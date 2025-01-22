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Индексная книга (каталог) CNews*
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Крылова Мария



22.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
23.12.2024 «МегаФон» улучшил связь в селе Ломы 1
29.11.2024 «МегаФон» улучшил связь в двух селах Забайкалья 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Крылова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Свеза - Sveza 31 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1726 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335946, в очереди разбора - 773412.
Создано именных указателей - 166263.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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