Программный комплекс для создания VDI-инфраструктуры Termidesk можно протестировать на стенде компании «Инфосистемы джет»

Программный комплекс Termidesk от разработчика «Увеон — облачные технологии», входящего в ГК «Астра», теперь можно протестировать на демостенде в офисе системного интегратора «Инфосистемы джет».

Termidesk — мультиплатформенный продукт для организации безопасной и удаленной работы сотрудников. Предназначен для автоматизации жизненного цикла ВРМ, организации безопасной доставки удаленного рабочего места до пользователя и администрирования виртуальной инфраструктуры. Поддерживает ряд платформ для виртуализации, работает как под управлением Windows, так и Linux. Совместим с различными аппаратными архитектурами: x86, MIPS, ARM, в том числе «Байкал-М».

Специалисты ИТ-компании «Инфосистемы джет» готовы проконсультировать заказчиков и помочь в подборе вариантов тестирования платформы VDI в зависимости от задач. С помощью демостенда можно протестировать Termidesk по следующим параметрам: совместимость с различными пользовательскими устройствами, включая периферийное оборудование (принтеры, смарт-карты, веб-камеры, гарнитуры); поддержка гостевых Windows-based и Linux-based ОС; общая производительность продукта; 3D VDI.

«Де-факто виртуальные рабочие места стали стандартом организации работы персонала для многих компаний, и этот тренд остается актуальным сейчас, когда необходимость в удаленной работе отпала. Российский бизнес активно рассматривает доступные продукты VDI, а мы готовы предоставить для этого свои наработки. Наш демостенд дает возможность всесторонне протестировать работу Termidesk, включая полноценную поддержку 3D VDI — его демонстрация пока доступна только нашим заказчикам», — отметил Дмитрий Галкин, руководитель направления VDI «Инфосистемы джет».

Помимо помощи в тестировании компания предлагает полный спектр услуг в создании инфраструктуры виртуальных рабочих мест: от проектирования ИТ-решения, миграции или внедрения до обеспечения его отказоустойчивости, масштабирования и оказания техподдержки с фиксированными SLA.

«Мы находимся в активной фазе развития Termidesk и сотрудничество с “Инфосистемы джет” по данному направлению имеет для нас особое значение. У нашего партнера впечатляющий опыт внедрения подобных систем на тысячи рабочих мест. Чаще всего это сложные, масштабные проекты, которые сопровождаются длинными списками дополнительных требований. И эта уникальная в России экспертиза поможет нам совершенствовать продукт и делать его лучше», — сказал Денис Мухин, директор по развитию компании «Увеон — облачные технологии».

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ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, и включает, наряду с ОС Astra Linux и комплексом средств виртуализации «Брест», диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами компании ISPsystem DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«Инфосистемы джет» — российская ИТ-компания. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Штат — более 1800 сотрудников.

Компания располагает более 10 офисами и представительствами в России и СНГ и ведет проекты в других странах. №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews Analytics, 2020г.), топ-3 крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2020г.).

Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.