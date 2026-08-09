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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199337
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Photomath

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.08.2026 Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания 1
15.09.2020 Топ-10 обучающих приложений для школьников: выбор ZOOM 1
23.04.2020 App Annie рассказала о мобильных предпочтениях россиян на самоизоляции 1
22.10.2019 Россияне продали технологию распознавания документов «Хорватским авиалиниям», победив мощного местного конкурента 1
28.10.2014 Ответ в объективе 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Photomath и организации, системы, технологии, персоны:

Chatium - Чатиум 1 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
data.ai - App Annie 85 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 1
Google LLC 12692 1
AlterKnowledge 8 1
Jumio 13 1
MITEK Systems 7 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Альфа-Банк 1979 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 329 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 194 1
Croatia Airlines - Национальная авиакомпания Хорватии - Хорватские авиалинии 1 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26803 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4005 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22583 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28281 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16250 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
Калькулятор - Calculator 400 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 886 1
Оцифровка - Digitization 5188 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2247 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9792 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9469 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11807 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29704 1
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 287 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13318 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12948 1
Google Android 15246 2
Apple iOS 8584 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Zoom Cloud Meetings - Zoom On-Premise Meeting Connector Controller 4 1
Duolingo - Дуолинго 23 1
ЛитРес Школа 2 1
ByteDance - TikTok 355 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 1
Microsoft Windows 16885 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 130 1
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 87 1
Купибилет - Kupibilet 34 1
Google Classroom 4 1
Google YouTube Kids - Google Kids Space 18 1
Авибус 2 1
Арлазаров Владимир 290 1
Россия - РФ - Российская федерация 166226 4
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Хорватия - Загреб 18 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 1
Япония 13807 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Испания - Королевство 3840 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Хорватия - Республика 287 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33764 3
Английский язык 7032 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10879 1
Физика - Physics - область естествознания 2941 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6172 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5513 1
Обществознание - обществоведение 26 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1703 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11702 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 685 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21651 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27302 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9108 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 224 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11690 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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