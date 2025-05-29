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Индексная книга (каталог) CNews*
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Аристархов Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис 1
01.11.2023 Исследование: контакт-центры держат курс на повышение автоматизации рутинных процессов 1
02.08.2022 Исследование: 75% контакт-центров готовы перейти на отечественное ПО 1
12.03.2013 19 марта в Москве откроется Call Center World Forum 1
09.10.2008 В Москве пройдет первый форум, посвященный аутсорсингу услуг call-центров 1
10.09.2008 21 откроется Международный CRM Конгресс 1
21.05.2008 24 мая откроется IPTV Forum Russia 1
20.06.2007 26 июня откроется форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2007» 1
19.06.2007 26 июня откроется форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2007» 1
15.11.2006 12 декабря откроется конференция "Поддержка бизнеса в телекоммуникационных компаниях" 1
14.06.2006 21 июня откроется форум "Мир Мобильного Контента–2006" 1
08.02.2006 "Мир сall-центров" откроется 14 марта 1
09.11.2005 7 декабря откроется конференция "Поддержка бизнеса и операций в телекоммуникационных компаниях" 1
21.09.2005 "Конгресс CRM. Россия и СНГ" начнет свою работу 25 октября 1
02.10.2003 Prepaid в России: утром деньги, вечером стулья 1
12.03.2002 Начал свою работу бизнес-форум "CallCenter CRM Solutions' 2002" 1
26.12.2001 Первый бизнес-форум "CallCenter CRM Solutions - 2002" пройдет 12-14 марта в 2002 году 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Аристархов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8890 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 3
Amdocs 133 3
Eastwind - Восточный Ветер 72 3
Ростех - Автоматика Концерн 1670 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 3
Cisco Systems 5155 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3009 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 2
Казахтелеком 337 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 181 2
UMC - United Microelectronics Corporation 318 2
Netcracker Technology 25 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1306 2
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 2
Comverse Technology - Comverse Network Systems 78 2
Nokia - Comptel 14 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2956 1
МегаФон 9286 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
Microsoft Corporation 24849 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1647 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 373 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
1С-Рарус 899 1
Oberon - Оберон 59 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1374 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 651 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
Caravan - Караван 89 1
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 56 1
FrontRange Solutions 19 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 527 5
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 2
Альфа-Банк 1799 1
АльфаСтрахование СГ 329 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 246 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
Berner&Stafford - Бернер и Стаффорд 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7591 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1136 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 3
ECCCO - European Confederation of Contact Centre Organisations 2 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7064 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4106 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21122 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8641 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3354 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31858 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5313 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7342 3
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 524 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8292 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16390 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24924 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2535 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20661 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 888 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52826 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5504 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 404 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1979 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4625 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 359 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11545 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 882 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 725 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2126 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4900 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12986 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2261 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4981 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6423 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 240 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2992 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5347 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4146 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28268 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1026 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5501 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9399 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 285 1
OpenAI ChatGPT 403 1
Вдовина Юлия 6 2
Павлов Андрей 40 1
Чесаков Георгий 19 1
Федотов Дмитрий 7 1
Меднов Сергей 124 1
Домбровский Юрий 62 1
Елизарова Елена 10 1
Самолюбова Александра 6 1
Зельдин Олег 6 1
Пономарева Елена 3 1
Жилина Светлана 4 1
Чижова Екатерина 1 1
Лайджес Луис Филипп 2 1
Thompson Bob - Томпсон Боб 5 1
Явербаум Оксана 2 1
Дозорцев Вадим 3 1
Плетнева Марина 2 1
Димитрофф Владимир 2 1
Рассветаев Андрей 3 1
Довгань Дмитрий 3 1
Филипьев Владимир 4 1
Шумм Елена 1 1
Жилов Василий 10 1
Крушинский Александр 25 1
Тельных Ольга 1 1
Cleveland Brad - Кливленд Брэд 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148994 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44213 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14253 5
Казахстан - Республика 5645 4
Украина 7668 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4003 3
Германия - Федеративная Республика 12785 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52590 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13409 2
Беларусь - Белоруссия 5839 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1362 2
Израиль 2753 2
Узбекистан - Республика 1785 2
Европа 24385 1
Япония 13370 1
Финляндия - Финляндская Республика 3625 1
Индия - Bharat 5538 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1302 1
Канада 4924 1
Италия - Итальянская Республика 4379 1
Франция - Французская Республика 7900 1
Чехия - Чешская Республика 1317 1
Испания - Королевство 3735 1
Грузия 1255 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1048 1
Таджикистан - Республика 883 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Филиппины - Республика 573 1
Португалия - Португальская Республика 927 1
Хорватия - Республика 278 1
Молдавия - Республика Молдова 715 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4067 1
Хорватия - Загреб 18 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7995 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5173 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49236 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19227 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5927 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5988 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9080 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4502 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7168 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 474 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16722 2
Металлы - Платина - Platinum 472 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 765 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10171 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6423 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24794 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4771 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52585 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2683 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10188 1
Философия - Philosophy 461 1
Пропаганда и агитация 193 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3091 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5895 1
Азартные игры - Лотерея 215 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 326 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 21 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 329 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11308 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3295 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8208 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 723 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 882 1
Universidade NOVA de Lisboa - Новый университет Лиссабона - Университет Нова де Лисбоа 2 1
День молодёжи - 27 июня 937 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 81 2
CCWF - Call Center World Forum 17 1
IPTV Forum 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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