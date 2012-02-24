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Индексная книга (каталог) CNews*
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Миронов Сергей

СОБЫТИЯ


24.02.2012 Сергей Миронов возглавит Beeline в Казахстане

телекоммуникаций стран СНГ позволит нам вывести бизнес в Казахстане на качественно новый уровень». Сергей Миронов родился 9 апреля 1964 г. в Перми. В 1986 г. окончил Казанский Государственный

10.03.2011 Сергей Миронов назначен генеральным директором Beeline в Таджикистане

пании «Таком», предоставляющей услуги связи под торговой маркой Beeline на территории Таджикистана. Сергей Миронов сменил на этом посту Владимира Копыла, который в январе 2011 г. занял пост дир
05.06.2008 Всемирная система мониторинга климата поможет предотвратить экокатастрофы

ата, сообщает пресс-служба верхней палаты. Выступая на открытии конференции, глава Совета Федерации Сергей Миронов поздравил всех с наступающим Всемирным днем окружающей среды и российским проф
07.12.2007 Сергей Миронов: цензура в интернете не нужна

Председатель Совета Федерации Сергей Миронов высказался о проблеме цензуры в интернете. Он говорит, что цензура как таковая в Сети не нужна, но на провайдерах должна лежать ответственность за продукцию, которую они распрост
01.11.2005 Сергей Миронов: только 20% вузов дают качественное образование

Только 20% российских высших учебных заведений дают качественное образование, заявил председатель Совета Федерации Сергей Миронов на заседании научно-экспертного совета на тему «Государственные образовательные стандарты как средство обеспечения качества образования в условиях реформирования социальной сферы

Публикаций - 64, упоминаний - 73

Миронов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
МегаФон 10742 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 7
Ростелеком 10948 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Rimini Street 77 5
Smart Way 8 5
Информзащита 941 4
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 4
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 4
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
SAP SE 5601 3
X Corp - Twitter 2938 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Oracle Corporation 7074 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Ниеншанц 124 2
Google LLC 12690 2
Vega Telecom - MMDS-Украина - ММДС-Украина - Фарлеп-Инвест 7 2
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 64 2
Microsoft Corporation 25775 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
1С-Битрикс - Bitrix 675 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 2
Киевстар - Kyivstar 569 2
Программный Продукт ГК 104 2
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 2
UMC - United Microelectronics Corporation 339 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 1
Горпарковки - Городские парковки 17 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
Bayer AG - Байер 85 1
Верный - торговая сеть 326 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
Инвестконсалтинг ООО 3 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
John Deere - Джон Дир 29 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
Газпром - Севернефтегазпром 15 1
Лесные дали - пансионат 19 1
Atberg Investments Limited - Атберг Инвестментс Лимитед 3 1
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 1
Внешпромбанк 13 1
Профит Банк КБ 4 1
Альба Альянс КБ 3 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Московский дом книги - МДК ОЦ АО 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Почта России ПАО 2370 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Альфа-Банк 1979 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 29
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 22
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Федеральное собрание Российской Федерации 318 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
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Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 11
ЛДПР 116 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Демократическая политическая партия США 122 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 13
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 1
Intersoft Lab - Референт 157 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 1
Midjourney - нейросеть 121 1
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 40 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Microsoft Windows 16882 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 1
Apple iPhone 6 4861 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 126 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 154 1
Kaspersky Who Calls 49 1
Медведев Дмитрий 1665 10
Путин Владимир 3454 8
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 4
Кромский Дмитрий 29 3
Грызлов Борис 32 3
Твердынин Марк 19 3
McCain John - МакКейн Джон 28 3
Аитов Тимур 197 3
Харитонов Николай 9 2
Жириновский Владимир 28 2
Глазьев Сергей 14 2
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Kutcher Ashton - Катчер Эштон 19 2
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Малышкин Олег 2 2
Нилов Олег 2 2
Рыбкин Иван 2 2
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Вернигора Александр 2 2
Ананских Игорь 3 2
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Рейман Леонид 1065 2
Щеголев Игорь 699 2
Панков Александр 82 2
Никифоров Николай 1138 2
Чамара Денис 59 2
Семенихин Игорь 56 2
Турчак Евгений 24 2
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Рыжиков Сергей 112 1
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