Поставил Windows – пополни казну. Власти хотят ввести в России сбор с частного бизнеса за использование иностранного ПО

В обозримом будущем российский бизнес может получить новую статью расходов. Минцифры обсуждают идею заставить компании платить за использование иностранного ПО вместо российского. Власти говорят об этом открыто.

Импортозамещение из-под палки

Российские власти уготовили отечественному частному бизнесу новые поборы. В стране в скором будущем может появиться принудительный сбор – компании должны будут платить деньги за использование иностранного программного обеспечения вместо российского.

Идею проталкивает российское Минцифры, которое в настоящее время занято ее обсуждением. Как сказал на TAdviser SummIT глава ведомства Максут Шадаев, новый сбор с компаний должен уравнять иностранное ПО с его российскими аналогами.

Частный бизнес де-факто и де-юре не обязан переходить на отечественное ПО – на них правила и законы импортозамещения, действующие для госкомпаний, не распространяются. Но власти все же нашли способ заставить частные компании отказаться, например, от Windows.

Дополнительные экономические стимулы

Минцифры России предполагает две различные механики продвижения российского ПО. Как отметил Максут Шадаев, для начала потребуется организовать «дополнительные экономические стимулы для бизнеса переходить на российские решения». По его словам, эти стимулы должны быть связаны «с определенными налоговыми мотивациями». О каких конкретно мотивациях в данном случае идет речь, российский министр связи не уточнил., но намекнул, что при переходе на российское ПО может быть снижена налоговая нагрузка.

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Вторая механика принудительного перехода российских частных компаний на российское же программное обеспечение – это упомянутый выше дополнительный сбор. «Если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта», – сказал Максут Шадаев.

Мнение из первых уст

Максут Шадаев отметил, что налоговая нагрузка на бизнес при внедрении российского ПО может быть снижена, «если бизнесу не выгодно вкладывать в отечественный софт», пишет агентство. Министр также назвал сбор с компаний за использование иностранного программного обеспечения «непопулярной мерой».

Редакция CNews обратилась к крупнейшим российским компаниям, занимающимся разработкой ПО, с вопросом, почему частный бизнес не спешит отказываться от зарубежного софта. Как сообщил редакции генеральный директор компании «Базис» (разработчик программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры) Давид Мартиросов, сложности миграции компаний на отечественный софт связаны «с техническими и психологическими аспектами перехода с уже установленных решений на новые и незнакомые».

«Западные вендоры за многие годы создали полноценные экосистемы обучения, сертификации персонала и технической поддержки, что делает их решения привлекательными для пользователей, – добавил Давид Мартиросов. – Однако разрыв между западными и отечественными продуктами сокращается, а вложения в развитие российских платформ постоянно увеличиваются. «Базис», например, в среднем ежегодно вкладывает около 1 млрд руб. в свою экосистему».

Чтобы все как у них

Участники рынка видят еще несколько причин нежелания российских компаний переходить на российский софт. Давид Мартиросов подчеркнул, что компании заинтересованы в том, чтобы российское ПО стоило не дороже иностранного и при этом было не хуже по качеству. В начале 2024 г. CNews писал, что средние цены на российское ПО в корпоративном сегменте за 2023 г. выросли на 10–20%, и что они продолжат расти в 2024 г.

«Заказчики привыкли к высокому качеству зарубежного инфраструктурного ПО и ждут от российского сопоставимой устойчивости, масштабируемости и, конечно, стоимости, – сказал он CNews. – Отечественные вендоры прикладывают немалые усилия, чтобы соответствовать запросам, и надо отметить, что за последние два года качество российских решений существенно выросло. Так, например, российские решения виртуализации уже достаточно близки к иностранным аналогам: при соответствии функционала на 70-80% они практически на 100% закрывают требования заказчиков. Отсутствующие (пока еще) функции относятся к редко используемым».

Также, по словам Давида Мартиросова, пользователи ожидают от разработчиков российского ПО «понятную дорожную карту продукта, наличие у вендора собственной команды разработчиков и комплексную поддержку 24/7». «Среди дополнительных запросов – простота инсталляции и возможность самостоятельной эксплуатации. Внедрение отечественных решений стало более активным, по нашей оценке, количество проектов увеличилось на 35-40%, особенно среди государственных заказчиков», – добавил он.

