Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» разогнал 4G в Агинском Бурятском округе Забайкалья

Более высокие скорости передачи данных стали доступны на мобильных устройствах жителям и гостям Агинского Бурятского округа Забайкалья. Инженеры «МегаФона» провели комплекс работ в Агинском, Дульдургинском и Могойтуйском районах, в результате чего увеличилась емкость транспортной сети, выросли скорости мобильного интернета и надежность соединения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Уверенным мобильным сигналом на скорости около 23 Мб/с теперь могут воспользоваться жители сел Цаган-Ола, Зулагай, Дульдурга, Гунэй, а также поселков Ага и Новоорловск. Здесь суммарно проживает около 14 тыс. человек. Проведенные работы позволили увеличить емкость сети оператора: использовать скоростной интернет получится у большего числа абонентов «МегаФона» одновременно без «зависаний». Скачивание «тяжелых» игр для смартфона или загрузка файлов происходит за считанные минуты, просмотр потокового видео в высоком разрешении без задержек и помех, как и звонки по видеосвязи и прямые эфиры в соцсетях. Среди прочего это упростило многие бизнес-процессы, дистанционную работу и учебу. Сигнал остается устойчивым и четким – как на улицах, так и внутри помещений.

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут
Безопасность

Кроме этого, улучшения качества мобильного интернета могли заметить работники и пассажиры железнодорожной станции Ага, расположенной на участке железной дороги Карымская — Забайкальск, а также водители, проезжающие по расположенной на северной окраине поселка федеральной автотрассы А-350.

«Мы постоянно развиваем инфраструктуру мобильной сети, ведь потребность в быстром мобильном интернете 4G растет в геометрической прогрессии. Наши специалисты выявляют места, где необходимо улучшить качество мобильных услуг, а затем строят новые или модернизируют действующие объекты связи. В 2024 г. жители Забайкальского края стали больше использовать мобильный интернет в повседневной жизни, нарастив интернет трафик на 16%, а объем голосового общения на 6%», — сказала директор «МегаФона» в Забайкальском крае Мария Крылова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций

Один из старейших операторов мобильного интернета в России прекратил подключения и может отдать сеть МВД

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

Хакер признался, что взломал аккаунт Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чтобы публиковать фейковое посты о биткоине

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

Путин распорядился блокировать звонки мошенников, действующих из Украины

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще