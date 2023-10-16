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МТС обеспечила связью узловую железнодорожную станцию в Забайкалье

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об установке нового телеком-оборудования на въезде в Борзю – крупный город на юге Забайкалься, где находится узловая железнодорожная станция и проходит федеральная трасса. Благодаря проведенным работам в северной части города скорость мобильного интернета возросла в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Борзя – узловая железнодорожная станция, соединяющая Забайкалье с приграничными населенными пунктами Забайкальск и Соловьевский. Через Борзю поезда также следуют в столицу края Читу и в поселок Александровский Завод. Пересекающие север Борзи транспортные автомагистрали направляют пассажирский и грузовой транспорт федеральной трассе А-350 «Чита-Забайкальск-граница с КНР».

Новая базовая станция МТС покрывает территорию на въезде в город, где находятся промышленные склады, станции обслуживания, магазины и кафе – популярное место у путешественников и водителей большегрузов, следующих транзитом. Новое телеком-оборудование позволяет жителям и туристам, проезжающим через Борзю, выходить в интернет в часы максимальной нагрузки на сеть, загружать туристические ресурсы, покупать онлайн-билеты, а также коротать время в ожидании поезда, просматривая фильмы в HD-качестве и общаясь в соцсетях.

«Южное направление в Забайкалье востребовано среди туристов и транспортных компаний. После смягчения процедуры пересечения границы с Китаем здесь возросло количество пассажирского и грузового транспорта. Мы устанавливаем дополнительное телеком-оборудование и улучшаем качество связи в транзитных городах, чтобы путешественники не ощущали цифрового дискомфорта и могли еще на подъезде к пограничному переходу выбрать экскурсионный маршрут, посмотреть погоду или заказать гостиницу. Для работников транспортных и логистических компаний, это возможность корректировать маршруты, отслеживать доставку грузов, пользоваться сервисами электронного документооборота», - отметил директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

Ранее МТС запустила новые базовые станции в приграничном Забайкальске, в центре Шилки и поселке первомайский Шилкинского района, в отдаленных селах Черемхово Красночикойского, Золотореченск Оловяннинского и Хадакта Улетовского районов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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