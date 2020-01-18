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Чамара Денис


18.01.2020 Главой Минцифры может стать профессионал из Петербурга 7
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
29.08.2019 «Билайн» предоставит технологии для развития инфраструктуры Санкт-Петербурга 1
29.08.2019 «Билайн» займется созданием цифровой экономики Санкт-Петербурга 1
06.06.2019 Осталось меньше недели до CNews Forum Кейсы. Последние дни регистрации 1
27.05.2019 Денис Чамара: Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации 21
24.05.2019 ИТ-эксперты обсудят в Москве технологии умных городов на «CNews Forum Кейсы» 1
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 1
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
08.05.2018 Безопасный и умный город должны объединиться 2
09.04.2018 «Петербургский цифровой форум 2018» приглашает к участию 18-19 апреля 2018 года 1
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1

Публикаций - 57, упоминаний - 86

Чамара Денис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 15
Программный продукт ГК 92 12
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
РТЛабс 145 7
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 6
Cinimex - Синимекс 160 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 6
Schneider Electric 409 6
Базальт СПО 206 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
ТерраТех - TerraTech 8 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Smart Way 8 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Rimini Street 38 2
Yandex - Яндекс 4101 2
ALP Group 37 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
Безопасный транспорт ИЦ 4 1
DataCore Software 20 1
IBM Европа 7 1
Google LLC 7161 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
IBM 3551 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Raidix - Рэйдикс 129 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Ланит ГК 1159 1
Oracle Corporation 3356 1
3761 1
Alibaba Group 298 1
SEC Consult Services 931 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 22
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 21
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 17
X5 Group 599 17
Черкизово ГК 73 16
Procter&Gamble - P&G 94 15
Лента - Сеть розничной торговли 189 15
Банк Зенит 131 15
Мегаполис ТК 89 15
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 15
UBS AG 119 15
Coca-Cola Company 112 15
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 15
Ингосстрах СПАО 210 15
Балтика - Пивоваренная компания 112 9
Геобанк КБ 30 9
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 9
Еврохим МХК 43 9
О’Кей - Сеть магазинов 60 8
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 8
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 7
Уралсиб Банк 390 7
МКБ - Московский кредитный банк 268 7
Альфа-Банк 1127 4
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 3
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 3
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 3
Ак Барс Банк 173 2
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 2
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Газпром нефть 382 2
Bayer AG - Байер 37 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 39
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 29
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 26
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 24
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 20
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 20
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 20
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 19
Федеральное казначейство России 766 19
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 19
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 19
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 18
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 17
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 17
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 16
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 15
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 14
Правительство РФ 2207 14
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Правительство Москвы 653 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 9
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 8
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 8
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 7
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 23
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 23
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Безопасный город 347 3
Big Data - Большие данные 1136 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 81 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
АПК БГ - Безопасный город 42 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
IBM Cloud 84 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Redis СУБД 46 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Sales Force KPI 1 1
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
Четвернин Алексей 651 25
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 22
Бутенко Юрий 64 21
Калина Роман 60 20
Чернякова Елена 26 19
Герасимюк Максим 20 19
Цариковский Федор 31 19
Евстигнеев Сергей 21 19
Песчанских Георгий 37 18
Раков Ярослав 48 18
Левин Леонид 83 18
Бойко Елена 151 17
Власов Сергей 76 17
Ляшенко Сергей 29 17
Приданкин Андрей 30 17
Звягина Наталья 64 17
Стрельцов Андрей 53 17
Натрусов Артем 121 17
Крюков Сергей 26 17
Аксаков Анатолий 98 17
Селиванов Дмитрий 48 17
Иванов Алексей 76 16
Беляев Владислав 65 16
Ковнир Евгений 71 16
Кузьмич Всеволод 30 15
Нагаев Олег 30 15
Ушацкий Андрей 100 15
Кучугин Илья 41 15
Клепиков Алексей 77 15
Потапкин Михаил 26 15
Суворов Антон 20 15
Ягнятинский Евгений 32 15
Бокучава Тариэл 21 15
Попов Андрей 72 15
Матвеева Татьяна 83 15
Чаркин Евгений 182 15
Меньшов Кирилл 72 15
Лигачев Глеб 60 15
Воронин Петр 35 15
Фомичев Олег 107 14
Россия - Российская федерация - РФ 57544 50
Россия - Республика Алтай 687 21
Россия - Тульская область 753 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 17
Восточная Европа 1682 17
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 15
Россия - Республика Мордовия 388 13
Россия - Сахалинская область 435 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 12
Россия - Ростовская область 864 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 11
Россия - Кировск - Кировская область 304 11
Россия - Челябинская область 659 11
Россия - Калужская область 574 11
Россия - Ульяновская область 352 11
Казахстан - Республика 2641 11
Россия - Архангельская область 343 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 3
Россия - Ненецкий автономный округ 102 2
Москва - Марьино 30 2
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 2
Россия - Республика Крым 626 2
Израиль 722 2
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 168 1
Швейцария - Женева 87 1
Россия - Костромская область 230 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Владивосток 866 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Россия - Республика Дагестан 265 1
Россия - Сыктывкар 132 1
Южная Корея - Республика 1465 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 1
Россия - Тверская область 248 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 22
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 12
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 10
Доктрина информационной безопасности России 14 8
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 9
Bloomberg 785 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 9
CNews Analytics 1991 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 37 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 26
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 21
CNews AWARDS 291 19
CNews FORUM Кейсы 44 4
Петербургский Цифровой Форум 6 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766569, в очереди разбора - 670254.
Создано именных указателей - 46354.
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