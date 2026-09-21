Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201516
ИКТ 15625
Организации 11845
Ведомства 1513
Ассоциации 1126
Технологии 3597
Системы 27080
Персоны 87996
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1338
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2856
Мероприятия 894

Carbon Soft EvaTeam Еватим EvaEcoSystem

Carbon Soft - EvaTeam - Еватим - EvaEcoSystem

EvaTeamcистема управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском

 

 

 

"Как проходит импортозамещение на примере замены Jira и Confluence"  Роман Мыскин, Директора по развитию, EvaTeam, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.09.2026 Как превратить корпоративную базу знаний в рабочий ресурс 1
21.09.2026 EvaTeam обновила экосистему EvaDev до версии 2.33 «Воронеж» 1
21.09.2026 CNewsMarket опубликовал первый рейтинг систем управления знаниями (KMS) 1
31.07.2026 EvaTeam получила лицензии ФСТЭК России в области защиты конфиденциальной информации 1
09.07.2026 «Рехау» перевела управление проектами с Jira на отечественную платформу EvaTeam с помощью «Софтлайн Решений» 1
17.02.2026 Продукты EvaTeam под защитой «Индид» 1
03.02.2026 Запуск новых продуктов и укрепление рыночных позиций: EvaTeam подвела итоги 2025 года 5
16.01.2026 Компании «Ред софт» и EvaTeam подтвердили совместимость продуктов 3
21.10.2025 «Софтлайн Решения» внедрила систему управления проектами EvaProject от EvaTeam 1
14.10.2025 «СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam 1
16.09.2025 EvaProject и EvaWiki стали основой проектной и информационной среды СПб ИАЦ 1
Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence 4
10.09.2025 Atlassian прекращает продажу и поддержку on-premise версий (Data Center). Что ждет российских пользователей? 1
09.09.2025 EvaWiki — новый инструмент управления знаниями в «Саврус» 2
19.08.2025 Российская альтернатива Zephyr Jira – EvaTest обновлена до версии 2.30 1
18.08.2025 EvaTeam обновила аналог Jira Service Management до версии 2.30 1
15.08.2025 Аналог Confluence от EvaTeam обновлен до версии 2.30 1
13.08.2025 EvaProject и EvaGit обновлены до версии 2.30 «Иркутск» 1
07.07.2025 Аналог Jira №1 от EvaTeam обновлен до версии 2.29 1
26.06.2025 Компания Teamlead переходит с Jira на решения EvaTeam для управления ИТ-проектами 1
16.06.2025 Денис Кучаев, EvaTeam: Мы сделали возможным тотальный отказ от Jira 1
26.02.2025 Какого экономического эффекта могут добиться банки с помощью ИИ 1
14.02.2025 Продукты EvaTeam и ОС «Роса Хром 12» успешно прошли испытания на совместимость 1
12.02.2025 BPMS может заменить множество устаревших ИТ-систем 1
09.12.2024 Axoft подписала договор с российским разработчиком экосистемы продуктов EvaTeam 1
28.10.2024 Как крупный застройщик импортозаместил Jira и Confluence 1
23.10.2024 MONT включил в линейку продуктов для управления проектами и компанией решения EvaTeam 1
10.10.2024 ICL Services и EvaTeam заключили соглашение о партнерстве 1
02.10.2024 «Кросс технолоджис» и EvaTeam заключили договор о партнерстве 1
30.09.2024 Компания-оператор клиентской экосистемы «Газпром» начинает комплексное импортозамещение Jira 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
21.06.2024 Роман Мыскин назначен директором по развитию EvaTeam 1

Публикаций - 46, упоминаний - 57

Carbon Soft и организации, системы, технологии, персоны:

