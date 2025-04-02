Face2Face - Фэйстуфэйс.ру - Фэйс 2 Фэйс - Sorec group

Цифровая платформа позволит специалистам любой сферы коммуницировать и делиться экспертизой в режиме онлайн с помощью встроенных инструментов. Сервис также будет способствовать легализации заработка экспертов, занимающихся консультационной деятельностью через Интернет. Часть дохода экспертов будет автоматически пересылаться в выбранные ими благотворительные фонды.