Но, несмотря на все перечисленные генеральным директором «Базиса» успехи российских разработчиков, в некоторых сферах до 100-процентного отказа от иностранного ПО еще очень далеко. «Доля иностранных продуктов в сегменте виртуализации до сих пор остается значительной – около 50-60% у крупного бизнеса и 20-30% у государственных компаний», – сообщил CNews Давид Мартиросов.

Мнение отрасли

Как сообщил CNews директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass Евгений Перов, импортозамещение в сфере ПО положительно влияет как на частный бизнес, так и на разработчиков российского софта. Однако процесс, по его мнению, будет продолжаться еще какое-то время по трем причинам. «Первая – высокий transaction cost. Компаниям нужно потратить время и деньги, чтобы развернуть продукт в своей инфраструктуре, перенести все данные из старого сервиса в новый и переобучить сотрудников, – рассказал CNews Евгений Перов. – Вторая – инертность. Переход на новый сервис так или иначе приводит к потере времени, ресурсов и производительности. Отсюда и желание остаться на предсказуемых и привычных сервисах. Третья – часть российских разработчиков за два года добавила в свои продукты много функций, но оставила вне фокуса их качество и оптимизацию. Бизнес предпочитает предсказуемо качественные и быстрые продукты, которые они уже попробовали на собственном опыте».

Необходимость платить за использование иностранного софта, по оценке Евгения Перова, в долгосрочной перспективе дадут стимул перейти на российские продукты. «Это позволит разработчикам получить дополнительные ресурсы, чтобы по количеству и качеству функций обойти западное ПО», – добавил он, отметив, что есть несколько факторов, чтобы ускорить массовое импортозамещение. «Первый фактор – снизить transaction cost, то есть сумму денег, времени и сил, которые бизнес тратит на переход. Это включает скорость переобучения сотрудников, перенос данных и т.д. Если коротко, компании не должны платить слишком много денег, тратить слишком много времени на миграцию и надолго терять в производительности. Второе – сделать сервисы не только функциональными, но и качественными. Приложения должны работать быстро и без сбоев. Третье – не во всех сферах есть аналоги. Это касается узконаправленного ПО, в малоемких сегментах рынка.

Тагир Яппаров, директор SL Soft (ГК Softline), сказал CNews: « В отличие от органов государственной власти и крупных предприятий, эксплуатирующих критическую информационную инфраструктуру – для них сроки и требования по переходу на импортонезависмые технологии устанавливает государство, частный бизнес смотрит на переход на российское ПО достаточно прагматично, выбирая стратегию «решаем проблемы по мере их поступления». Ведь у многих компаний есть уже оплаченные и действующие лицензии зарубежного ПО и менять их, пока софт работает, означает нести дополнительные затраты, часто весьма существенные. Поэтому в первую очередь заменяется критический софт или облачный сервис, который перестает работать в России. Мы уже наблюдали несколько «волн», связанных с объявлениями о прекращении доступа российским компаниям к облачным сервисам от SAP, Atlassian, Microsoft – именно это ПО частный бизнес заменял в первую очередь. Если же ПО куплено, работает на серверах компании и ему не угрожает внешнее отключение западным вендором, то такой софт можно еще использовать некоторое время».

«В то же время, откладывать переход на российский софт надолго не получится, – отметил Тагир Яппаров. Прежде всего у неподдерживаемого западного ПО будет накапливаться много проблем с совместимостью с другими компонентами информационной системы и устройствами (например, теми же промышленными датчиками, мобильными устройствами, кассовыми аппаратами, принтерами, электронными табло и пр.). Далее, компании не существует в вакууме – она должна обмениваться данными с регуляторами, государственными сервисами, клиентами, многие из которых уже перешли на отечественное ПО. Очевидно, что продолжение использования западного софта будет приводить ко все большим проблемам во взаимодействии с «импортозамещенным» цифровым окружением». «Введение платы за использование западного ПО может лишь дополнительно стимулировать, но не станет главным драйвером и так набирающего силу процесса перехода на российский софт, – сказал CNews Тагир Яппаров. – Что касается отечественной ИТ-индустрии, то сегодня практически по всем основным классам ПО имеются достаточно зрелые российские аналоги. Нельзя сказать, что все проблемы решены – остаются вопросы неполного функционального покрытия наиболее крупных западных систем, не до конца отлажены системы поддержки и обеспечения совместимости разного российского ПО между собой – но, на мой взгляд, это «болезни роста», которые отрасль при поддержке государства успешно решает».

