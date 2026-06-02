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Teleopti

Teleopti

СОБЫТИЯ

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02.06.2026 «Ростелеком» перевел управление рабочей нагрузкой 9000 сотрудников клиентского сервиса на платформу Naumen WFM 1
21.09.2020 Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео» 1
21.09.2020 Александр Изосимов возглавит группу «М.Видео-Эльдорадо» 1
22.09.2014 25 сентября в Москве пройдет конференция Softline «IT-галактика» 1
18.09.2014 25 сентября в Москве пройдет конференция Softline «IT-галактика» 1
18.03.2014 Teleopti и «Белтел» внедрили систему управления персоналом в СТД «Петрович» 2
25.03.2013 "Телеком-Экспресс": как эффективно управлять сотрудниками контакт-центра 1
01.02.2013 «Билайн» автоматизировал начисление заработной платы в контакт-центрах 1
15.11.2012 Teleopti и Apex Berg будут совместно оптимизировать работу контакт-центров 1
03.04.2012 «МегаФон» внедряет единую систему управления персоналом в контакт-центрах 1
29.02.2012 Экс-глава «Билайна» нашел новую работу 1
19.05.2009 «Комстар-ОТС» оптимизировал работу аутсорсингового call-центра 1
05.12.2007 Nortel Forum 2007 Hyperconnectivity: итоги 1
09.11.2007 В Москве прошел «Avaya Форум» 1
12.09.2006 "Белтел" стал первым в России дистрибьютором Teleopti 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Teleopti и организации, системы, технологии, персоны:

Beltel - Белтел 146 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9405 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 821 3
McKinsey & Company Int 287 3
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Галактика - Корпорация 1533 2
Код Безопасности 751 2
DataCore Software 32 2
CA Technologies - Computer Associates 391 2
Google LLC 12556 2
Varonis Systems 40 2
Jabra 79 2
NICE Systems 68 2
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 2
Dell Software 18 2
Avaya Labs 11 1
Ростелеком 10764 1
МегаФон 10500 1
IBM - International Business Machines Corp 9659 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1748 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
Крок - Croc 1926 1
Naumen - Наумен 736 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 535 1
Киевстар - Kyivstar 568 1
ФОРС - Центр разработки 697 1
Genesys 212 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 229 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 479 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 263 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 226 3
East Capital AB 3 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2874 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1868 2
Mars Incorporated 16 2
Amber Plaza - Амбер Плаза 3 2
Династия - Фонд некоммерческих программ - Фонд Дмитрия Зимина 7 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 101 1
БЕРГ - BERG 20 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 56 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 306 1
Spencer Stuart International 6 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4430 9
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1001 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35369 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60287 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5520 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5785 3
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12639 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11974 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10200 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14629 2
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HRM - Расчет отпуска 795 1
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9888 1
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Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1616 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9116 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 725 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3301 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8059 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7665 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2609 1
Teleopti CCC WFM 11 6
Microsoft Office 4098 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 267 2
Verme - Моя смена - Биржа смен 23 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1761 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1502 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 299 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 340 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 68 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 1
Genesys WFM - Genesys Workforce Management 10 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 27 1
Avaya ERS - Avaya Ethernet Routing Switch - Nortel ERS - Nortel Ethernet Routing Switch 20 1
Изосимов Александр 192 3
Лычева Наталья 2 2
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 2
Тарасов Валерий 7 2
Тынкован Александр 51 1
Юнов Константин 45 1
Трепыхалин Виталий 20 1
Гуцериев Саид 12 1
Майер Елена 2 1
Лисицин Евгений 21 1
Соколюк Валерий 31 1
Бекетов Вячеслав 3 1
Кондратьев Дмитрий 33 1
Беляев Роман 11 1
Семенов Николай 25 1
Зельдин Олег 6 1
Макаев Сергей 1 1
Графский Дмитрий 1 1
Кочетовская Екатерина 1 1
Мазникер Юрий 1 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 145 1
Россия - РФ - Российская федерация 163308 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47033 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14722 7
Европа 24864 3
Швеция - Королевство 3758 3
Великобритания - Лондон 2425 3
Франция - Французская Республика 8095 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 544 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 840 2
Швеция - Стокгольм 409 2
Европа Центральная 278 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13712 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2495 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3294 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1374 1
Канада 5040 1
США - Нью-Йорк 3169 1
Африка - Африканский регион 3622 1
Италия - Итальянская Республика 4480 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3527 1
Украина 7893 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1749 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 722 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 359 1
Египет - Арабская Республика 1073 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 573 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3395 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52663 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6479 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 496 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4766 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6074 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7303 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2811 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2270 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1366 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6928 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7622 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5597 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3081 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21183 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5475 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 384 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2980 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56663 1
Ergonomics - Эргономика 1733 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2715 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3740 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1679 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3040 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2008 1
Payroll - Платежная ведомость 21 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1221 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 326 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 77 3
Диона Мастер Лаб - Diona Master Lab 2 1
Softline IT-галактика 2 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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