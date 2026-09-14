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Индексная книга (каталог) CNews*
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Зельдин Олег

СОБЫТИЯ


14.09.2026 Почему старые голосовые роботы бесили клиентов и что изменилось 1
23.10.2017 Naumen представила новую версию ПО для управления нагрузкой контакт-центра 1
03.02.2014 Открыта регистрация на мастер-классы, которые пройдут в рамках Call Center World Forum 1
27.03.2013 В Москве прошел XII Международный Call Center World Forum: итоги 2
12.03.2013 19 марта в Москве откроется Call Center World Forum 1
15.11.2012 Teleopti и Apex Berg будут совместно оптимизировать работу контакт-центров 1
15.02.2012 20 марта в Москве начнет работу Call Center Word Forum 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Зельдин Олег и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9537 2
Платформа Эра 2 1
Teleopti 16 1
Апекс Берг Контакт-Центр Консалтинг 1 1
MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems 41 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1116 1
Naumen - Наумен 759 1
HP Inc. 5907 1
Apple Inc 13245 1
Microsoft Corporation 25837 1
Dell EMC 5204 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 308 3
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
IKEA - ИКЕА 171 1
American Express - Amex 339 1
БЕРГ - BERG 20 1
Coca-Cola Company 261 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Связной Банк 113 1
Ford 436 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 223 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 3
ECCCO - European Confederation of Contact Centre Organisations 2 2
ECCA - European Customer Contact Alliance - ECCCSA - European Contact Centre and Customer Service Awards 1 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4532 6
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 673 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1087 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3595 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12952 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13064 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7703 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 554 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1224 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2748 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 923 1
Оповещение и уведомление - Notification 6057 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1293 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1510 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 207 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26483 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7285 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7275 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 730 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12369 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1750 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18271 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23324 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 70 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 29 1
Teleopti CCC WFM 11 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 123 1
Самолюбова Александра 6 2
Елизарова Елена 10 2
Cleveland Brad - Кливленд Брэд 2 2
Любивый Денис 2 2
Зайцев Андрей 50 1
Аристархов Дмитрий 17 1
Сапельников Сергей 109 1
Баннов Роман 1 1
Strycharczyk Douglas - Стрыхарчык Дуглас 1 1
Тарасов Валерий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 167555 5
Европа 25010 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47876 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14839 2
США - Огайо - Кливленд 46 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5825 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8543 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58175 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16233 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1553 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3523 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 703 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1147 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1748 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7504 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34079 1
CCWF - Call Center World Forum 39 4
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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