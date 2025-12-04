В двух городах Забайкалья расширили телеком-покрытие

Инженеры «МегаФона» модернизировали оборудование в двух городах Забайкальского края – Краснокаменске и Нерчинске, где суммарно проживают 66 тыс. человек. Теперь смартфоны местных жителей могут ловить более четкий и стабильный сигнал на дальнем расстоянии и внутри зданий. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На городские базовые станции добавили дополнительный низкочастотный диапазон LTE, влияющий на дальность и стабильность сигнала. Это означает, что делать запросы в браузерах, пользоваться стриминговыми платформами, оформлять онлайн-заказы и госуслуги, а также пользоваться приложениями банков стало комфортнее: устройства лучше принимают сигнал на более дальних расстояниях и внутри помещений. Находясь в школе или на работе, больнице или магазине, абоненты могут выходить в Сеть без потери качества загрузки страниц.

Также в Краснокаменске стала более надежной голосовая связь, благодаря замене оборудования на станции. Звонки теперь совершаются без помех даже в моменты пиковых нагрузок на инфраструктуру.

«Мы видим, что телеком-услуги становятся все более востребованными у городского населения. Только за текущее второе полугодие объем передачи интернет-данных среди жителей крупных населенных центров увеличился на 16%, а голосовой трафик – на 8% относительно аналогичного периода прошлого года. Наши специалисты продолжают активно улучшать сеть в городах. В этом году строительство и модернизация оборудования прошли в Нерчинске, Краснокаменске, также в Могоче и Чите. Уже определяем планы развития на следующий год», – сказала Мария Крылова, директор «МегаФона» в Забайкальском крае.