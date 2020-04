App Annie рассказала о мобильных предпочтениях россиян на самоизоляции

App Annie, платформа, анализирующая мобильные данные, назвала самые популярные приложения среди россиян в период с января по апрель 2020 г.

Самоизоляция и переход на удаленную работу закономерно повысили количество скачиваний приложений для бизнеса – в первую неделю апреля 2020 г. пользователи загружали их на 80% больше, чем в январе. Тройку лидеров составили ZOOM Cloud Meetings, Microsoft Teams и Hangouts Meet.

На втором месте по росту скачиваний приложения в сфере образования – их стали загружать на 65% больше, нежели в начале года. Особой популярностью пользуются приложения с образовательными материалами, а также платформы для проведения уроков. Лидирует в рейтинге Dnevnik.ru, второе место занял сервис для решения математических заданий по фото Photomath, среди сервисов для общения учеников и преподавателей наиболее популярны Google Classroom и Chatium.

Существенно набрали популярность сервисы доставки еды и фитнес-приложения, их стали скачивать на 45% больше. Заказывать еду россияне предпочитают через приложения Delivery Club и «Яндекс.Еда». При этом единственным приложением от ритейлеров, попавшим в топ по загрузкам, стало приложение магазина «Пятерочка». В категории здоровье и фитнес стали популярны приложения, предлагающие занятия без оборудования и медитаций. Лидирует в рейтинге Lose Weight App for Women, на втором месте Splits in 30 Days, замыкает тройку Do Splits.

Увеличилось количество загрузок и в сегменте социальных медиа и развлекательных сервисов, чей прирост составил 20%. Среди социальных сетей на первое место впервые вышла Tiktok, обогнав лидировавший в 2019 г. Whatsapp. В категории развлечений в топе сразу несколько видеостриминговых сервисов – первое место по скачиваниям занял ivi.ru, также в топ вошли «Кинопоиск» и «THT-Premier». Необходимость развлекать детей и удаленно работать способствовала выходу в топ приложений для детей «Тролли.Караоке» и Youtube Kids.

Меньше всего изменилась ситуация у мобильных игр, их стали скачивать всего на 7% больше, однако общее число скачиваний в категории остается недостижимым – всего игры в апреле загрузили более 55 млн раз. Хуже всего дела обстоят у шопинг-приложений, которые потеряли пользователей, – во время карантина количество загрузок сократилось на 15%.