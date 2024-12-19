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Мухин Денис



19.12.2024 Termidesk 5.1: обновление решения для виртуализации рабочих мест 1
22.10.2024 ПК «СВ Брест» получил сертификат ФСТЭК России по второму классу защиты и уровню доверия и «Требования по безопасности информации к средствам виртуализации» 1
09.08.2024 Российское ПО Termidesk VDI помогло решить задачу импортозамещения в средствах виртуализации рабочих столов для ОЭЗ «Алабуга» 1
26.06.2024 «Видеомакс» и Axoft создали программно-аппаратный комплекс средств виртуализации 1
21.06.2024 Система виртуализации «Брест» прошла сертификацию в Белоруссии 1
20.06.2024 Курс на универсальность. Вышла новая версия Termidesk 5.0 1
28.05.2024 Поставил Windows – пополни казну. Власти хотят ввести в России сбор с частного бизнеса за использование иностранного ПО 1
20.05.2024 Вышла новая версия программного комплекса средств виртуализации «Брест» 3.3 1
08.04.2024 VK Cloud представила облачный сервис для создания виртуальных рабочих мест 1
12.12.2023 Новая версия Termidesk VDI 4.3 ускоряет развертывание виртуальных рабочих мест 1
30.08.2023 Продуктами ГК «Астра» будет пользоваться одна из старейших библиотек Санкт-Петербурга 1
24.05.2023 Создатели Astra Linux выпустили ПО на замену Microsoft RDS и Windows Server 1
06.02.2023 Состоялся релиз Termidesk 4.0 1
21.10.2022 «Увеон — облачные технологии» представила Termidesk 3.3 1
19.10.2022 Подтверждена корректность совместной работы NanoCAD и Termidesk 1
25.08.2022 Программный комплекс для создания VDI-инфраструктуры Termidesk можно протестировать на стенде компании «Инфосистемы джет» 1
11.08.2022 «Астра» выпустила новую версию ПО для создания VDI-инфраструктуры Termidesk 1
11.05.2022 Вышел новый релиз диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk 3.0. 1
24.02.2022 Система виртуализации zVirt совместима с диспетчером подключений виртуальных рабочих мест Termidesk 1
31.01.2022 Termidesk и Tonk TOS — российские технологии для виртуальных инфраструктур 1
20.02.2021 Новый VDI-клиент «Термидеск» совместим с процессорами Baikal-M 1
16.02.2021 Состоялся релиз новой версии диспетчера подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск» 1
25.08.2008 Куда пойдут деньги с продажи СМАРТС? 2

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Мухин Денис и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 22
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 18
Broadcom - VMware 2359 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 6
Microsoft Corporation 24625 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 4
Citrix Systems 812 3
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
Tonk - Тонк ГК 49 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Infoland - Инфолэнд - 9 1
Нанософт разработка 12 1
Нанософт 98 1
Disconnect 5 1
МетроМакс 5 1
Red Hat 1305 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Softline - Софтлайн 2811 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 1
SAP SE 5277 1
VideoMost - ВидеоМост 274 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 21 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
Volga River One Capital Partners - фонд прямых инвестиций 8 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Администрация Санкт-Петербурга - КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга 9 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 14
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 9
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 5
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 5
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 277 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 4
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 4
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 3
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 45 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 366 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 3
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 90 2
OpenLDAP - open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 40 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
Clone - Клонирование 493 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 880 2
Программный стек 213 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 18
Linux OS 9937 12
Microsoft Windows 15657 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 4
Red Hat oVirt 41 4
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 4
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 2
Broadcom - VMware vSphere 554 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Tonk TOS - специальная операционная система для «тонких клиентов» 2 1
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 35 1
Microsoft Windows Server 2016 52 1
Нанософт - nanoCAD 94 1
Citrix VDI 13 1
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 45 1
Tonk - Тонк TN мини-компьютер тонкий клиент 10 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 117 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 29 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
AWG - SkillStaff 27 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Directory 15 1
Midjourney - нейросеть 55 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 46 1
Мылицын Роман 110 1
Евдокимов Андрей 82 1
Кирюшин Геннадий 90 1
Швайкин Сергей 5 1
Салихов Ренат 1 1
Гонтарева Инга 1 1
Скворцов Борис 17 1
Орловский Михаил 11 1
Галкин Дмитрий 27 1
Доронин Алексей 4 1
Кучумов Сергей 4 1
Султангалиев Тимурбулат 11 1
Шадаев Максут 1008 1
Геллерман Михаил 34 1
Перов Евгений 55 1
Юнисов Александр 1 1
Лазаренко Дмитрий 50 1
Мартиросов Давид 57 1
Вяльятага Николай 2 1
Кудрявцева Наталья 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 238 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Европа 21767 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Украина 7608 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 11
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Энергетика - Energy - Energetically 5085 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
Ergonomics - Эргономика 1597 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Фонтанка 29 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 8 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 15 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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