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Аристархов Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Аристархов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 3
|ECCCO - European Confederation of Contact Centre Organisations 2 1
|АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
|Microsoft Dynamics CRM 544 1
|Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 285 1
|OpenAI ChatGPT 403 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11308 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 882 1
|Universidade NOVA de Lisboa - Новый университет Лиссабона - Университет Нова де Лисбоа 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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