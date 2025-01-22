Евтюхин Иван
|22.01.2025
|Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
|30.08.2013
|«Армада Софт» спроектирует систему для нового российского вертолета 1
|07.02.2011
|GMCS развивает систему финансово-хозяйственного управления «ОГК-4» 1
Евтюхин Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
|Microsoft Corporation 24630 1
|Максима ГК - GMCS 359 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 1
|Loginom Company - Deductor 24 1
|Microsoft Dynamics 1175 1
|Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144277 1
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