 1
|Мазникер Юрий 1 1
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 145 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1221 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 326 3
|INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 77 3
|Диона Мастер Лаб - Diona Master Lab 2 1
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