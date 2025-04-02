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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 172049
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Face2Face Фэйстуфэйс.ру Фэйс 2 Фэйс Sorec group

Face2Face - Фэйстуфэйс.ру - Фэйс 2 Фэйс - Sorec group

Цифровая платформа позволит специалистам любой сферы коммуницировать и делиться экспертизой в режиме онлайн с помощью встроенных инструментов. Сервис также будет способствовать легализации заработка экспертов, занимающихся консультационной деятельностью через Интернет. Часть дохода экспертов будет автоматически пересылаться в выбранные ими благотворительные фонды.


02.04.2025 Рост конверсии: как облачная речевая аналитика помогает ретейлу 1
25.06.2024 В России создали сервис онлайн-наставничества для помощи благотворительным фондам 2
06.12.2022 Родион Репин, MillionAgents: Как автоматизировать работу мобильного персонала и забыть про хаос в мессенджерах 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
03.06.2014 В этом году «Барс Груп» намерен нарастить коммерческий сегмент в 3 раза 1
06.04.2000 face2face разработала технологию синхронизации движения губ анимационных персонажей 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Face2Face и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 2
IBM - International Business Machines Corp 9459 1
Ростелеком 9824 1
МегаФон 9094 1
SAP SE 5308 1
Yandex - Яндекс 7540 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
БАРС Груп 548 1
Schneider Electric 576 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Программный продукт ГК 63 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 515 1
Esri CIS - Эсри СНГ 89 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 47 1
AlderaSoft - Альдерасофт 1 1
Escape Tech - Эскейп Тек 2 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 283 1
РЖД - Российские железные дороги 1929 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7459 1
МКБ - Московский кредитный банк 566 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Ингосстрах СПАО 425 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Лента - Сеть розничной торговли 2106 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 1
Coca-Cola Company 254 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 1
Bayer AG - Байер 85 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 126 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 210 1
Фонд борьбы с лейкемией 2 1
Правмир Благотворительный фонд 2 1
Johnson & Johnson - Janssen 4 1
Boehringer Ingelheim - Берингер Ингельхайм 4 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
PaySelection - Пэйселекшн 1 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5031 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 429 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2007 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 155 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 88 1
МАГЗ - Международная ассоциация по генетическим заболеваниям 1 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15959 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 2
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MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1223 2
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Черкизон - Черкизовский рынок 157 1
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1393 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 518 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29627 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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