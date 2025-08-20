Россияне уходят из Рунета. Домены .ru и .рф стремительно теряют популярность

В интернете наметилась тенденция по сокращению интереса пользователей к открытию сайтов в российской доменной зоне. Все чаще они предпочитают альтернативные домены, в особенности .online и .site. Однако о по-настоящему массовом уходе из Рунета речи пока нет.

Альтернативные домены на замену суверенным

Россияне пересмотрели свое отношение к доменной зоне .ru как к области размещения сайтов. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику «Яндекса», теперь они все чаще запускают новые сайты в доменах, к России отношения не имеющих.

Особую популярность приобрели так называемые «альтернативные» домены .online, .space и .site. Одновременно с этим доля российского домена .ru к середине 2025 г. среди новых сайтов упала на 4,2 процентного пункта (п. п.) по сравнению с результатами 2024 г. Если же сравнивать с показателями 2023 г., то сокращение доли .ru составило 6,6 п. п. Сейчас она равна 64,2% против 70,8 в 2023 г.

Запасной российский домен, .рф за два года лишился 3 п.п. среди новых сайтов, и теперь его доля находится на уровне 5,6%. Это особенно показательно, потому что даже домен .com, характерный в первую очередь для американских сайтов, несмотря на все санкции, становится все более популярным в России. За два года его доля выросла на 0,8 п. п. и достигла 9%.

Фото: Julia Kadel / Unsplash У России два домена верхнего уровня

Домен .ru был делегирован 7 апреля 1994 г. В этот день теперь ежегодно отмечается День Рунета. Домен .рф появился спустя 14 лет, в 2008 г. Ему отдельный праздник пока не полагается.

Скрепы в безопасности

Несмотря на сокращение доли российских доменов среди новых сайтов, главной отечественной доменной зоне еще далеко до полного опустошения. Она в лидерах по популярности в Рунете – на нее приходится 72,7% сайтов, созданных в России – как старых, так и новых.

Потенциально опасных конкурентов у .ru пока нет ввиду почти доминирующей доли в российском сегменте интернета. Даже .рф не в силах соревноваться с основным российским доменом – у него лишь 7,8%, и это третье место, а .su (домен Советского Союза, существует с 1991 г.) – на четвертом с результатом 1,3%.

«Серебро» в данном случае удерживает совершенно не суверенный домен .com. Его доля среди всех существующих российских сайтов – 8,3%.

Потеря популярности есть, но ее нет

С одной стороны, падение интереса россиян к открытию новых сайтов в домене .ru очевидно. С другой – специалисты группы компаний «Рунити» (Ru-Center, «Рег.ру» и SpaceWeb) уверены, что популярности главной российской доменной зоны совершенно ничего не угрожает. По их мнению, причина происходящего самая банальная – деньги.

«В ближайшее время число зарегистрированных доменов в зоне .ru может превысить 6 млн, но российский бизнес не ограничивается только .ru и .рф, – сообщили «Коммерсанту» представители «Рунити». – Большинство коротких и запоминающихся имен уже занято, а высокий спрос закономерно увеличивает их стоимость на вторичном рынке. Новые компании и проекты ищут более доступные альтернативы».

Притом деньги, по мнению экспертов «Рунити» играют существенную роль не только при отказе от регистрации доменов в .ru, но и в выборе в пользу альтернативных доменных зон. В частности, они отметили, что регистраторы часто демпингуют, предлагая регистрацию в таких зонах чуть ли не даром.

«Регистраторы нередко предлагают домены в зоне .online всего за 1 руб. в комплекте с хостингом или другими интернет-услугами, а в зонах .site и .space регулярно проходят акции. Такие домены могут использоваться как для конкретных сайтов и сервисов, так и для защиты бренда или международного продвижения. Зона .online увеличила свой ежегодный показатель в два с лишним раза. Также часто выбирают .pro, .site, .tech, .store, .shop, .space и .art, доля которых в общем объеме регистраций заметно выросла», – сказали «Коммерсанту» в «Рунити».

Могло быть и хуже

Нельзя исключать, что популярность домена .ru среди желающих создать новый сайт просела бы гораздо сильнее, если бы не пираты. В апреле 2025 г. CNews писал, что они выбирают именно ее из-за низких цен на фоне того же .com и простоты регистрации.

Но в дальнейшем ситуация все же может усугубиться, и дело не только в сокращающемся количестве свободных коротких доменов в .ru. Как сообщал CNews, в сентябре 2024 г. раздающая домены организация ICANN вознамерилась скрупулезно соблюдать санкции США. Это означает, что у России резко понизятся шансы на получение новых доменов верхнего уровня в следующем раунде заявок, который назначен на 2026 г.