Генеральный директор компании «РуПост» (входит в «Группу Астра») Михаил Геллерман сообщил CNews: «Действительно, отечественные частные компании не торопятся что-то менять и переходить с западного ПО. Медлительность вызвана множеством факторов: от отсутствия грамотных специалистов, готовых организовать переезд без потерь и остановок работы, до элементарных соображений экономии. Но в тоже время мы наблюдаем изменения, пусть пока и незначительные, но носящие положительный характер. Да, российским разработчикам все еще приходится догонять титанов, которые создавали решения десятилетиями. Однако, как в нашем случае с почтовым сервером RuPost, который вышел на российский рынок почти три года назад, мы подготовили достойную замену и в первую очередь позаботились об инструментах миграции, которые позволяют в автоматическом режиме переводить тысячи сотрудников из одной почтовой системы в другую. Постепенно, плавно, не нарушая циклы бизнес-задачи организаций. Как мы все знаем, делать что-то из-под палки – нехорошо. Тем более, что мы видим, что рынок уже переходит на российское: cарафанное радио, позитивные отклики клиентов, рост доверия к российским ИТ-решениям - все это положительно сказывается на увеличении доли импортозамещения. И эта тенденция очевидна не только по отношению к госсектору и КИИ, частные компании также присматриваются к отечественному ПО и уже направляют запросы на организацию пилотных проектов».

Директор по продажам VideoMost Дмитрий Шульга на вопрос CNews, почему российские частные компании не спешат отказываться от иностранного софта, ответил: «Инерция. Коррупция. Прошлые инвестиции в инфраструктуру и иностранный софт. Ложь. Еще не все доверяют российским вендорам, иногда корпоративные клиенты предъявляют завышенные требования к российским аналогам зарубежного софта. Мы, как вендор ПО для корпоративных коммуникаций VideoMost, можем комментировать внедрение систем видеоконференцсвязи и корпоративных мессенджеров. Зарубежные ВКС и мессенджеры (включая Teams, Zoom) все еще широко используются в работе, это и привычно и проверено и удобно, хоть и не безопасно, и нет технической поддержки, а всем российским разработкам нужно еще время для достижения технологического паритета с мировыми монополистами. Это не значит, что клиенты реально не готовы к использованию отечественных продуктов уже сегодня. Иностранные продукты стали такими не за один день и не за один год. Более 30 лет государственные и частные компании в России закупали иностранный софт и платили деньги вендорам из США, а не из России. Венчурные инвестиции в России находятся в состоянии ядерной зимы. VideoMost покрывает 80% необходимого базового функционала Zoom и Teams, но заказчики в формальных ТЗ конкурсов часто предъявляют специфические требования, которым ни один из российских ВКС продуктов не отвечает, специально чтобы ничего не менять. При этом заказчики не хотят ни ждать, ни платить за доработки программных продуктов, а все небольшие отечественные вендоры просто не в состоянии под каждого заказчика менять продукт за свой счет, на это не хватит никаких внутренних инвестиций».

«Введение платы за использование зарубежного софта – непопулярная тема, и на первых порах заказчики будут пытаться обходить и этот механизм, но снижение налоговой нагрузки при использование российского софта должно стать для них драйвером для более внимательного и предметного рассмотрения российских вендоров, чего многие до сих пор просто избегали, – сказал CNews Дмитрий Шульга. – Кроме того, вложения в кастомную доработку софта под требования заказчика будут выгодны и для максимально корректного решения задач заказчика, и для рынка в целом, который получит еще более “прокаченные” и конкурентоспособные продукты».

На вопрос CNews, насколько проблемно перейти на российский софт, а также что препятствует массовому импортозамещению в этой сфере, Дмитрий Шульга ответил так: «Аналоги иностранного ПО есть и представлены в различных картах, рейтингах, ландшафтах, которые постоянно дорабатываются и расширяются. Производительность тоже довольно высокая практически по всем классам ПО. Переобучать сотрудников пользоваться ВКС и мессенджером не нужно, либо это вопрос одного-двух дней. Проблемы в переходе на российский софт появляются только тогда, когда для запуска ПО нужны новые инвестиции, переобучение, перенастройка внутренних систем и процессов. Но для продуктов, как VideoMost, не нужно никакого нового или специального оборудования, а уже реализованные нами интеграции с зарубежными и российскими офисными продуктами это еще и сохранение ранее произведенных вложений. Если говорить коротко, то проблемы в переходе на российский софт больше в отсутствии воли заказчиков. На устранение этих предубеждений и нацелены финансовые механизмы, предлагаемые Минцифры».

