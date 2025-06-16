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Carbon Soft EvaTeam EvaGit


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Денис Кучаев, EvaTeam: Мы сделали возможным тотальный отказ от Jira 1
09.12.2024 Axoft подписала договор с российским разработчиком экосистемы продуктов EvaTeam 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Carbon Soft и организации, системы, технологии, персоны:

Atlassian 123 2
Broadcom - VMware 2409 1
SAP SE 5339 1
Microsoft Corporation 24877 1
IBM - International Business Machines Corp 9476 1
8511 1
AMD - Advanced Micro Devices 4321 1
Oracle Corporation 6763 1
Diasoft - Диасофт 939 1
Naumen - Наумен 655 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 348 1
Nginx - Энджайникс 178 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 265 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 128 1
SimbirSoft - СимбирСофт 82 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 555 1
Nvidia Corp 3578 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 53 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 325 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 101 1
EmDev - ЕмДев 19 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 145 1
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 6 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 34 1
Газпром ЦПС 31 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 82 1
Примо РПА 16 1
Почта России ПАО 2167 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2892 1
Газпром ПАО 1370 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 1
Лента - Сеть розничной торговли 2157 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
Газпром нефть 644 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 522 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 79 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 96 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 80 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 155 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12107 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4983 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3112 1
Федеральное казначейство России 1820 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 223 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15138 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20928 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30668 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24921 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10615 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5536 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5757 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9692 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1776 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 356 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1659 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11779 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4685 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29216 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2257 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21239 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10714 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14646 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1347 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9577 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26091 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5369 1
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7696 1
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3397 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2494 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6895 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3850 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1342 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1114 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1730 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2252 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1677 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 270 2
Atlassian - Confluence 126 2
Carbon Soft - EvaTeam 19 2
Carbon Soft - EvaTeam - EvaWiki 13 2
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 14 2
Carbon Soft - EvaTeam - EvaCI/CD 2 2
Carbon Soft - EvaTest 3 2
Carbon Soft - EvaServiceDesk 9 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 754 1
Linux OS 10271 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4730 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 154 1
Docker - Платформа распределённых приложений 373 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1457 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 166 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 55 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 44 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 247 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
IBM DataPower 7 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1810 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse - Red Hat Fuse Online 13 1
Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 16 1
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management - mySAP PLM 11 1
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 16 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1344 1
OpenAI ChatGPT 408 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 118 1
Apache ServiceMix 2 1
Delta Computers - Delta Sprut 7 1
EmDev Entaxy 6 1
Delta Computers - Delta Serval 5 1
JGraph - diagrams.net - draw.io 5 1
Технос-К - Сакура PRO 32 1
Фактор-ТС - Factor-ESB - FESB - Интеграционная платформа 6 1
Jume Platform 3 1
Лаб СП - Integration Gears 7 1
Carbon Soft - EvaCRM 2 1
Мыскин Роман 38 2
Глазков Александр 145 1
Терещенко Денис 88 1
Сергеев Сергей 142 1
Панченко Иван 152 1
Албычев Александр 165 1
Федоров Алексей 125 1
Качанов Олег 120 1
Мельникова Алиса 96 1
Иванов Михаил 106 1
Решетников Максим 35 1
Шпак Василий 241 1
Игнатов Сергей 57 1
Белов Алексей 25 1
Шенберг Дмитрий 20 1
Безбогов Сергей 55 1
Киселев Сергей 65 1
Галеев Сергей 36 1
Гулевич Руслан 32 1
Легостаева Светлана 94 1
Иодковский Станислав 94 1
Петухов Антон 47 1
Какунин Алексей 17 1
Врацкий Андрей 145 1
Сологуб Денис 73 1
Деверилин Павел 34 1
Харитонов Дмитрий 57 1
Чернышев Андрей 69 1
Филимонов Антон 21 1
Терещенко Максим 20 1
Загуренко Тимофей 2 1
Мейнцер Антон 19 1
Чудинов Дмитрий 49 1
Ванюшкин Дмитрий 13 1
Кузякина Анна 28 1
Толокнов Андрей 22 1
Артюхов Сергей 46 1
Занятнова Валерия 1 1
Дегтярь Владислав 3 1
Имнаишвили Георгий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14269 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52635 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9187 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7055 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19303 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52787 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4061 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3566 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5034 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5958 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2577 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5037 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8761 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5609 1
Экономический эффект 1118 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1388 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 423 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2509 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49362 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30312 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3401 1
Энергетика - Energy - Energetically 5257 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 448 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2990 1
Льготы - Льготные кредиты 148 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1601 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14190 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 52 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1146 1
CNews FORUM Кейсы 247 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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