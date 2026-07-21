Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ДФО Забайкальский край Читинский район
СОБЫТИЯ
|21.07.2026
|«МегаФон»: забайкальцы стали больше общаться по телефону 1
|13.10.2025
|На забайкальском курорте прокачали 4G 1
|10.07.2025
|Мобильная связь МТС пришла еще в пять малых сел Забайкалья 1
|13.02.2025
|МТС улучшила сеть LTE в крае каменных рек Забайкалья 1
|28.03.2024
|МТС разогнала скорости мобильного интернета на железнодорожном вокзале Читы 1
|12.09.2023
|МТС разогнала мобильный интернет на стадионе «Авангард» в Атамановке 1
|09.06.2023
|МТС разогнала интернет в пригородных селах Читы 1
|15.02.2017
|«Мегафон» улучшил качество связи в 20 районах Забайкалья 1
|16.09.2015
|В Забайкалье суд вынес приговор расхитителю собственности «Ростелекома» 1
|01.10.2013
|МТС запустила сеть LTE в Забайкалье 1
Публикаций - 10, упоминаний - 10
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15675 6
|МегаФон 10687 3
|Ростелеком 10915 1
|Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 1
|РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 1
|МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 1
|Смагин Дмитрий 38 3
|Бойко Денис 49 2
|Крылова Мария 32 2
|Здаров Андрей 17 1
|Сергеев Михаил 115 1
|Гриненко Алексей 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.