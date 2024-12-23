Россия ДФО Забайкальский край Шилкинский район Шилка
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 8
|Ростелеком 9701 2
|МегаФон 8805 2
|МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 1
|Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 93 1
|Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 154 5
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
|Смагин Дмитрий 38 5
|Здаров Андрей 17 2
|Поповский Александр 90 1
|Пушкарев Сергей 2 1
|Сидоров Федор 1 1
|Бекетов Петр 1 1
|Гениатулин Равиль 5 1
|Двинина Олеся 52 1
|Борголов Дмитрий 3 1
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