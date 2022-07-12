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В России начали массово продавать лицензии сбежавшей из страны Cisco

Отечественные компании и госорганы продолжают покупать лицензии американской корпорации Cisco, несмотря на ее уход с российского рынка. В отдельных случаях пиратские лицензии продаются открыто. На сайте одного из продавцов говорится, что в случае возвращения Cisco гарантируется «возврат к исходной схеме лицензирования без следов», а также «отсутствие рисков в правовом поле РФ».

Уход Cisco не помеха

Как стало известно CNews, в России в продаже появились многочисленные нелегальные лицензии Cisco. Информацию об этом подтвердили собеседники CNews на российском ВКС-рынке.

Помимо продажи пиратских лицензий, известны и другие случаи. «Есть несколько свежих примеров, когда госорган взломал продукт Cisco c помощью внешней компании, чтобы продолжать им пользоваться», — рассказал собеседник CNews. Другой собеседник на ВКС-рынке уточнил, что покупка лицензий осуществляется в том числе за криптовалюту.

По словам источников, пользуются такими услугами преимущественно госкомпании. «Да, нам известно о случаях покупки или продления лицензий Cisco через так называемые “пиратские схемы” российскими госкомпаниями», — рассказал CNews директор по продажам VideoMost Дмитрий Шульга.

Почему заказчик может пойти на такой шаг, пояснил другой собеседник CNews на российском ВКС-рынке. «Например, компании крупно вложились в инфраструктуру и закупку решений Cisco, а бюджета на импортозамещение уже нет, — говорит он. — Cisco, можно сказать, "кинула на деньги" российских пользователей, без нормальной возможности их вернуть».

В качестве примера привязанности организаций к инфраструктуре Cisco Дмитрий Шульга рассказывает, как неназванная госкомпания якобы рассматривала покупку лицензий VideoMost, однако тендер неожиданно был отменен. «Закупка не состоялась, так как выбор был сделан в пользу обходного пути для доступа к Cisco», — утверждает он.

Cisco продают открыто

Свободной продажей лицензий Cisco после ухода вендора, в частности, занимается известный российский интегратор «Рамэк-ВС». Услугу под названием UNLIC компания предоставляет открыто и именует ее «возвращением стабильности инфраструктуры Cisco».

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Фрагмент презентации услуги по возвращению стабильности Cisco компании «Рамэк-ВС»

«Рамэк-ВС», согласно презентации услуги, гарантирует полную конфиденциальность и отсутствие правовых рисков в российском правовом поле. В услугу компании также включены обновление ПО, а также восстановление и перенос лицензий. Компания работает с продуктами Cisco Security, Cisco Unified Communications, Cisco R&S и Splunk.

Интегратор в течение двух рабочих дней не смог ответить CNews, насколько легальна такая схема, а также сколько таких лицензий уже продано, и кто выступил их покупателем.

Как такое возможно технически

Как можно взломать лицензии Cisco, объяснил собеседник CNews на российском ВКС-рынке. «У Cisco в облаке все очень просто; туда выгружаются некие ключи продуктов, — пояснил он. — Скорее всего, интегратор сделал дубликат этого облака с полной функциональностью».

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Единственный вопрос, отмечает собеседник, каким образом он получает эти ключи продуктов. Эксперт предположил, что есть два варианта. Один — «чисто хакерская тема».

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Из презентации «Рамэк-ВС»

«Второй: они где-то в Китае или Черногории регистрируют эти устройства, которые у Cisco "светятся" не как российское оборудование, а как оборудование какого-то провайдера в Черногории. И, следовательно, все прекрасно работает», — рассказал источник.

Уход Cisco

Как стало известно CNews в середине июня 2022 г., Cisco приняла решение об окончательном уходе из России. Спустя более чем неделю американская корпорация объявила об этом официально. Компания сообщила, что окажет поддержку сотрудникам, работающим в России и Белоруссии. Также Cisco планирует связаться с клиентами и партнерами для решения некоторых финансовых вопросов.

Источник CNews в крупной ИТ-компании рассказал, что Cisco до начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 г. привезла «очень много» оборудования в Россию, надеясь его реализовать. «И сейчас они ищут способ вывести его назад, так как если они обанкротятся, то им придется продавать его здесь на рынке, а это проигрышный для них вариант», — отметил он.

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Cisco известна в первую очередь как производитель коммуникационного оборудования. В ассортименте продукции компании присутствуют маршрутизаторы, коммутаторы, решения для IP-телефонии, решения для сетевой безопасности, кабельные модемы, точки доступа Wi-Fi и др.

Кристина Холупова

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