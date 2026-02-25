Банкам закон не писан? Финансисты ищут способы накрыть россиян лавиной спам-звонков против их воли. Власти на их стороне

Российские финорганизации пытаются найти способ выйти из-под действия закона о запрете массовых обзвонов. Если им это удастся, россиян может ждать крупномасштабная волна непрошеных звонков от представителей банков. Депутаты готовы встать на сторону банков – закон об их «освобождении» почти готов.

Банк позвонит

В обозримом будущем на россиян могут обрушиться многочисленные несанкционированные звонки банков. Как пишут «Ведомости», их могут вывести из-под действия закона о запрете спам-звонков – власти уже подготовили необходимый для этого законопроект.

С 1 сентября 2025 г. в России действует закон, позволяющий россиянам активировать самозапрет на входящие массовые звонки рекламного информационного характера. При его включении конкретным абонентом его оператор связи обязан начать блокировать такие звонки на его номер.

Под запрет подпадают как робозвонки, так и те, которые осуществляет человек. Такие обзвоны совершают как колл-центры на аутсорсе, так и собственные, «штатные» операторы. Россияне могут запретить все входящие вызовы такого плана, за исключением звонков от государственных органов – это прямо прописано в действующем законодательстве.

Звонки банков тоже можно заблокировать, что очень не нравится самим банкам. Как сообщал CNews, они пытаются освободить себя от этих оков и вновь начать досаждать россиянам своими звонками как минимум со второй половины сентября 2025 г.

Почти сразу после вступления закона о самозапрете массовых входящих банки направились в Минцифры с просьбой разрешить им звонить россиянам против их воли. Мотивировали они это тем, что новый закон мешает им обзванивать должников. Про рекламные вызовы банки ничего не говорили.

Депутаты помогут

Спустя пять месяцев после первых просьб банков, направленных в адрес Минцифры, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Разрешить банкам названивать россиянам решили российские сенаторы Николай Журавлев, Анатолий Артамонов и Артем Шейкин – они подготовили необходимый для этого законопроект и даже успели направить его на рассмотрение главе комитета Госдумы по информполитике Сергею Боярскому.

Документ представляет собой проект поправок к действующему российскому закону «О связи». Боярскому он был направлен 20 февраля 2026 г.

Идея авторов документа заключается в том, чтобы расширить невозможность самозапрета не только звонков от госорганов, но и вызовов, которые осуществляются «в целях исполнения требований или осуществления полномочий, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, правилами национальной системы платежных карт», пишут «Ведомости».

«Все поправки и предложения коллег будут рассмотрены самым внимательным образом в рабочем порядке. Говорить о поддержке каких-то из них преждевременно», – сообщил изданию представитель Сергея Боярского.

Нивелировать положительный эффект

Как сообщили изданию представители операторов связи, введение самозапрета на информационные и спам-вызовы возымело свое положительное действие на отечественные сотовые сети. К примеру, в МТС констатировали факт общего снижения спам-звонков, но размеры этого снижения не уточнили.

Представители «Мегафона» подсчитали, что за последние полгода, с начала сентября 2025 г., количество жалоб россиян на спам сократилось почти на треть – на внушительные 30%.

В «Т2» не стали отрицать, что идея сенаторов Шейкина, Артамонова и Журавлева повлечет за собой не самые лучшие последствия. Представители оператора сообщили «Ведомостям», что предложенные ими поправки к закону «О связи» «неконтролируемым образом расширяют перечень звонков, в том числе открывают поток мошеннических вызовов».

Также в «Т2» отметили, что предложение сенаторов едва ли не отменяет самозапрет спам- и информационных звонков, который установили россияне. «Создается абсурдная ситуация: клиент, который установил запрет на получение массовых автоматизированных вызовов, в результате принятия исключений не сможет оградить себя от нежелательных звонков», – сказали изданию представители «Т2».

«Это фактически полностью перечеркнет достижения по борьбе со спамом и цели защиты граждан, которые ставит государство», – заявили изданию представители МТС.

В «Т2» и МТС подчеркнули, что у операторов связи нет технической возможности различать и категоризировать звонки, на которые не распространяется закон о самозапрете. Представители МТС добавили, что новые поправки «создадут огромную брешь в законе для спамеров». По их мнению коммерческие компании начнут маскировать самые обычные коммерческие обзвоны под звонки, не подпадающие под действие закона.

Приведенная изданию представителем Т2 статистика ВЦИОМа гласит, что именно банки чаще всего отвлекают россиян от дел своими звонками – такие вызовы поступают семи из десяти россиян.