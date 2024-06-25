В России создали сервис онлайн-наставничества для помощи благотворительным фондам

Цифровая платформа позволит специалистам любой сферы коммуницировать и делиться экспертизой в режиме онлайн с помощью встроенных инструментов. Новый сервис также будет способствовать легализации заработка экспертов, занимающихся консультационной деятельностью через интернет. Часть дохода экспертов будет автоматически пересылаться в выбранные ими благотворительные фонды. Об этом CNews сообщили представители VideoMost.

О запуске первого в России сервиса, который на начальном этапе будет работать в опытно-коммерческой эксплуатации исключительно в благотворительных целях для поддержки общественных и иных некоммерческих организаций, объявил Алексей Назаров (ex-СЕО RuTube, ex top МГТС/МТС/«Мегафон»), который с 2022 г. стоит за разработкой сервиса Face2Face.

Для возможности появления платформы на российском рынке основатель совместно с партнерскими организациями разработал ряд инновационных для рынка финтеха платежных и продуктовых решений, которые позволят сервису, как организовывать перечисление пожертвований в фонды, так и в будущем предоставить экспертам легальную возможность для заработка. Сейчас MVP платформы готов и пользователям доступен базовый функционал сервиса, который в дальнейшем продолжит расширяться за счет добавления новых функций.

Площадка будет работать по принципу биржи: лидеры мнений и специалисты выставляют на продажу собственные временные слоты для видеоконсультаций и устанавливают стоимость за свое время. Функционал сервиса включает в себя календарь-планировщик видеовстреч, систему оповещения о предстоящих сессиях, встроенную платежную систему, а также видеоконференцсвязь, уже интегрированную в платформу.

«Мы видим бурный рост и огромный потенциал рынка инфопродуктов: активно развивается генеративный ИИ, нейросети, диалоговые чат-боты, что уже сейчас снижает ценность живого интеллекта и реального человеческого опыта. Рынку необходимы противовесные сервисы, чтобы получать информацию, знания, ответы, рекомендации и даже формировать институты наставничества совместно с действующими квалифицированными экспертами. Важнейшим механизмом платформы является возможность выбора спикером благотворительного фонда, в интересах которого он будет вести онлайн-сессию. Наша задача – дать удобный и легальный набор инструментов не только для организации и монетизации такого рода коммуникаций, но и для благотворительных инициатив, так как активная и вовлеченная поддержка бизнесом социальной ответственности это такой же обязательный атрибут нашего будущего, как и ИИ. На текущий момент партнерами Face2Face.Ru уже выступили российские благотворительные фонды «Правмир», «Друзья», «Дети-бабочки» и Фонд борьбы с лейкемией. Разработкой ресурса занималась компания Escape Tech, видеоплатформу предоставила компания SPIRIT с продуктом VideoMost, финансовые операции обеспечивает платежная система PaySelection. Мы открыты к партнерству и расширению сотрудничества и с другими участниками рынка», – отметил основатель сервиса Face2Face Алексей Назаров.

Доход от консультаций будет возможен только если у спикера имеется статус индивидуального предпринимателя или самозанятого. Платформа совместно с банками-партнерами готовит необходимый инструментарий, в который войдут механизмы помощи спикерам в открытии ИП, получении услуг расчетного кассового обслуживания и инсталляции облачного терминала для фискализации оказанных консультационных услуг, а также помощь в автоматизации налоговых отчислений. Без подтвержденных данных работа спикера на сервисе будет доступна только в благотворительном формате.

«С каждым годом появляется все больше новых российских решений для прозрачного фандрайзинга на отечественном рынке. Проект Face2Face работает по оптимальному принципу. Платформа способствует просвещению и обмену знаниями, при которых все участники процесса остаются в выигрыше: и специалист, делающий вклад в благотворительность своими знаниями и опытом, и человек, купивший экспертную консультацию, и благотворительные организации, получающие пожертвования», - отметила руководитель фонда «Дети-бабочки», учредитель Международной ассоциации по генетическим заболеваниям (МАГЗ) Алена Куратова.

Из-за растущей популярности онлайн-консультаций в различных областях возникают вопросы о легальности и безопасности таких услуг. Онлайн-консультации должны соответствовать законодательству России и регулятивным нормам, чтобы обеспечить защиту интересов как экспертов, так и клиентов.

В дальнейшем Face2Face.Ru дополнится специальной подпиской для экспертов, которая значительно расширит базовый функционал и будет включать систему аукционов, рекомендательные системы помощи экспертам в продвижении, а также приложения для различных мобильных платформ. Премиальные подписки с расширенными опциями будут доступны как слушателям, так и экспертам. Важно отметить, что компания работает исключительно на базе российских технологических решений.

«VideoMost – технически одна из лучших платформ групповой видеосвязи, которая неоднократно получала международные награды за качество и инновационность. Многие технологии, входящие в состав VideoMost, являются пионерскими и имеют патенты. Наш SDK-продукт используют телеком-провайдеры по всему миру для запуска собственных ВКС-сервисов. И сегодня мы рады участвовать в российском амбициозном и новаторском ИТ-проекте и обеспечивать видеоконференции между пользователями на платформе Face2Face», - сказал директор по продажам VideoMost Дмитрий Шульга.

В результате интеграции VideoMost на платформу Face2Face обеспечивается возможность осуществления онлайн-видеозвонков. После согласования встречи ссылка создается автоматически и доступна пользователям для проведения видеоконференции.

«Мы искренне гордимся тем, что сотрудничаем с Face2Face и принимаем участие в создании позитивных изменений в мире. Как молодой развивающийся бизнес, мы всегда поддерживаем проекты, которые несут в себе миссию и вдохновляющую философию, а возможность перевода заработанных средств в благотворительные фонды делает эту инициативу еще более прекрасной», - отметил основатель и CEO универсального платежного решения для онлайн-бизнеса PaySelection Гарик Кравцов.

«Команда Escape, вместе с нашим партнером AlderaSoft, подключилась к проекту, когда компоненты информационной архитектуры были в целом продуманы и даже отчасти сверстаны. Несмотря на это, сама идея коммуникационного сервиса Face2Face является настолько значимой, что мы вошли в реализацию и довели проект до стадии опытно-коммерческой эксплуатации. Мы рады, что нам удалось внести значительный вклад в эволюцию Face2Face и уверены, что впереди большой и не менее интересный путь», – сказал сооснователь Escape Tech Александр Гроусов.

Благодаря платформе онлайн-наставничества пользователи могут получать консультации и обучение в любом месте и в любое время на безопасных условиях. Это будет удобно как для тех, кто ищет помощь и поддержку, так и для специалистов, желающих расширить свою аудиторию и заработать на своих знаниях и компетенциях или трансформировать их в помощь нуждающимся через сотрудничество с благотворительными фондами. Платформа Face2Face открывает новые возможности по оказанию и получению профессиональной квалифицированной помощи, обмена знаниями и опытом, делая процесс онлайн-наставничества доступным и прозрачным как для клиентов, так и экспертов.