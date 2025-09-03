Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бекетов Петр
|03.09.2025
|МТС подключило к сети LTE село Иргень, положившее начало российскому Забайкалью 1
|18.08.2023
|МТС ускорила мобильный интернет на пути исторического сплава основателя Читы 2
|Смагин Дмитрий 38 1
