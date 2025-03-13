Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170583
ИКТ 13282
Организации 10422
Ведомства 1450
Ассоциации 976
Технологии 3402
Системы 25242
Персоны 73043
География 2767
Статьи 1511
Пресса 1199
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 844

Хорватия Загреб

Хорватия - Загреб

13.03.2025 Трагически погиб основатель самого известного в мире торрент-трекера 1
22.10.2019 Россияне продали технологию распознавания документов «Хорватским авиалиниям», победив мощного местного конкурента 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
22.07.2014 МТТ расширяет географию сервиса YouMagic 1
15.01.2013 GPS заманил старушку в Загреб 1
25.05.2012 Гендиректором Beeline в Таджикистане станет Милош Сурла 2
10.06.2011 «Яндекс.Карты» добавили новые города на панорамных и спутниковых снимках 1
27.09.2007 В генах живого организма "записана" его эволюционная история 1
10.07.2007 Выявлен возбудитель загадочной "балканской" болезни 1
17.05.2007 В "Комстар-ОТС" назначен вице-президент по международному развитию 1
20.11.2006 Наукоемкая промышленность бывшей Югославии начала процесс кооперации 1
20.11.2006 Наукоемкая промышленность бывшей Югославии начала процесс кооперации 1
02.11.2004 9 декабря пройдет конференция, посвященная Business Intelligence 1
10.02.2004 11 марта пройдет конференция "Информационная безопасность предприятия: как противостоять новым угрозам?" 1
02.10.2003 Prepaid в России: утром деньги, вечером стулья 1
15.08.2001 Исследовательская компания MASMI приобрела проект Poll4All 1
02.08.2001 Telekom Austria открыла широкополосную сеть передачи данных в Центральной Европе 1
22.02.2001 Отмечен значительный рост российского рынка ПК в 4-м квартале 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Хорватия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2927 1
МегаФон 9020 1
Yandex - Яндекс 7483 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Intel Corporation 12235 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 373 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Корус Консалтинг ГК 1230 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1080 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1488 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Informatica 126 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 179 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 127 1
AlterKnowledge 8 1
Jumio 13 1
MITEK Systems 7 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 1
Nar - Azerfon-Vodafone 15 1
Caravan - Караван 89 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 106 1
A1 Telekom Austria Group 57 1
Eastwind - Восточный Ветер 72 1
Comverse Technology - Comverse Network Systems 78 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
MicroStrategy 64 1
AYAXI 12 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 804 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 122 2
Zastava Group 2 2
РЖД - Российские железные дороги 1919 1
ВТБ - Почта Банк 468 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1192 1
Альфа-Банк 1782 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Ренессанс Страхование 162 1
Croatia Airlines - Национальная авиакомпания Хорватии - Хорватские авиалинии 1 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 71 1
Миликом Люксембург Компани 1 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28020 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7181 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20824 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16104 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8230 2
SMT - Simultaneous multi-threading - Одновременное многопоточное процессорное выполнение функций 37 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2260 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24673 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13955 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8652 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8351 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11501 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15886 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8540 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28063 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24365 1
Оцифровка - Digitization 4601 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3873 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25615 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3208 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1012 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4294 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9409 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4779 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30032 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6881 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7744 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2529 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24373 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1964 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4820 1
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 200 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 859 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1237 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11275 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1135 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2920 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5129 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3437 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 307 1
Google Android 14105 1
Apple iOS 7868 1
Google Play - Google Store - Android Market 3315 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 205 1
Intel Celeron - Серия процессоров 964 1
Apple iPhone 6 4862 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 514 1
Купибилет - Kupibilet 23 1
SAP Sybase 289 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Intel Pentium III 781 1
Microsoft Windows 2000 8660 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4996 1
Авибус 2 1
Photomath 4 1
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 1
SITA WorldTracer 4 1
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 112 1
Богдановик Зоран 2 2
Арлазаров Владимир 232 1
Миронов Сергей 61 1
Федотов Дмитрий 6 1
Кромский Дмитрий 28 1
Верховод Андрей 22 1
Аристархов Дмитрий 16 1
Довгань Дмитрий 3 1
Колобанов Сергей 3 1
Чижова Екатерина 1 1
Филипьев Владимир 4 1
Peiynovich Mladlen - Пейнович Младен 4 1
Сурлу Милош 2 1
Тельных Ольга 1 1
Хорватия - Республика 276 11
Россия - РФ - Российская федерация 146110 10
Венгрия - Будапешт 113 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43539 5
Европа Восточная 3102 5
Польша - Варшава 107 4
Чехия - Прага 197 4
Румыния - Бухарест 54 4
Италия - Итальянская Республика 4365 3
Украина - Киев 1127 3
Словакия - Братислава 37 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52309 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3994 2
Австрия - Вена 254 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14168 2
Украина 7639 2
Испания - Королевство 3723 2
Испания - Каталония - Барселона 744 2
Германия - Бавария - Мюнхен 469 2
Беларусь - Минск 639 2
Сербия - Республика 340 2
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 170 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 262 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 235 2
Югославия 73 2
Сербия - Белград 58 2
Бельгия - Королевство 1154 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17203 1
Казахстан - Республика 5583 1
Европа 21833 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13363 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2272 1
Япония 13322 1
Беларусь - Белоруссия 5740 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2895 1
Дания - Королевство 1302 1
Финляндия - Финляндская Республика 3612 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17547 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3009 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18791 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5061 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2624 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1642 2
Гражданская война 164 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5750 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8665 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 762 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4406 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8834 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24352 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 462 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2285 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1627 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1667 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10033 1
Английский язык 6682 1
Aristolochia clematis - Aristolochiaceae - Кирказон ломоносовидный 2 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1235 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29469 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6351 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5696 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1016 1
Зоология - наука о животных 2656 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1213 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1901 1
Ботаника - Растения - Plantae 1053 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 932 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 1
Азартные игры - Лотерея 208 1
Открытые системы ИД 175 2
New Scientist 1448 1
Times 624 1
IDC - International Data Corporation 4912 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
IDC Russia - IDC Россия 160 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
University of Zagreb - Загребский университет 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346181, в очереди разбора - 764505.
Создано именных указателей - 170583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще