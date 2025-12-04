Разделы

Россия ДФО Забайкальский край Могочинский район Могоча Амазар

Россия - ДФО - Забайкальский край - Могочинский район - Могоча - Амазар

СОБЫТИЯ


04.12.2025 В двух городах Забайкалья расширили телеком-покрытие 1
06.11.2025 Связь стала более стабильной в Могочинском районе 1
25.09.2025 Умные технологии становятся все популярнее у сельчан Забайкалья 1
10.07.2025 Мобильная связь МТС пришла еще в пять малых сел Забайкалья 1
21.02.2025 Новые скорости 4G «МегаФона» получили жители пяти районов Забайкалья 1
10.07.2024 МТС включила LTE-сеть на пути к забайкальской жемчужине озеру Арей 1
25.06.2024 МТС прокачала сеть LTE на пути к озеру Байкал 1
27.05.2024 МТС прокачала мобильную связь в крупных населенных пунктах Забайкалья 1
10.04.2024 МТС прокачала сеть LTE на участке федеральной трассы Р-297 «Амур» в Забайкальском крае 1
19.03.2024 МТС прокачала сеть в «Золотой долине» Забайкалья 4
15.02.2017 «Мегафон» улучшил качество связи в 20 районах Забайкалья 2
12.04.2016 МТС определила самых активных пользователей телеком-услуг в Томской области 1
25.02.2016 «МегаФон» подвел итоги развития сети связи в Забайкалье 1
17.07.2015 В Забайкальском крае возбуждено 44 уголовных дела на похитителей кабеля «Ростелекома» 1
21.01.2015 ТТК подключил 70 тыс. абонентов в Забайкальском крае и Амурской области 2
11.12.2014 «МегаФон» завершил строительство волоконно-оптической линии связи в Забайкалье 3
16.07.2012 «Ростелеком» запустил GPON в 35 населенных пунктах Сибири 1
17.05.2012 «МегаФон» расширил сеть 3G в Забайкалье 2
10.08.2011 «Ростелеком» начал строительство телеком-инфраструктуры для обеспечения узлами связи трассы «Амур» 1
06.08.2010 «Ростелеком» увеличил пропускную способность своих магистральных линий в СФО до 267 Гбит/с 1
07.03.2003 Выручка "Сибинтертелеком" в 2002 г. выросла на 50% 1

Публикаций - 21, упоминаний - 29

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 7
МегаФон 9892 6
Ростелеком 10306 4
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 264 2
МТС - Сибинтертелеком 10 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 1
Электросвязь 268 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 57 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Мангазея ГК - Мангазея Девелопмент - Mangazeya Development - Мангазея Золото - Мангазея Майнинг 6 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 164 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 3
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1097 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 879 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2300 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3343 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 560 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 329 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 52 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 89 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
Смагин Дмитрий 38 5
Сергеев Михаил 110 2
Путин Владимир 3349 1
Кравцов Роман 88 1
Здаров Андрей 17 1
Соловьев Дмитрий 78 1
Пушкарев Сергей 2 1
Семенов Максим 25 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 661 19
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 382 11
Россия - РФ - Российская федерация 156831 6
Россия - ДФО - Амурская область 850 6
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чернышевск 15 6
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 45 6
Россия - ДФО - Забайкальский край - Борзя 16 5
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область - Атамановка 9 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ - Могойтуйский район - Могойтуй - Цаган-Ола 22 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Петровск-Забайкальский 16 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Ингодинское - Ингода 8 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика 670 3
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 58 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Оловяннинский район - пгт Оловянная 19 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область - Ивано-Арахлейский государственный природный ландшафтный парк 7 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 990 2
Россия - Саратовская область - Петровск 13 2
Россия - ДФО - Амурская область - Сковородинский муниципальный район - Сковородино 25 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Шилкинский район - Шилка 14 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1306 2
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 63 1
Россия - СФО - Алтайский край - Каменский район - Камень-на-Оби 21 1
Россия - СФО - Красноярский край - Боготол 22 1
Россия - ДФО - Амурская область - Магдагачинский район - Магдагачи 13 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Тяжинский район - Тяжин 14 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Орджоникидзевский район - Приисковое 7 1
Россия - СФО - Иркутская область - Тайшетский район - Бирюсинск 5 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район 9 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 985 1
Россия - СФО - Кемеровская область 985 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 1
Узбекистан - Республика 1869 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 967 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 31 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 398 1
Металлы - Медь - Copper 829 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1833 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Зоология - наука о животных 2791 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 759 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 554 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 596 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
