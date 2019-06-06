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Миронов Сергей


06.06.2019 Осталось меньше недели до CNews Forum Кейсы. Последние дни регистрации 1
31.05.2019 Власти напомнили МТС про неполное покрытие России и наказали 1
27.05.2019 Власти поставили последнюю точку в отмене роуминга внутри России 1
24.05.2019 ИТ-эксперты обсудят в Москве технологии умных городов на «CNews Forum Кейсы» 1
18.02.2019 Заклятый «враг» SAP и Oracle покидает Россию 3
18.12.2018 В России полностью отменили роуминг. В Крыму и Севастополе тоже 1
05.09.2018 Как Rimini Street живет и работает назло Oracle и многомиллионным штрафам 5
29.08.2018 Rimini Street запретили заниматься техподдержкой Oracle, с которой она пришла на российский рынок 1
10.07.2018 Депутаты проголосовали за отмену роуминга в России 1
13.04.2018 Госдума собралась запретить ПО и «железо» из США. Реакция ИТ-компаний 1
17.07.2017 Власти потребовали от МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2 отменить плату за роуминг в России 1
03.07.2017 НАС приняло участие в мероприятии «Малый и средний бизнес в России: от защиты к развитию» 1
29.06.2017 Депутаты требуют отменить роуминг при поездках по России 2
11.10.2016 Система «Бюджетное планирование» Минфина России мигрировала в федеральный ЦОД без остановок в работе 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
11.02.2015 IBS выполнила проект модернизации системы защиты государственных информационных систем Минфина России 1
18.04.2013 Топ-менеджер «Вымпелкома» возглавил «Радугу ТВ» 2
24.01.2013 Тарас Пархоменко назначен генеральным директором Beeline в Казахстане 1
25.05.2012 Гендиректором Beeline в Таджикистане станет Милош Сурла 1
24.02.2012 Сергей Миронов возглавит Beeline в Казахстане 5
16.05.2011 Защита персональных данных: как рынку вырваться из противоречий? 1
19.04.2011 Конференция CNews: «Защита персональных данных: помогут ли отсрочки?» 1
10.03.2011 Сергей Миронов назначен генеральным директором Beeline в Таджикистане 7
11.06.2010 Twitter рвется к власти 1
31.05.2010 Медведев ограничил операторов в приеме платежей 1
28.05.2010 Дмитрий Медведев отклонил поправки к закону «О связи» об оплате услуг связи через платежных агентов 1
28.04.2010 Путину не нужен ни блог, ни Twitter 1
20.04.2010 Миронов призвал чиновников регистрироваться в социальных сетях 2
04.03.2010 Популярность Twitter в России за год выросла в 26 раз 1
01.02.2010 Блог политика в ЖЖ: покупка «тысячников», ведение, продвижение. ЦЕНЫ 1
20.10.2009 Щеголев: Нужно лоббировать отечественных поставщиков ИТ-услуг 1
09.04.2009 Домен .RU отпраздновал пятнадцатый день рождения 1
11.03.2009 Премия «Блог Рунета 2009» подвела итоги 1
13.02.2009 i-Safety 2009: итоги конференции 1
07.10.2008 Дмитрий Медведев завел видеоблог 1
05.06.2008 Миронов: российские политики должны вести блоги в интернете 1
15.05.2008 Война с кибертерроризмом будет долгой и беспощадной 3
01.04.2008 В Москве завершился конгресс «Менеджмент и качество третьего тысячелетия» 1
25.03.2008 «Билайн» появился в Иркутской области 1
25.05.2007 Украинский телеком: без войны не обойтись 1

Публикаций - 41, упоминаний - 63

Миронов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 6
Rimini Street 38 5
Smart Way 8 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 5
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 4
Oracle Corporation 3363 3
SAP SE 3220 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 3
VK - Mail.ru Group 2487 2
Программный продукт ГК 92 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 223 2
Акадо Телеком - Комкор 612 2
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 1
Безопасный транспорт ИЦ 4 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 51 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Microsoft Corporation 11168 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Yandex - Яндекс 4103 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Таттелеком 106 1
SEC Consult Services 931 1
Spinnaker Support - Спинекер Сапорт - Спиннэкерсаппорт раша 5 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Базальт СПО 206 1
Крок 1221 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 393 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Инвестконсалтинг ООО 3 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Транснефть 159 1
ВТБ24 583 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Альфа-Банк 1127 1
Уралсиб Банк 390 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 69 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Газпром нефть 382 1
X5 Group 600 1
Татнефть 114 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Правительство РФ 2208 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 5
ЛДПР 69 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Linux OS 4276 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Семенихин Игорь 37 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Бурков Александр 3 2
Никифоров Николай 1126 2
Путин Владимир 1828 2
Аитов Тимур 47 2
Турчак Евгений 23 2
Oster Jack - Остер Джек 2 2
Чамара Денис 57 2
Варов Константин 24 1
Неверов Сергей 6 1
Шигапов Антон 10 1
Жириновский Владимир 10 1
Хахалев Роман 3 1
Поперлюков Алексей 2 1
Широков Александр 18 1
Новиков Илья 5 1
Скоч Андрей 7 1
Масберг Георгий 6 1
Мельников Иван 2 1
Костин Андрей 45 1
Hicks Larry R. - Хикс Ларри Р. 1 1
Абдуллин Алик 5 1
Дебда Маргарита 2 1
Крысина Ольга 109 1
Хрусталев Александр 31 1
Курило Андрей 35 1
Воробьев Артем 14 1
Марков Антон 12 1
Четвернин Алексей 651 1
Баранов Александр 10 1
Луцкий Алексей 3 1
Стуров Дмитрий 25 1
Стрелков Сергей 12 1
Озерецковская Светлана 5 1
Аксаков Анатолий 98 1
Акимов Максим 167 1
Трояновский Владимир 40 1
Натрусов Артем 121 1
Лагода Георгий 51 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 7
Россия - Республика Крым 626 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Казахстан - Республика 2650 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Беларусь - Белоруссия 2099 4
Восточная Европа 1691 4
Израиль 725 4
Украина 3398 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 3
Россия - Севастополь 420 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
США - Невада 64 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Великобритания - Лондон 828 1
Индия - Мумбаи 52 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Израиль - Тель-Авив 56 1
Европа 3788 1
Сингапур - Республика 808 1
Армения - Республика 690 1
США - Колорадо 55 1
США - Денвер 25 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 60 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
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