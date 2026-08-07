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Ванюшкин Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 14
Ванюшкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
|Глазков Александр 151 12
|Желтухин Вадим 72 11
|Суровец Дмитрий 115 11
|Шадаев Максут 1210 11
|Нестеров Алексей 175 11
|Галкин Николай 140 11
|Цыганков Дмитрий 38 11
|Киселев Сергей 70 11
|Урусов Виктор 157 11
|Петухов Антон 62 11
|Врацкий Андрей 175 11
|Смирнов Вячеслав 45 11
|Глухов Иван 35 11
|Аникин Дмитрий 68 11
|Солдатенкова Ксения 41 10
|Белан Иван 41 10
|Желнова Алина 42 10
|Челидзе Джимшер 44 10
|Лукьянов Олег 21 10
|Сысуев Андрей 16 10
|Натрусов Артем 313 10
|Чаркин Евгений 317 10
|Абакумов Евгений 227 10
|Малышев Сергей 99 10
|Батай Илья 59 10
|Краснов Александр 91 10
|Катамадзе Анна 133 10
|Никитин Сергей 96 10
|Теплицкий Дмитрий 88 10
|Воронин Павел 196 10
|Павлов Вадим 21 10
|Аветисян Арутюн 42 10
|Заянц Илья 57 10
|Соловьев Виталий 52 10
|Джабиев Георгий 56 10
|Кибалко Кирилл 46 10
|Степанов Павел 38 10
|Каушанский Александр 56 10
|Махалин Тимур 28 10
|Калякин Павел 79 10
|РАН - Российская академия наук 2122 10
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 10
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.