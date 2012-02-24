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Миронов Сергей
СОБЫТИЯ
|24.02.2012
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Сергей Миронов возглавит Beeline в Казахстане
телекоммуникаций стран СНГ позволит нам вывести бизнес в Казахстане на качественно новый уровень». Сергей Миронов родился 9 апреля 1964 г. в Перми. В 1986 г. окончил Казанский Государственный
|10.03.2011
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Сергей Миронов назначен генеральным директором Beeline в Таджикистане
пании «Таком», предоставляющей услуги связи под торговой маркой Beeline на территории Таджикистана. Сергей Миронов сменил на этом посту Владимира Копыла, который в январе 2011 г. занял пост дир
|05.06.2008
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Всемирная система мониторинга климата поможет предотвратить экокатастрофы
ата, сообщает пресс-служба верхней палаты. Выступая на открытии конференции, глава Совета Федерации Сергей Миронов поздравил всех с наступающим Всемирным днем окружающей среды и российским проф
|07.12.2007
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Сергей Миронов: цензура в интернете не нужна
Председатель Совета Федерации Сергей Миронов высказался о проблеме цензуры в интернете. Он говорит, что цензура как таковая в Сети не нужна, но на провайдерах должна лежать ответственность за продукцию, которую они распрост
|01.11.2005
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Сергей Миронов: только 20% вузов дают качественное образование
Только 20% российских высших учебных заведений дают качественное образование, заявил председатель Совета Федерации Сергей Миронов на заседании научно-экспертного совета на тему «Государственные образовательные стандарты как средство обеспечения качества образования в условиях реформирования социальной сферы
Миронов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
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|Легезо Денис 40 2
|Морозов Олег 22 2
|Бабенко Алексей 9 2
|Бурков Александр 3 2
|Нарусова Людмила 16 2
|Хакамада Ирина 15 2
|Kutcher Ashton - Катчер Эштон 19 2
|Емельянов Михаил 4 2
|Страхов Алексей 2 2
|Казакевич Олег 3 2
|Малышкин Олег 2 2
|Нилов Олег 2 2
|Рыбкин Иван 2 2
|Минченко Александр 4 2
|Вернигора Александр 2 2
|Ананских Игорь 3 2
|Долганова Наталья 2 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Панков Александр 82 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Чамара Денис 59 2
|Семенихин Игорь 56 2
|Турчак Евгений 24 2
|Голомолзин Анатолий 75 2
|Иванов Михаил 116 1
|Рыжиков Сергей 112 1
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