Взаимное импортозамещение: российские компании обменялись своими разработками

Компания «Ред Софт», поставщик отечественных ИТ-решений, перешла на систему управления проектами EvaProject. В свою очередь компания «Карбон Софт» — разработчик EvaProject — мигрировала на «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

Комплексное программное решение EvaProject (проект Carbon ERP) предназначено для автоматизации основных бизнес-процессов предприятия и заменяет ушедшие с российского рынка системы Jira и Confluence австралийской компании Atlassian. Особенностью EvaProject является возможность доработки продукта под конкретного заказчика. Также система поддерживает российские операционные системы, в том числе «Ред ОС».

Система EvaProject разработана компанией «Карбон Софт» на грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Сумма гранта составила 40 млн руб. Общая стоимость проекта — 80 млн руб.

Безболезненно отказаться от использования зарубежного ПО и перейти на российский продукт помогает встроенная в EvaProject система миграции данных из Jira и Confluence. Это позволило компании «Ред Софт» не останавливать привычные бизнес-процессы и сценарии работы, а также перенести пользователей из одной системы в другую с сохранением структуры и прав доступа.

«Команда EvaTeam помогла нашей компании оперативно мигрировать на импортозамещенные решения, при этом никак не перестраивая текущие бизнес-процессы. Сотрудникам «Ред Софт» было легко адаптироваться в экосистеме: интерфейс и инструментарий знакомы пользователю и просты в освоении. Стоит отметить оперативность, с которой прошла миграция», — сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

«Мы постарались в кратчайшие сроки перенести все данные. Для этого наш отдел интеграции максимально тесно взаимодействовал с ответственными за внедрение нашего ПО со стороны заказчика», — сказал руководитель интеграции компании EvaTeam Алексей Аликин.

Одновременно в рамках сотрудничества компания «Ред Софт» предоставила EvaTeam лицензии отечественной операционной системы «Ред ОС». Главная задача «Ред ОС» — предложить пользователю полноценную экосистему готовых продуктов, закрывающих разнообразные потребности и применимых для решения широкого спектра задач.

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«Зарубежные поставщики операционных систем не вызывают доверия, и наша команда решила рассмотреть варианты перехода на отечественное ПО. «Ред ОС» является платформой, которая предлагает пользователям целый набор зарекомендовавших себя решений», — сказал руководитель интеграции компании EvaTeam Алексей Аликин.

В 2023 г. на EvaProject также перешли международный интегратор ИТ-решений для учета и управления «Первый Бит» и одна из крупнейших частных транспортно-логистических российских компаний FESCO.

Также в прошедшем году успешно завершился пилот в компании «Дом.РФ». В данный момент идет подготовка документации для конкурса.

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«Ред Софт» — отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий. Компания создает и осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного промышленного прикладного программного обеспечения. Помимо решений, адаптированных под требования клиентов, компания создала собственную линейку продуктов, построенных на базе ПО с открытым кодом: «Ред ОС», СУБД «Ред База Данных» и «Ред Платформа».

C 2013 г. компания ООО «Карбон Софт» разрабатывает программное обеспечение для операторов связи и других сфер бизнеса. Под брендом EvaTeam разрабатываются отечественные решения, направленные на замещение зарубежных аналогов. Продукт EvaProject направлен на замещение зарубежного решения для управления проектами Jira. Продукт EvaWiki заменяет Confluence. А EvaServiceDesk замещает Jira Service Management. Разработка происходит с привлечением гранта Российского фонда развития информационных технологий.