Денис Мухин, директор по развитию бизнеса «Увеон — Облачные технологии» (входит в «Группу Астра»), сообщил CNews: «Иностранное ПО часто превосходит отечественные аналоги по качеству, функциональности и надежности. Российские компании привыкли работать с проверенными решениями, которые уже интегрированы в их бизнес-процессы. Более того, большая часть их них уже давно использует иностранное ПО, и оно тесно интегрировано с их существующими системами. Замена такого софта может потребовать значительных усилий и ресурсов для обеспечения совместимости. Переход на новое ПО потребует обучения сотрудников, что связано с временными и финансовыми затратами. Сейчас на ИТ-рынке можно наблюдать ситуацию, когда аналог узкоспециализорованного иностранного ИТ-решения российского разработчика уже выпущен, но по своему функционалу он уступает. Такая проблематика особенно актуальна для высокотехнологичных отраслей, где использование специализированного софта является критически важным. Несмотря на потенциально более низкую стоимость отечественного ПО, сами затраты на переход, включающие обучение, развертывание и настройку могут быть значительными. В то же время, уже сформировался пул отечественных разработчиков и поставщиков программных продуктов, которых открыто можно назвать лидерами рынка, причем их первенство получает признание и на международном уровне. В их числе те, кто ранее участвовал в крупных международных проектах. Они активно развивают ИТ-отрасль, применяя и совершенствуя современные подходы в проектировании и разработке новых продуктов. Импульс, который новые кадры придают развитию индустрии корпоративного ПО, позволяет сокращать отставание существенно более быстрыми темпами, чем казалось ранее».

На вопрос CNews, чем для российского бизнеса обернутся новые ограничения, Денис Мухин ответил: «К плюсам можно отнести увеличение спроса на российское ПО, стимулирование развития отечественных разработчиков и рост инноваций. Переход на отечественный софт уменьшит зависимость от иностранных технологий и положительно скажется на информационной безопасности. В результате дальнейшего развития ИТ-индустрии может последовать создание новых рабочих мест и повышение квалификации специалистов. В долгосрочной же перспективе использование российского ПО может быть более выгодным, так как средства останутся внутри страны и будут способствовать развитию национальной экономики. Однако уже упомянутые высокие затраты при переходе на новое ПО (обучение персонала, обеспечение совместимости с имеющейся инфраструктурой, затраты на развертывание и настройку) могут вызвать временные сбои и снижение производительности в процессе перехода на новое ПО, как результат – снижение операционной эффективности. Также в моменте может быть затруднено выполнение некоторых бизнес-задач из-за отсутствия на российском рынке каких-то аналогов специализированного ПО».

На вопрос редакции, «что препятствует массовому импортозамещению в этой сфере? Финансы? Потеря производительности? Отсутствие российских аналогов? Проблема переобучения сотрудников?», Денис Мухин ответил: «Все перечисленные аспекты вместе и каждый по отдельности. Большинство коммерческих организаций долго и планомерно наращивали свой инструментарий, стараясь не отставать от лидеров мирового рынка. Вложены немалые средства, и в случае введения обязательных требований по использованию российского ПО, немалые средства необходимо будет вложить повторно. Да, существует амортизация, устаревание существующих решений, необходимость новых закупок. Но то, что ранее решалось обновлениями и дополнительной плановой закупкой к имеющейся ИТ-инфраструктуре, сейчас нужно будет полностью заместить, а это другие затраты.

