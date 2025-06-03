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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176043
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3D-VDI графические рабочие станции конструкторов в виртуальных рабочих столах


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 ITPod и ЦКТ «Май» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития инфраструктурных ИТ-решений 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
23.05.2024 Андрей Чернышев, Delta Computers: Мы сделали первую российскую аппаратную платформу для искусственного интеллекта 1
04.04.2024 В Реестр российского «железа» внесен первый отечественный сервер для работы с искусственным интеллектом 1
27.12.2023 Delta Sprut от Delta Computers: первая аппаратная платформа для сложных моделей ИИ, созданная отечественными инженерами 1
25.08.2022 Программный комплекс для создания VDI-инфраструктуры Termidesk можно протестировать на стенде компании «Инфосистемы джет» 1
19.06.2018 «Инфосистемы джет» отчиталась о росте выручки на 6,5% по итогам 2017 года 1
28.05.2018 Андрей Яшин - Цифровая трансформация не может происходить сама собой, она требует технологической базы 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

3D-VDI и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3572 6
Delta Computers - Дельта Компьютерс 101 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 3
AMD - Advanced Micro Devices 4315 3
OpenAI 266 3
SAP SE 5334 2
Microsoft Corporation 24862 2
Pure Storage 54 1
Huawei 4027 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8903 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 181 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 40 1
Инфосистемы Джет - Jet Antifraud Team 2 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3250 1
Broadcom - VMware 2408 1
Samsung Electronics 10382 1
Dell EMC 5053 1
Amazon Inc - Amazon.com 3049 1
Yandex - Яндекс 7744 1
Qualcomm Technologies 1853 1
Meta Platforms - Facebook 4467 1
Intel Corporation 12315 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
8492 1
Oracle Corporation 6761 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2075 1
Diasoft - Диасофт 936 1
Naumen - Наумен 651 1
Nginx - Энджайникс 176 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 258 1
Atlassian 123 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 128 1
SimbirSoft - СимбирСофт 82 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 546 1
Supermicro 121 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 318 1
Google LLC 11960 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 52 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 317 1
EmDev - ЕмДев 17 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 152 2
ВТБ - Почта Банк 473 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2521 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 258 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 107 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 104 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 20 1
BNP Paribas Equities - TKB Investment Partners - ТКБ Инвестмент Партнерс - ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс - КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7610 1
Почта России ПАО 2162 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2886 1
Газпром ПАО 1368 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 470 1
Лента - Сеть розничной торговли 2148 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
ПСБ - Промсвязьбанк 872 1
Газпром нефть 641 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 518 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 79 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 95 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 80 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 155 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3087 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12061 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4973 1
Федеральное казначейство России 1816 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 1
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Delta Computers - Delta Sprut 7 4
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OpenAI ChatGPT 405 3
Delta Computers - Delta Tioga Pass 20 3
Linux OS 10244 2
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 20 2
Delta Computers - Delta Argut 11 2
Delta Computers - Delta Serval 5 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 481 1
Pure Storage FlashArray 22 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Инфосистемы Джет - Jet Signal 2 1
Инфосистемы Джет - Jet Detective 7 1
Инфосистемы Джет - Jet Toolbar 7 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 753 1
Intel x86 - архитектура процессора 1912 1
Microsoft Windows 15912 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 365 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4714 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 314 1
Docker - Платформа распределённых приложений 365 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 267 1
HPE Synergy 59 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1455 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 165 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 55 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
IBM DataPower 7 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse - Red Hat Fuse Online 13 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 311 1
Atlassian - Confluence 125 1
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 28 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 16 1
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management - mySAP PLM 11 1
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 14 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 305 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 1
Чернышев Андрей 69 3
Елисеев Владимир 19 1
Яшин Андрей 12 1
Глазков Александр 145 1
Терещенко Денис 88 1
Сергеев Сергей 142 1
Панченко Иван 152 1
Албычев Александр 163 1
Федоров Алексей 124 1
Качанов Олег 120 1
Мельникова Алиса 96 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 105 1
Иванов Михаил 106 1
Решетников Максим 35 1
Шпак Василий 240 1
Белов Алексей 25 1
Федоров Михаил 25 1
Шенберг Дмитрий 20 1
Галкин Дмитрий 27 1
Безбогов Сергей 55 1
Киселев Сергей 65 1
Галеев Сергей 36 1
Гулевич Руслан 32 1
Легостаева Светлана 93 1
Иодковский Станислав 90 1
Петухов Антон 47 1
Какунин Алексей 16 1
Врацкий Андрей 144 1
Сологуб Денис 73 1
Бойко Алексей 72 1
Мыскин Роман 38 1
Мухин Денис 25 1
Деверилин Павел 34 1
Харитонов Дмитрий 57 1
Филимонов Антон 21 1
Терещенко Максим 20 1
Загуренко Тимофей 2 1
Мейнцер Антон 19 1
Чудинов Дмитрий 47 1
Ванюшкин Дмитрий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 149251 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52608 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1021 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5598 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19258 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52666 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1277 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9123 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3383 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 447 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3240 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11259 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4780 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24818 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49284 1
Аренда 2498 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2817 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16734 1
Энергетика - Energy - Energetically 5238 1
Черкизон - Черкизовский рынок 160 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2528 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3558 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5017 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5938 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2553 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2206 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5027 1
Экономический эффект 1115 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2345 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 543 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 422 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14148 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2507 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30207 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2975 1
Льготы - Льготные кредиты 148 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1596 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 51 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1143 1
CNews FORUM Кейсы 244 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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