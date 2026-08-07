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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ванюшкин Дмитрий

СОБЫТИЯ


07.08.2026 Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
27.09.2023 ИТ-директор «Торговая сеть Технониколь» в интервью CNews: Бессмысленно ждать возвращения SAP и Microsoft, когда есть уникальная возможность «слезть с иглы» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Ванюшкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

9594 13
Diasoft - Диасофт 1144 12
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 11
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 11
R-Vision - Р-Вижн 267 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 10
Ланит Интеграция 219 10
Polymedia - Полимедиа 158 10
Газинформсервис - ГИС 496 10
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 10
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 10
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 10
ФинГрад - FinGrad 48 10
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 10
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 9
Hoff Tech - Хофф Тех 47 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 46 8
Ростелеком 10948 5
МегаФон 10742 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 5
Терн ГК - Tern Group 82 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 5
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 62 5
Picvario - Пикварио 23 5
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 4
ИАС Диджитал 7 3
SAP SE 5601 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 52 3
Yandex - Яндекс 9216 2
Microsoft Corporation 25775 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Ланит - Lansoft - Лансофт 111 1
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 1
Ростелеком - TData - ТДата 71 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 12
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 11
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 11
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 11
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 11
Finn Flare - ФФ Стайл 46 11
Hansa - Ханса 114 11
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 11
Кофемания 85 11
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 10
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
ВТБ - Почта Банк 514 10
Альфа-Банк 1979 10
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 10
ФосАгро 176 10
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 10
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 10
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 10
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 10
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 10
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 10
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 38 10
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 10
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 42 10
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 9
Северсталь ПАО - Severstal 629 9
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 8
Альфа-Капитал УК 155 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 11
Федеральное казначейство России 1949 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 11
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 10
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 10
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 10
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CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 210 10
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 10
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 10
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Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 240 10
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Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 9
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 9
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 787 8
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
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Новые облачные технологии - МойОфис 958 11
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 11
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 11
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 11
Протек - Здравсити 32 11
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 11
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 11
НКТ - Р7-графика 47 10
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 10
НКТ - Р7-Офис 543 10
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 10
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 10
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 10
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 7
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 52 5
Сбер - Sberworks 6 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 5
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 4
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 2
Delta Computers - Delta Serval 13 1
JGraph - diagrams.net - draw.io 6 1
Фактор-ТС - Factor-ESB - FESB - Интеграционная платформа 11 1
Jume Platform 3 1
Лаб СП - Integration Gears 10 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaCI/CD 2 1
Carbon Soft - EvaTest 6 1
Carbon Soft - EvaServiceDesk 16 1
Carbon Soft - EvaCRM 2 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaGit 7 1
Vue.js 27 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Office 4170 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
1С:ERP Управление предприятием 841 1
Docker - Платформа распределённых приложений 543 1
Глазков Александр 151 12
Желтухин Вадим 72 11
Суровец Дмитрий 115 11
Шадаев Максут 1210 11
Нестеров Алексей 175 11
Галкин Николай 140 11
Цыганков Дмитрий 38 11
Киселев Сергей 70 11
Урусов Виктор 157 11
Петухов Антон 62 11
Врацкий Андрей 175 11
Смирнов Вячеслав 45 11
Глухов Иван 35 11
Аникин Дмитрий 68 11
Солдатенкова Ксения 41 10
Белан Иван 41 10
Желнова Алина 42 10
Челидзе Джимшер 44 10
Лукьянов Олег 21 10
Сысуев Андрей 16 10
Натрусов Артем 313 10
Чаркин Евгений 317 10
Абакумов Евгений 227 10
Малышев Сергей 99 10
Батай Илья 59 10
Краснов Александр 91 10
Катамадзе Анна 133 10
Никитин Сергей 96 10
Теплицкий Дмитрий 88 10
Воронин Павел 196 10
Павлов Вадим 21 10
Аветисян Арутюн 42 10
Заянц Илья 57 10
Соловьев Виталий 52 10
Джабиев Георгий 56 10
Кибалко Кирилл 46 10
Степанов Павел 38 10
Каушанский Александр 56 10
Махалин Тимур 28 10
Калякин Павел 79 10
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 12
Экономический эффект 1342 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 521 11
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 214 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Fashion industry - Индустрия моды 364 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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