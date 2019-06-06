Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Миронов Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 63
Миронов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Семенихин Игорь 37 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Бурков Александр 3 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Путин Владимир 1828 2
|Аитов Тимур 47 2
|Турчак Евгений 23 2
|Oster Jack - Остер Джек 2 2
|Чамара Денис 57 2
|Варов Константин 24 1
|Неверов Сергей 6 1
|Шигапов Антон 10 1
|Жириновский Владимир 10 1
|Хахалев Роман 3 1
|Поперлюков Алексей 2 1
|Широков Александр 18 1
|Новиков Илья 5 1
|Скоч Андрей 7 1
|Масберг Георгий 6 1
|Мельников Иван 2 1
|Костин Андрей 45 1
|Hicks Larry R. - Хикс Ларри Р. 1 1
|Абдуллин Алик 5 1
|Дебда Маргарита 2 1
|Крысина Ольга 109 1
|Хрусталев Александр 31 1
|Курило Андрей 35 1
|Воробьев Артем 14 1
|Марков Антон 12 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Баранов Александр 10 1
|Луцкий Алексей 3 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Стрелков Сергей 12 1
|Озерецковская Светлана 5 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Акимов Максим 167 1
|Трояновский Владимир 40 1
|Натрусов Артем 121 1
|Лагода Георгий 51 1
|CNews Analytics 1991 2
|Fortune Global 500 162 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769583, в очереди разбора - 673267.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769583, в очереди разбора - 673267.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru