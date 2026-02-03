Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189990
ИКТ 14662
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26578
Персоны 82499
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Шульга Дмитрий


СОБЫТИЯ


03.02.2026 Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews 1
25.06.2024 В России создали сервис онлайн-наставничества для помощи благотворительным фондам 1
28.05.2024 Поставил Windows – пополни казну. Власти хотят ввести в России сбор с частного бизнеса за использование иностранного ПО 1
27.05.2024 Компания Spirit (VideoMost) и «1С:Дистрибьюция» (фирма «1С») повышают корпоративную мобильность заказчиков по всей России 1
15.03.2024 Подтверждена совместимость ВКС VideoMost и ОС «Атлант» 1
11.10.2023 VideoMost в портфеле решений «АМТ-груп» для корпоративных коммуникаций 1
04.08.2023 Ramax Group и VideoMost вместе помогут заказчикам мигрировать на отечественное ПО для корпоративной мобильности 1
19.07.2023 Интеграция «Росчат» и новой версии VideoMost: российский мессенджер, ВКС и АТС 1
27.03.2023 «Базальт СПО» и «Спирит корп» обеспечили надежность видеоконференцсвязи для корпоративных пользователей 1
09.02.2023 VideoMost и «Мойофис» – вместе. Интеграция ВКС и почты 1
09.11.2022 Продукты бежавшей из России Microsoft, массово продаются «из-под полы» банкам и госкомпаниям 1
12.07.2022 В России начали массово продавать лицензии сбежавшей из страны Cisco 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Шульга Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

VideoMost - ВидеоМост 280 11
Spirit DSP - Спирит Корп 475 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2570 5
Cisco Systems 5231 3
Microsoft Corporation 25318 3
SAP SE 5455 2
Huawei 4274 2
Telegram Group 2626 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 796 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 27 1
Face2Face - Фэйстуфэйс.ру - Фэйс 2 Фэйс - Sorec group 6 1
AlderaSoft - Альдерасофт 1 1
Escape Tech - Эскейп Тек 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5314 1
МегаФон 10055 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14525 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
ИКС 408 1
Softline - Софтлайн 3320 1
9095 1
TrueConf - ТруКонф 429 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 405 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 110 1
1С-Битрикс - Bitrix 627 1
Cisco Systems - Splunk 72 1
Poly - Plantronics 140 1
Atlassian 139 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 443 1
Ramax - Рамакс 122 1
AMT Group - АМТ-Груп 353 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 99 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 369 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 44 1
Ideco - Айдеко 102 1
AWG - АртВеб Групп 24 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 65 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 260 1
PaySelection - Пэйселекшн 1 1
Фонд борьбы с лейкемией 2 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13001 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3276 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 1
ФРИИ Акселератор 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 743 2
МАГЗ - Международная ассоциация по генетическим заболеваниям 1 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 6
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17179 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 5
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1043 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 4
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 227 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31959 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1047 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 3
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 119 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8468 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 2
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 533 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5777 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 468 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 289 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13044 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10141 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18585 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1714 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1450 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2634 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7656 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3058 5
Microsoft Teams - MS Teams 628 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1358 4
Microsoft Windows 16416 3
Microsoft Outlook 1429 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 3
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 144 3
Google Android 14802 2
Apple iOS 8308 2
Linux OS 10996 2
Новые облачные технологии - МойОфис 906 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1549 2
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 57 2
Applite - LayerPIE - система удаленного управления рабочими станциями 14 1
Applite - Атлант Операционная система 6 1
1С:Экзотика 1 1
Apple macOS 2276 1
Microsoft Office 3985 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 494 1
Microsoft Azure 1471 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1231 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Microsoft Office 365 988 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 133 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 231 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 249 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 179 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 259 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 229 1
Microsoft Whiteboard 15 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Cisco Security 15 1
1С:Дистрибьюция 36 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 327 1
AWG - SkillStaff 38 1
Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 31 1
Midjourney - нейросеть 98 1
Пермяков Андрей 2 1
Султангалиев Тимурбулат 15 1
Стыценко Артем 18 1
Куратова Алена 1 1
Кравцов Гарик 1 1
Шадаев Максут 1159 1
Соколов Максим 28 1
Щеглов Петр 75 1
Серый Дмитрий 18 1
Мартиросов Давид 100 1
Мыскин Роман 38 1
Кудрявцева Наталья 12 1
Перов Евгений 97 1
Чепрак Артем 20 1
Геллерман Михаил 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53555 3
Украина 7811 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18342 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 1
Беларусь - Белоруссия 6072 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1721 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1586 1
Черногория 128 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10411 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1780 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6282 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6376 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3211 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1364 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 370 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3396 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 663 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2183 1
TAdviser - Центр выбора технологий 432 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2199 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще