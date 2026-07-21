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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ДФО Забайкальский край Читинский район

Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район

СОБЫТИЯ


21.07.2026 «МегаФон»: забайкальцы стали больше общаться по телефону 1
13.10.2025 На забайкальском курорте прокачали 4G 1
10.07.2025 Мобильная связь МТС пришла еще в пять малых сел Забайкалья 1
13.02.2025 МТС улучшила сеть LTE в крае каменных рек Забайкалья 1
28.03.2024 МТС разогнала скорости мобильного интернета на железнодорожном вокзале Читы 1
12.09.2023 МТС разогнала мобильный интернет на стадионе «Авангард» в Атамановке 1
09.06.2023 МТС разогнала интернет в пригородных селах Читы 1
15.02.2017 «Мегафон» улучшил качество связи в 20 районах Забайкалья 1
16.09.2015 В Забайкалье суд вынес приговор расхитителю собственности «Ростелекома» 1
01.10.2013 МТС запустила сеть LTE в Забайкалье 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15675 6
МегаФон 10687 3
Ростелеком 10915 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 168 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10093 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9440 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17944 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9232 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9781 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6210 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22848 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26228 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3677 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6463 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26032 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9280 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24299 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29625 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2736 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1406 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12881 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4395 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3264 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34710 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26662 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4987 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1900 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8680 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1753 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10164 1
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9377 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13026 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11745 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3561 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6833 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10639 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1614 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4789 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2328 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16095 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1998 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1168 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 1
Смагин Дмитрий 38 3
Бойко Денис 49 2
Крылова Мария 32 2
Здаров Андрей 17 1
Сергеев Михаил 115 1
Гриненко Алексей 4 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 715 10
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 412 5
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 51 5
Россия - ДФО - Забайкальский край - Борзя 19 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ 70 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Хилок 23 3
Беларусь - Белоруссия 6271 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Могочинский район - Могоча - Амазар 23 3
Россия - РФ - Российская федерация 165438 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19046 2
Армения - Республика 2440 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3167 2
Россия - ДФО - Амурская область 948 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 734 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Петровск-Забайкальский 21 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чернышевск 17 2
Россия - Шишкино 7 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область - Атамановка 9 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Кыринский район - Кыра 9 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ - Могойтуйский район - Могойтуй - Цаган-Ола 24 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область - Ивано-Арахлейский государственный природный ландшафтный парк 7 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Шелопугинский район 6 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Акшинский район - Акша 6 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Газимуро-Заводский район - Газимурский Завод 10 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Улётовский район - Улёты - Бальзой 22 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54637 1
Казахстан - Республика 6020 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1427 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2837 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2041 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2821 1
Узбекистан - Республика 1992 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1669 1
Таджикистан - Республика 947 1
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Россия - ЦФО - Тамбовская область 649 1
Монголия 382 1
Южная Осетия - Государство Алания 119 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 921 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33594 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7460 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4500 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6028 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53246 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6717 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 343 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3139 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5730 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4974 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21534 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27173 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6069 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 225 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1234 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2108 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57452 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15967 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2804 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3339 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5483 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 645 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1480 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2704 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1277 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1128 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3845 1
Спорт - Хоккей 268 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 61 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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