Тимурбулат Султангалиев, генеральный директор «Астра Консалтинг» (входит в «Группу Астра»), сказал CNews: «Основная проблема частных компаний – в непринятии новой реальности, но стоит четко осознавать и смотреть правде в глаза – как было, уже не будет. То, что строилось десятилетиями (речь про весь ИТ-ландшафт), надо переделывать, перекраивать, собирать заново. На данный момент нет полнофункционального софта, который на 100% заменит западный аналог и полностью будет соответствовать требованиям заказчиков, привыкших к иностранным ИТ-решениям. И связано, в первую очередь, с тем, что российский ИТ-рынок молодой, он только проходит стадии становления. Что стоит помнить – путь по импортозмещению в каждой компании уникальный. Есть типовые задачи, но нет типовых инфраструктур. И тут важную роль играет создание плана миграции, начиная от анализа текущей ситуации и считывания задач заказчика до внедрения ИТ-решений и дальнейшего сопровождения клиента, пока идет процесс обучения персонала по работе с новым софтом. Советуем не бояться, грамотно подходить к выбору компаний по интеграции, прислушиваться к мнению специалистов и разработчиков».

Основатель ИТ-интегратора AWG и платформы SkillStaff Александр Хачиян сообщил CNews: «ИТ-отрасль – одна из самых активно развивающихся в стране. Благодаря усилиям со стороны правительства сектор активно растет и продвигается. Однако отечественным компаниям необходима государственная поддержка в развитии своего софта. Разработчики отечественного ПО сейчас, скорее, в проигрышной ситуации: им сложнее завоевать доверие и интерес аудитории, так как зарубежный софт уже успел зарекомендовать себя. Часть компаний выбирают проверенный иностранный продукт, несмотря на его завышенную стоимость, чтобы избежать рисков. Кроме того, компаниям-производителям нужна поддержка в выходе на новые рынки, так как объем российского ограничен. Инициатива Минцифры позволит поддержать локальных производителей и компенсировать зарубежный рынок».

Наталья Кудрявцева, директор по продукту «МойОфис», сообщила CNews: «Растущий интерес к российскому программному обеспечению не отменяет популярности зарубежных продуктов среди клиентов. По нашим оценкам, на долю Microsoft в корпоративном секторе приходится от 70 до 90% в зависимости от отрасли экономики. Переход на отечественные решения инициировали крупные компании, для которых важны безопасность и стабильность работы ИТ-инфраструктуры. Сегодня основными пользователями российского ПО являются государственные учреждения и владельцы объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Они должны полностью перейти на отечественные решения до 1 января 2025 г. Возможно, через год-полтора наступит переломный момент, когда зарубежное ПО перестанет использоваться повсеместно, и российские решения займут ключевые позиции в бизнес-процессах отечественных компаний».

«Важно понимать, что задачи, которые стоят при замещении ПО, существенно отличаются от тех, которые решали иностранные решения при первом внедрении. В то время стояла задача оптимизировать процессы, в том числе за счет автоматизации и компьютеризации. И было потрачено более 10 лет и вложены большие бюджеты на то, чтобы построить существующие инфраструктуры, – добавила Наталья Кудрявцева. – Российское ПО сейчас приходит в зрелые, сложившиеся, отстроенные процессы с обученными пользователями, сформировавшимися пользовательскими привычками и ожиданиями. Любая замена программного инструмента – боль для компании, потому что затрагивает большое количество связанных процессов и интеграций, требует переобучения пользователей. Важно, чтобы поставщик имел соответствующую экспертизу и предлагал программы технической поддержки и консалтинга, облегчающие процесс миграции. Процедуры выбора ПО могут длиться несколько месяцев, а миграция занимает один-два года».

«Отечественные разработчики прикладывают сейчас колоссальные усилия, чтобы в сжатые сроки обеспечить рынок программными продуктами, соответствующими сформированному набору запросов. Поэтому мы наблюдаем естественное желание бизнеса ничего не менять или отложить эту задачу как можно дальше, чтобы дать российским продуктам время на развитие, – отметила Наталья Кудрявцева. – Тем не менее непредсказуемая ситуация с зарубежными решениями и переменчивость их присутствия на рынке заставляет бизнес искать более стабильные и прогнозируемые решения, что приведет к экономическому росту и активному развитию ИТ-индустрии в течение ближайших двух-трех лет. Сложности в области программного обеспечения сохраняются и в отношении специализированных решений, промышленного и инженерного ПО. Например, компаниям часто требуется уникальное программное обеспечение для управления зарубежными станками. Критический недостаток российских решений сохраняется в сегменте собственных чипов для импортозамещения серверов, ПК, ноутбуков, смартфонов и планшетов. Замена иностранных решений требует производства компонентной базы и оборудования для литографического производства».