Atlassian 159 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3156 8
Softline - Софтлайн 3787 6
Ред Софт - Red Soft 1260 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1362 5
Microsoft Corporation 25851 4
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 148 4
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 199 4
Kaiten - Кайтен Софтвер 36 3
TeamStorm - Тимшторм 13 3
Carbon Soft - Карбон Софт 3 3
Ростелеком 11025 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5707 3
Oracle Corporation 7100 3
Крок - Croc 1969 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1453 3
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 438 3
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 170 3
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1520 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 297 3
Т1 Диджитал - T1 Digital 6 2
Yoonion Holding - Юнион холдинг 5 2
Axel Pro - Аксель Про 21 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 152 2
Yandex - Яндекс 9332 2
Новые облачные технологии (НОТ) 493 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1826 2
Telegram Group 2983 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 455 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 173 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 301 2
MONT - МОНТ 190 2
ICL ГК - ICL Group 506 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 349 2
Comindware - Колловэар 207 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 825 2
CraftTalk - Крафт-Толк 82 2
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 39 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 164 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 631 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8986 4
Газпром ПАО 1498 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 2
Газпром нефть 741 2
Абсолют Банк 250 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1808 2
REHAU - РЕХАУ 7 1
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 12 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 44 1
УЭСК - Уренгойская электросетевая компания - УГЭС - Уренгойгорэлектросеть 5 1
Syngenta - Сингента - Syngenta Crop Protection 12 1
Сбер - Сбер Лигал 5 1
FAW Group - China FAW Group Corp - First Automotive Works - FAW Trucks - Bestune - FAW Легковые автомобили 17 1
Почта России ПАО 2388 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1162 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 196 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 535 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 269 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 1
Роснефть НК - нефтяная компания 565 1
ПСБ - Промсвязьбанк 972 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 515 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 640 1
Unilever - Юнилевер Русь 172 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 229 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 132 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 215 1
Синара ГК - Sinara Group 124 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 197 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 144 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 98 1
Снежная Королева - СК Трейд 63 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 89 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 147 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5793 9
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 392 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13835 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5741 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3082 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3995 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1519 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2139 1
Федеральное казначейство России 1953 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 91 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 148 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 185 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1422 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 45 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 226 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 78 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 297 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26221 28
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3620 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26726 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35609 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12395 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36626 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23482 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12310 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33812 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28498 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14084 7
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 972 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8360 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24649 7
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 337 7
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 478 7
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1314 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3214 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7297 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7805 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2350 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13256 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8424 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7911 5
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1946 5
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 922 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13790 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4683 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4910 5
Оповещение и уведомление - Notification 6081 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2122 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5338 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8745 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9639 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4449 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13093 4
Wiki - Вики - режим Википедии 291 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3181 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14097 4
Atlassian - Confluence 191 32
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 30 29
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 375 29
Carbon Soft - EvaTeam - EvaWiki 26 26
Carbon Soft - EvaServiceDesk 18 18
Carbon Soft - EvaTest 8 8
Carbon Soft - EvaTeam - EvaGit 8 8
Atlassian - Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 43 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1636 6
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 231 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1062 4
Linux OS 11627 4
Microsoft Windows 16980 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5820 4
JGraph - diagrams.net - draw.io 6 3
Carbon Soft - EvaTeam - EvaCI/CD 3 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1313 3
Docker - Платформа распределённых приложений 561 3
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 279 3
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 70 3
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 107 3
Redmine 22 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1826 3
Сбер - SberTrack 2 2
Газпром - Оператор Газпром ИД - Газпром ID - Газпром Бизнес ID - Единая платформа взаимодействия ГИД 23 2
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами 40 2
Carbon Soft - EvaCRM 2 2
JavaScript - JS - язык программирования 1445 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 790 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2549 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 801 2
Radix Tempo 30 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 280 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2495 2
Apache OpenOffice Draw 30 2
ELMA 365 - low-code платформа для автоматизации бизнеса и бизнес-процессов 206 2
Компания Индид - Indeed AirKey Enterprise 26 2
BSS - L2U InKnowledge 8 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 1
Apache ServiceMix 2 1
Кучаев Денис 15 13
Мыскин Роман 40 8
Дерябин Дмитрий 6 6
Аликин Алексей 2 2
Фролов Алексей 27 2
Фисенко Лев 64 2
Петухов Антон 63 2
Какунин Алексей 30 2
Ефименко Александр 3 2
Мейнцер Антон 20 1
Дубровская Анна 21 1
Семенников Антон 35 1
Чудинов Дмитрий 106 1
Агапова Анна 4 1
Голубева Ольга 6 1
Ванюшкин Дмитрий 15 1
Евтюхин Иван 4 1
Кузякина Анна 28 1
Хван Артём 12 1
Елина Марина 3 1
Толокнов Андрей 41 1
Песошина Светлана 5 1
Артюхов Сергей 68 1
Занятнова Валерия 1 1
Дегтярь Владислав 3 1
Имнаишвили Георгий 1 1
Бессарабенко Александр 23 1
Трушков Роман 7 1
Бельченков Алексей 1 1
Винокуров Евгений 16 1
Хамидулин Ренат 2 1
Хамхоева Мариета 3 1
Брацун Дмитрий 3 1
Шалыгина Наталия 1 1
Карповская Екатерина 1 1
Колотев Дмитрий 32 1
Стонт Дмитрий 4 1
Крылова Мария 36 1
Кальмуцкий Владислав 4 1
Фогельсон Виктор 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 35
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3670 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55009 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 5
Беларусь - Белоруссия 6336 3
Казахстан - Республика 6092 2
Узбекистан - Республика 2031 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3495 1
Земля - планета Солнечной системы 10897 1
Армения - Республика 2464 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3155 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19702 1
Индия - Bharat 5901 1
Америка - Американский регион 2208 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4526 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1472 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1427 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1093 1
Ближний Восток 3167 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2886 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1739 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1946 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1797 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 209 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 239 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1035 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11900 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58254 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7912 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4458 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21923 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2346 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7525 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3918 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5797 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6664 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6221 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6660 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4075 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3810 3
Экономический эффект 1383 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8307 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34144 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12406 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4028 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5650 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7084 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6593 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16273 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2777 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5163 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8945 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18321 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3329 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3528 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 672 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3993 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1181 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6849 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2458 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8147 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 504 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 432 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10493 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2791 1
TAdviser - Центр выбора технологий 491 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2471 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4066 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8662 1
НМГ - Медиалогия 38 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 861 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 327 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 60 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1288 1
CNews FORUM Кейсы 316 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 403 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще