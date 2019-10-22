Россияне продали технологию распознавания документов «Хорватским авиалиниям», победив мощного местного конкурента

Технология российской компании Smart Engines была интегрирована в приложение «Хорватских авиалиний». Она будет отвечать за распознавание машиночитаемой зоны паспортов пассажиров. Процесс распознавания будет проходить на устройстве, без передачи данных в облако.



Приложение Croatia Airlines

Технология распознавания документов российского разработчика Smart Engines была интегрирована в мобильное приложение «Хорватских авиалиний». Об этом CNews сообщили представители компании. Приложение называется Croatia Airlines, оно было разработано немецкой компанией 2e Systems, которая и провела интеграцию. 2e Systems работает в сфере веб-решений, услуг мобильной связи и коммуникационных решений для авиации.

«Хорватские авиалинии» — это национальный авиаперевозчик Хорватии, участник объединения Star Alliance. В честь своего тридцатилетия компания решила обновить мобильное приложение, добавив в него модуль распознавания документов на базе искусственного интеллекта. У приложения есть версии для iOS и Android на английском, немецком, французском и хорватском языках. Croatia Airlines предназначено для пассажиров и различных организаторов поездок. Помимо распознавания документов в приложении есть и другие функции: проверка статуса рейса, оформление заказа при отмене перелета и т. д.

Технология Smart Engines

Технология Smart Engines, о которой идет речь, называется Smart ID Reader. В приложении Croatia Airlines она будет распознавать данные машиночитаемой зоны (MRZ) паспорта, что должно ускорить процесс покупки билетов и регистрации пассажиров, а также сделать его более комфортным.

Как поясняет гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров, в процессе покупки билета и регистрации на рейс данные иногда приходится вводить быстро, а также в условиях недостаточной освещенности или при тряске в транспорте. Сделать это самостоятельно пользователю может быть затруднительно, а система автоматического распознавания снимает данную проблему.

«Хорватские авиалинии» будут использовать российскую технологию для распознавания паспортов пассажиров

Чтобы распознать данные, нужно навести камеру смартфона на документ. Smart IDReader потребуется около двух секунд, чтобы автоматически обнаружить машиночитаемую зону, распознать текст и извлечь необходимые данные для заполнения анкеты. Как пояснил в беседе с CNews представитель Smart Engines, для работы технологии достаточно бюджетного смартфона с камерой от 2 МП. В качестве ОС может использоваться iOS от восьмой версии и выше или Android от версии 4.1 и выше.

Процесс распознавания проходит на самом устройстве в режиме реального времени, благодаря чему он может протекать при полном отсутствии подключения к интернету. Данные не передаются для обработки на сервера, в чем Smart Engines видит преимущество с точки зрения кибербезопасности, так как это предотвращает риск утечки персональных данных.

Конкуренция с Microblink

Smart Engines акцентирует внимание на том, что в Хорватии есть собственный разработчик технологий распознавания текста — компания Microblink, штаб-квартира которой находится в Загребе. Smart Engines называет Microblink мировым лидером в данной сфере и одним из своих основных конкурентов, в связи с чем считает сотрудничество с «Хорватскими авиалиниями» победой над местным противником.

Microblink была основана как PhotoPay в 2013 г. Самым известным продуктом компании стало приложение Photomath, которое с помощью камеры смартфона распознает и решает математические задачи. Photomath попал в топы лучших образовательных приложений и получил высокую оценку учителей. В Google Play у приложения более 50 млн скачиваний. В 2016 г. Photomath в связи с успехом был выделен в отдельную компанию.

Среди других продуктов Microblink следует отметить BlinkID, предназначенный для сканирования удостоверений личности, систему распознавания и ввода данных BlinkInput, систему распознавания данных розничных чеков BlinkReceipt и др.

Чем занимается Smart Engines

Smart Engines — российский разработчик систем обработки изображений и распознавания символов в видеопотоке. Компания была основана в 2010 г., но до 2015 г. работала только на зарубежном рынке. Генеральным директором Smart Engines является Владимир Викторович Арлазаров. Директором по научной части и соучредителем Smart Engines выступает Владимир Львович Арлазаров, сооснователь еще нескольких российских ИТ-компаний. В частности, он является основателем компании Cognitive Technologies, где с 1991 г. по 2008 г. занимал пост генерального директора.

Технологии Smart Engines используют компании SITA (швейцарский разработчик ИТ для авиации), MITEK Systems (американский разработчик средств идентификации для мобильных ОС), Jumio (американский разработчик инструментов идентификации для платежных систем), а также австрийская компания-интегратор S&T System Integration & Technology Distribution и японская AlterKnowledge.

В декабре 2016 г. система распознавания документов Smart IDReader была внесена в Реестр отечественного ПО. В России технологии Smart Engines используют «Аэрофлот», Тинькофф банк, Альфа-банк, Почта банк, QIWI, «Ренессанс страхование», СКБ «Контур» и другие компании. Для продажи билетов решения Smart Engines применяют Федеральная пассажирская компания РЖД, «Аэроэкспресс», «Купибилет», «Авибус» и «Одна Касса».