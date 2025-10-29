«МегаФон» усилил LTE-сеть в забайкальском поселке Карповка

С комфортом пользоваться цифровыми сервисами и звонить без помех теперь могут жители Карповки Забайкальского края. «МегаФон» запустил новую базовую станцию, в результате чего сотовая связь в селе стала более стабильной, а интернет быстрее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оборудование работает по современным стандартам и поддерживает технологии 4G. Его установили с учетом рельефа и особенностей застройки, что позволяет обеспечить уверенный сигнал не только в Карповке, но и на близлежащих территориях: в местных садоводствах, строящемся рядом коттеджном поселке и лечебно-оздоровительном центре.

После завершения работ абоненты «МегаФона» могут звонить по телефону без перебоев и на комфортных скоростях до 70 Мбит/с пользоваться любыми цифровыми сервисами: общаться в мессенджерах, листать соцсети, смотреть видео, получать государственные услуги, скачивать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета.

Помимо местных жителей, онлайн-данные активно «генерят» отдыхающие в оздоровительном центре, расположенного в соседней Верхней Карповки. Быстрый интернет позволит абонентам всегда быть на связи с родными и близкими, находясь вдалеке от дома.

«Мы видим, как меняется инфраструктура региона, появляются новые качественные жилые районы, развивается медицинская база, растет потребление интернет-трафика. Поэтому важно обеспечить стабильную телеком-сеть там, где она становится основой комфортной и безопасной жизни», — сказала директор «МегаФона» в Забайкальском крае Мария Крылова.