Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Чамара Денис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 57, упоминаний - 86
Чамара Денис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 25
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 22
|Бутенко Юрий 64 21
|Калина Роман 60 20
|Чернякова Елена 26 19
|Герасимюк Максим 20 19
|Цариковский Федор 31 19
|Евстигнеев Сергей 21 19
|Песчанских Георгий 37 18
|Раков Ярослав 48 18
|Левин Леонид 83 18
|Бойко Елена 151 17
|Власов Сергей 76 17
|Ляшенко Сергей 29 17
|Приданкин Андрей 30 17
|Звягина Наталья 64 17
|Стрельцов Андрей 53 17
|Натрусов Артем 121 17
|Крюков Сергей 26 17
|Аксаков Анатолий 98 17
|Селиванов Дмитрий 48 17
|Иванов Алексей 76 16
|Беляев Владислав 65 16
|Ковнир Евгений 71 16
|Кузьмич Всеволод 30 15
|Нагаев Олег 30 15
|Ушацкий Андрей 100 15
|Кучугин Илья 41 15
|Клепиков Алексей 77 15
|Потапкин Михаил 26 15
|Суворов Антон 20 15
|Ягнятинский Евгений 32 15
|Бокучава Тариэл 21 15
|Попов Андрей 72 15
|Матвеева Татьяна 83 15
|Чаркин Евгений 182 15
|Меньшов Кирилл 72 15
|Лигачев Глеб 60 15
|Воронин Петр 35 15
|Фомичев Олег 107 14
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 9
|Bloomberg 785 1
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 9
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766569, в очереди разбора - 670254.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766569, в очереди разбора - 670254.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru