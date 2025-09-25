Разделы

Умные технологии становятся все популярнее у сельчан Забайкалья

Сельчане в Забайкальском крае стали чаще внедрять современные технологии в свой быт. С начала 2025 г. относительно аналогичного периода 2024 г. количество умных устройств, подключенных к сети «МегаФона» в сельских населенных пунктах региона, выросло на 20%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно Big Data, лидером по цифровизации стал Читинский район. Местные жители составляют 21% всех сельских пользователей электронных помощников. Также активно оснащают дома гаджетами для повышения комфорта и безопасности абоненты оператора из Краснокаменского (15%), Чернышевского (7%), Борзинского (7%) и Шилкинского (6%) районов. Они вошли в пятерку топа.

Вместе с тем в 2025 г. наиболее активно гаджеты устанавливают жители Калганского района, где количество умных устройств выросло более чем в два раза, Газимуро-Заводского (+77%) и Нерчинско-Заводского (+66%) районов.

В небольших населенных пунктах Забайкалья среди владельцев умных устройств преобладают люди 35‑44 лет — это 37% от общего числа. Вторую строчку занимают сельчане от 45 до 54 лет (27%), а третью — жители 25-34 лет (15%). Менее активна аудитория 55-64 года (13%) и старше 65 лет (6%). Молодежь младше 25 лет составляет лишь 2% от всех пользователей. Мужчины подключают такие девайсы в селах на 74% чаще женщин.

Потребление трафика умными устройствами также растет: за год объем данных увеличился на 73%. Значимый вклад в динамику вносят системы умного дома: камеры наблюдения, отопительные приборы, охранные комплексы, автоматика для ворот и прочее интеллектуальное оборудование. Управлять ими можно через мобильные приложения, звонки или смс‑команды.

Сим‑карты позволяют управлять техникой на любом расстоянии. Стабильный сигнал — ключевое условие для работы цифровых систем. В местах, где отсутствует проводной интернет, его заменяет мобильная связь.

Чтобы улучшить «общение» устройств и абонентов за пределами городов, инженеры «МегаФона» строят дополнительные объекты связи в малых населенных пунктах. В 2025 г. новые станции появились в Каларском, Тунгокоченском, Забайкальском и Чернышевском районах. Кроме того, специалисты увеличивают емкость сети, добавляя дополнительный частотный диапазон LTE. Подобная модернизация прошла в Читинском, Нерчинском, Могочинском, Оловяннинском, Красночикойском и других районах.

