Аналитики «МегаФона» рассказали о мобильных привычках забайкальцев

За последние пять лет жители Забайкальского края стали почти в три раза активнее выходить в сеть и на 17% больше звонить по голосовой связи. Чаще остальных мобильным интернетом пользуются женщины около 37-43 лет, прокачивающие за месяц по 27 ГБ и в свободное время открывающие приложение «ВКонтакте». Аналитики «МегаФона» представили цифровой портрет пользователя сотовой связи в регионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывает Big Data оператора, женщин среди абонентов в Забайкалье сейчас чуть больше — 51,8%. А среди возрастных групп наиболее заметны люди 35-44 лет, составляющие 31% от общего числа пользователей.

За пять лет значительно увеличилось потребление трафика: если раньше и горожанам, и сельчанам нужно было меньше 7 ГБ трафика в месяц, то в 2025 г. потребности стали гораздо выше. Жители городов стали ежемесячно потреблять по 20,5 ГБ данных, а жители малых поселений – почти 23 ГБ. Самым «качающим» в регионе населенным пунктом стал Хилок, где абоненты тратят около 30 ГБ.

Изменились и любимые сервисы забайкальцев. Например, за последние пять лет отечественные видиохостинги, в том числе «VK Видео», Rutube и «Кинопоиск», стали в разы популярнее. На эти три ресурса в последние месяцы было направлено треть интернет-трафика из региона, хотя еще пять лет назад их суммарная доля составляла 4%. В то же время «VK Видео» стал самым прокачиваемым сайтом. Однако среди соцсетей и мессенджеров теперь лидирует не VK, а Telegram.

Вместе с ростом интернет-трафика увеличились и объёмы звонков. Если в 2020 г. житель региона в среднем общался по телефону с друзьями и близкими 11,5 часов в месяц, то в 2025 г. — на пять часов больше. В сельской местности люди разговаривают по сотовой связи на 74% больше, чем в городах.

Цифровизация

Мобильные привычки влияют и на выбор модели телефона. За последние пять лет у забайкальцев стало почти на 70% больше смартфонов. Самыми востребованными остаются iPhone 11 и 13. В топе также есть модели от Samsung и Xiaomi, хотя раньше наиболее популярен был Huawei.

«С каждым годом потребление мобильного интернета и сотовой связи в Забайкалье растёт, а значит увеличивается и нагрузка на сеть. Для предоставления абонентам высокого качества телеком-услуг, наши технические специалисты последовательно строят новые базовые станции, расширяют возможности действующего оборудования с помощью модернизации и различных перенастроек. Так, с начала текущего года мы установили и улучшили более 50 объектов связи. Новые станции появились в Чите, Забайкальске, Удокане, Вершино-Дарасунском, Утане, Староцурухайтуе и других поселениях», — сказала директор «МегаФона» в Забайкальском крае Мария Крылова.

