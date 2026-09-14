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Зельдин Олег
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 8
Зельдин Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 1
|НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 3
|ECCCO - European Confederation of Contact Centre Organisations 2 2
|ECCA - European Customer Contact Alliance - ECCCSA - European Contact Centre and Customer Service Awards 1 1
|Oracle APEX - Oracle Application Express 70 1
|Naumen WFM - Naumen Workforce Management 29 1
|Teleopti CCC WFM 11 1
|Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 123 1
|Самолюбова Александра 6 2
|Елизарова Елена 10 2
|Cleveland Brad - Кливленд Брэд 2 2
|Любивый Денис 2 2
|Зайцев Андрей 50 1
|Аристархов Дмитрий 17 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Баннов Роман 1 1
|Strycharczyk Douglas - Стрыхарчык Дуглас 1 1
|Тарасов Валерий 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.