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Carbon Soft EvaTeam Еватим EvaEcoSystem
EvaTeam — cистема управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском
"Как проходит импортозамещение на примере замены Jira и Confluence" Роман Мыскин, Директора по развитию, EvaTeam, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Carbon Soft и организации, системы, технологии, персоны:
|Кучаев Денис 15 13
|Мыскин Роман 40 8
|Дерябин Дмитрий 6 6
|Аликин Алексей 2 2
|Фролов Алексей 27 2
|Фисенко Лев 64 2
|Петухов Антон 63 2
|Какунин Алексей 30 2
|Ефименко Александр 3 2
|Мейнцер Антон 20 1
|Дубровская Анна 21 1
|Семенников Антон 35 1
|Чудинов Дмитрий 106 1
|Агапова Анна 4 1
|Голубева Ольга 6 1
|Ванюшкин Дмитрий 15 1
|Евтюхин Иван 4 1
|Кузякина Анна 28 1
|Хван Артём 12 1
|Елина Марина 3 1
|Толокнов Андрей 41 1
|Песошина Светлана 5 1
|Артюхов Сергей 68 1
|Занятнова Валерия 1 1
|Дегтярь Владислав 3 1
|Имнаишвили Георгий 1 1
|Бессарабенко Александр 23 1
|Трушков Роман 7 1
|Бельченков Алексей 1 1
|Винокуров Евгений 16 1
|Хамидулин Ренат 2 1
|Хамхоева Мариета 3 1
|Брацун Дмитрий 3 1
|Шалыгина Наталия 1 1
|Карповская Екатерина 1 1
|Колотев Дмитрий 32 1
|Стонт Дмитрий 4 1
|Крылова Мария 36 1
|Кальмуцкий Владислав 4 1
|Фогельсон Виктор 52 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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