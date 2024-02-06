Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Аликин Алексей


УПОМИНАНИЯ


Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence 1
06.02.2024 Взаимное импортозамещение: российские компании обменялись своими разработками 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Аликин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Atlassian 134 1
Carbon Soft - Карбон Софт 1 1
Ред Софт - Red Soft 894 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 873 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 538 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 171 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 354 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2314 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3313 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 415 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
Atlassian - Confluence 140 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 294 1
Ред Софт - Ред платформа 28 1
Carbon Soft - EvaTeam 27 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaWiki 16 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 17 1
Carbon Soft - EvaServiceDesk 12 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1171 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 118 1
Рустамов Рустам 486 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383222, в очереди разбора - 733573.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще