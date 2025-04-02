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Face2Face Фэйстуфэйс.ру Фэйс 2 Фэйс Sorec group
Цифровая платформа позволит специалистам любой сферы коммуницировать и делиться экспертизой в режиме онлайн с помощью встроенных инструментов. Сервис также будет способствовать легализации заработка экспертов, занимающихся консультационной деятельностью через Интернет. Часть дохода экспертов будет автоматически пересылаться в выбранные ими благотворительные фонды.
Face2Face и организации, системы, технологии, персоны:
|WhatsApp Messenger 1097 1
|БАРС.Alpha BI 40 1
|Apple iPhone 6 4862 1
|Microsoft Office Excel 1211 1
|Sales Force KPI 1 1
|Аксаков Анатолий 155 1
|Натрусов Артем 284 1
|Чаркин Евгений 297 1
|Ягнятинский Евгений 32 1
|Чамара Денис 59 1
|Клепиков Алексей 117 1
|Сотин Денис 205 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Аитов Тимур 197 1
|Кучугин Илья 42 1
|Лигачев Глеб 87 1
|Беляев Владислав 86 1
|Потапкин Михаил 26 1
|Нагаев Олег 30 1
|Меньшов Кирилл 120 1
|Шмаков Роман 17 1
|Размахаев Сергей 42 1
|Фридман Илья 42 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Попов Андрей 111 1
|Бокучава Тариэл 21 1
|Воронин Петр 37 1
|Кузьмич Всеволод 31 1
|Суворов Антон 22 1
|Хасин Михаил 27 1
|Гребельный Антон 21 1
|Гулянский Игорь 13 1
|Плахов Дмитрий 10 1
|Журавлёв Владимир 10 1
|Леонтьева Александра 2 1
|Самородов Александр 13 1
|Назаров Алексей 71 1
|Колесников Григорий 4 1
|Ахмерова Галина 10 1
|Репин Родион 2 1
|Шульга Дмитрий 11 1
|Гроусов Александр 2 1
|Куратова Алена 1 1
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