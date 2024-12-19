Мухин Денис
Мухин Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Мылицын Роман 110 1
|Евдокимов Андрей 82 1
|Кирюшин Геннадий 90 1
|Швайкин Сергей 5 1
|Салихов Ренат 1 1
|Гонтарева Инга 1 1
|Скворцов Борис 17 1
|Орловский Михаил 11 1
|Галкин Дмитрий 27 1
|Доронин Алексей 4 1
|Кучумов Сергей 4 1
|Султангалиев Тимурбулат 11 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Геллерман Михаил 34 1
|Перов Евгений 55 1
|Юнисов Александр 1 1
|Лазаренко Дмитрий 50 1
|Мартиросов Давид 57 1
|Вяльятага Николай 2 1
|Кудрявцева Наталья 12 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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