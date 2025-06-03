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3D-VDI графические рабочие станции конструкторов в виртуальных рабочих столах
УПОМИНАНИЯ
3D-VDI и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 223 4
|Чернышев Андрей 69 3
|Елисеев Владимир 19 1
|Яшин Андрей 12 1
|Глазков Александр 145 1
|Терещенко Денис 88 1
|Сергеев Сергей 142 1
|Панченко Иван 152 1
|Албычев Александр 163 1
|Федоров Алексей 124 1
|Качанов Олег 120 1
|Мельникова Алиса 96 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 105 1
|Иванов Михаил 106 1
|Решетников Максим 35 1
|Шпак Василий 240 1
|Белов Алексей 25 1
|Федоров Михаил 25 1
|Шенберг Дмитрий 20 1
|Галкин Дмитрий 27 1
|Безбогов Сергей 55 1
|Киселев Сергей 65 1
|Галеев Сергей 36 1
|Гулевич Руслан 32 1
|Легостаева Светлана 93 1
|Иодковский Станислав 90 1
|Петухов Антон 47 1
|Какунин Алексей 16 1
|Врацкий Андрей 144 1
|Сологуб Денис 73 1
|Бойко Алексей 72 1
|Мыскин Роман 38 1
|Мухин Денис 25 1
|Деверилин Павел 34 1
|Харитонов Дмитрий 57 1
|Филимонов Антон 21 1
|Терещенко Максим 20 1
|Загуренко Тимофей 2 1
|Мейнцер Антон 19 1
|Чудинов Дмитрий 47 1
|Ванюшкин Дмитрий 13 1
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|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 51 1
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