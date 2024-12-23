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Россия ДФО Забайкальский край Шилкинский район Шилка



23.12.2024 «МегаФон» улучшил связь в селе Ломы 1
16.09.2024 МТС подключила к своей сети Верхние Куларки, Верхнюю Куэнгу и Алию 1
18.12.2023 МТС запустила сеть LTE для жителей ещё 15 малых сёл Забайкалья 1
16.10.2023 МТС обеспечила связью узловую железнодорожную станцию в Забайкалье 2
12.09.2023 МТС разогнала мобильный интернет на стадионе «Авангард» в Атамановке 1
28.08.2023 МТС ускорила мобильный интернет для хлынувших в Китай забайкальских туристов 1
18.08.2023 МТС ускорила мобильный интернет на пути исторического сплава основателя Читы 3
07.09.2022 Прииск «Соловьевский» получил доступ к цифровым сервисам МТС 1
17.08.2015 «Ростелеком» расширил оптическую сеть в Забайкальском крае 1
17.07.2015 В Забайкальском крае возбуждено 44 уголовных дела на похитителей кабеля «Ростелекома» 1
11.12.2014 «МегаФон» завершил строительство волоконно-оптической линии связи в Забайкалье 1
03.02.2011 МТС инвестирует 800 млн руб. в развитие сети в Забайкальском крае 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 8
Ростелеком 9701 2
МегаФон 8805 2
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 93 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 154 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 5
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 991 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Смагин Дмитрий 38 5
Здаров Андрей 17 2
Поповский Александр 90 1
Пушкарев Сергей 2 1
Сидоров Федор 1 1
Бекетов Петр 1 1
Гениатулин Равиль 5 1
Двинина Олеся 52 1
Борголов Дмитрий 3 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 563 12
Россия - РФ - Российская федерация 144213 6
Беларусь - Белоруссия 5664 5
Армения - Республика 2280 5
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 349 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Оловяннинский район - пгт Оловянная 17 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 1
Россия - ДФО - Амурская область 732 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 246 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - Саратовская область - Петровск 13 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Петровск-Забайкальский 15 1
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Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область - Атамановка 8 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
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ЧОП - Частное охранное предприятие 27 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
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Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
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Спорт - Хоккей 249 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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