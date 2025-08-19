Российская альтернатива Zephyr Jira – EvaTest обновлена до версии 2.30

Компания EvaTeam выпустила обновление до версии 2.30 решения для управления ручным и автоматическим тестированием EvaTest. Улучшения направлены на повышение эффективности и удобства работы специалистов QA. Об этом CNews сообщили представители EvaTeam.

Новая версия EvaTest предлагает сразу три ключевых улучшения. Во-первых, создание тестовых запусков существенно ускорено благодаря оптимизации механизма обработки общих шагов в тест-кейсах. Теперь система эффективно решает проблемы с параметрами и вложенной структурой, что особенно важно при работе со сложными тестами, повышая общую отзывчивость интерфейса. Во-вторых, уведомления стали точнее и информативнее: удалены излишне детализированные и технически избыточные элементы, показывается лишь самая важная информация, облегчающая фокусировку на важных аспектах тестирования. Наконец, улучшено отображение связей между тест-кейсами и задачами проекта: установленные связи корректно отображаются в интерфейсе, обеспечивая полный контроль над связями между различными элементами проекта и повышая прозрачность процесса тестирования.

«Команды разработчиков привыкли пользоваться зарубежными инструментами вроде Atlassian, однако наша задача — предложить конкурентоспособное решение, которое учитывает специфические особенности российских компаний. Обновленная версия EvaTest 2.30 доказывает, что отечественное ПО уже превосходит западные аналоги по функциональности и по удобству использования», – сказал директор продукта EvaTest Дмитрий Дерябин.

Напомним, EvaTest входит в ИТ-конвейер полного цикла EvaDev. EvaDev – экосистема профессиональных инструментов для комплексного управления ИT-проектами, охватывающая весь жизненный цикл разработки — от идеи до релиза и сопровождения. Платформа способна полноценно заменить сразу несколько популярных решений: Jira, Confluence, Jira Service Management, Bitbucket, Requirement Yogi, Bamboo, Zephyr и другие.

Обновление уже доступно всем клиентам EvaTeam.