Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190377
ИКТ 14690
Организации 11378
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26598
Персоны 82746
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1271
ИАА 743
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Голубева Ольга


СОБЫТИЯ


10.02.2026 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля 1
12.02.2025 BPMS может заменить множество устаревших ИТ-систем 1
22.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
10.08.2023 Вячеславу Симоненко продлили срок содержания под стражей на три месяца 1
05.08.2015 Navicon внедрил Microsoft Dynamics CRM 2013 в фармацевтической компании «Санофи» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Голубева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

BPMLab - БПМЛАБ 2 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 131 2
Infomaximum - Инфомаксимум 55 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 132 2
Microsoft Corporation 25330 1
IBM - International Business Machines Corp 9565 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2592 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 916 1
Navicon - Навикон 319 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 260 1
Comindware - Колловэар 185 1
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 1
IBM Information Management 16 1
Газпром нефть 680 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 190 2
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 68 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 54 2
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 56 2
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 29 2
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 33 2
Газпром ПАО 1424 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 49 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 339 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 736 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 834 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 207 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5291 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73767 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7659 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8786 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1638 2
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data - Обфускация данных 132 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 529 1
Графический редактор - Graphic Editor 108 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10145 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18707 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6929 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1388 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8975 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7657 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27172 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8470 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 680 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13389 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8203 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1000 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 295 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 850 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7340 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 141 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2461 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7042 1
Haulmont - OpenBPM Platform 5 2
OpenIDE 22 1
АйПи - Idea Platform 1 1
Microsoft Dynamics 365 138 1
Microsoft Dynamics CRM 546 1
Microsoft Dynamics 1185 1
Infomaximum - Proceset Process mining 46 1
ELMA 365 Low-code BPM 153 1
Axiom JDK СЗИ 139 1
Carbon Soft - EvaTeam 32 1
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 47 1
PIX Robotics - PIX Task Mining - PIX Монитор задач 6 1
Колотев Дмитрий 4 2
Стонт Дмитрий 4 2
Крылова Мария 26 2
Клопотов Игорь 4 2
Семилетова Татьяна 2 2
Лебедев Владимир 84 2
Бочкин Александр 50 2
Буланов Николай 19 2
Петров Олег 8 2
Ноев Дмитрий 4 1
Евтюхин Иван 4 1
Николаев Денис 4 1
Руснак Ольга 3 1
Кальмуцкий Владислав 4 1
Заболотный Роман 5 1
Полянская Анастасия 5 1
Фирсин Вадим 1 1
Дудник Данила 1 1
Соболевская Людмила 3 1
Ковалева Наталья 6 1
Киреев Александр 37 1
Симоненко Вячеслав 43 1
Покровский Олег 9 1
Поспелов Георгий 11 1
Жеренов Григорий 7 1
Качур Кирилл 8 1
Качур Виталий 8 1
Лялин Вадим 7 1
Пашкевич Василий 7 1
Неснов Алексей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 158300 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46090 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8224 1
Индия - Bharat 5729 1
Ближний Восток 3051 1
Америка Латинская 1892 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1056 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15245 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3043 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10441 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11782 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2559 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1554 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 732 1
Экономический эффект 1215 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6954 1
Аренда 2581 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 110 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3258 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 642 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 116 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2143 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418381, в очереди разбора - 726296.
Создано именных указателей - 190377.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще