Россия ДФО Забайкальский край Калганский район


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 Умные технологии становятся все популярнее у сельчан Забайкалья 1
02.12.2022 В Забайкалье МТС запустила связь 4G к сезонной миграции дзеренов 1
25.11.2022 Возле Донинских подземных галерей с «царскими сокровищами» заработали туристические сервисы 1
15.02.2017 «Мегафон» улучшил качество связи в 20 районах Забайкалья 1
28.01.2013 МТС обеспечила интернетом жителей 260 городов и поселков Забайкалья 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13785 3
МегаФон 9626 1
Александровский Банк 23 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 162 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8522 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9004 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28650 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70976 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1078 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21601 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16819 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55481 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9543 2
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 235 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1449 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11069 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3886 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9455 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4462 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8668 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 379 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1067 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12739 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5731 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6620 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13255 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4035 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4806 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6044 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3875 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 679 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 750 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4295 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11974 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1387 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2602 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22457 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14251 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5684 2
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 51 1
Смагин Дмитрий 38 2
Амосов Владимир 7 1
Напартэ Лидия 1 1
Сергеев Михаил 110 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 377 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 633 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 44 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Петровск-Забайкальский 16 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Оловяннинский район - пгт Оловянная 19 2
Россия - РФ - Российская федерация 153528 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17850 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Кыринский район - Кыра 8 2
Санкт-Петербург - Новоорловский государственный природный заказник 18 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Борзя 16 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область - Атамановка 8 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ - Могойтуйский район - Могойтуй - Цаган-Ола 21 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Могочинский район - Могоча - Амазар 19 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район 8 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ 38 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чернышевск 15 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Оловянинский район 1 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область - Ивано-Арахлейский государственный природный ландшафтный парк 7 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Кайластуй 4 1
Россия - Шишкино 7 1
Россия - СФО - Иркутская область - Черемхово 16 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 972 1
Монголия 362 1
Россия - ДФО - Амурская область 812 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1214 1
Беларусь - Белоруссия 5960 1
Армения - Республика 2355 1
Россия - Саратовская область - Петровск 13 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6818 2
Уран - Uranium - химический элемент 20 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 42 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 860 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17109 1
Энергетика - Energy - Energetically 5407 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5501 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9418 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10375 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54039 1
