МТС разогнала мобильный интернет на стадионе «Авангард» в Атамановке

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении сети 4G в южной части поселка Атамановка Читинского района, где расположен стадион «Авангард». Установка дополнительного телеком-оборудования позволила увеличить скорость мобильного интернета в этом районе на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стадион «Авангард» крупнейший спортивный объект в Атамановке. На площади более чем 25 тыс. кв. метров расположено современное футбольное поле с искусственным покрытием, хоккейная коробка, волейбольная и воркаут площадки, тренажерный комплекс. Ежедневно здесь занимаются спортом и профессионалы, и любители здорового образа жизни разного возраста, проходят районные соревнования и турниры.

После проведенных работ спортсмены и физкультурники могут пользоваться спортивными приложениями для определения нагрузок, вести стримы со своих тренировок, спортивные блогеры демонстрировать онлайн выполнение тренировочных комплексов. Также новые скорости мобильного интернета позволят жителям этого района пользоваться всеми сервисами интернета – от онлайн-кинотеатра до образовательных и развлекательных сервисов.

«Стадион «Авангард» - место спортивного притяжения в поселке, в выходные дни здесь можно увидеть до пятисот человек, занимающихся физической культурой и спортом. Усиление сети позволит обеспечить и спортсменов, и жителей района быстрым интернетом во время массовых соревнований и в праздничные дни, когда наблюдаются пиковые нагрузки на сеть», - отметил директор филиала МТС в Забайкалье Дмитрий Смагин.

Ранее МТС улучшил покрытие мобильного интернета в городе Забайкальске, Шилке и поселке Первомайский Шилкинского района.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.