МТС ускорила мобильный интернет на пути исторического сплава основателя Читы

ПАО «МТС», цифровая экосистема сообщает об установке нового телеком-оборудования в Шилкинском районе Забайкальского края. Благодаря проведенным работам высокоскоростной мобильный интернет стал доступен на пути исторического сплава сотника Петра Бекетова – основателя Читы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Известный землепроходец Петр Бекетов, основатель Якутска, Олекминска, Читы, Нерчинска и ряда других сибирских поселений, в 1653 г. вместе с отрядом казаков начал поход в долину реки Ингоды и основал ряд острогов и зимовий на территории современного Забайкальского края. В честь 370-летия этих событий в Забайкалье реконструируют исторический сплав отряда казаков на плотах по рекам Ингода и Шилка из современной Читы до города Нерчинска.

Маршрут насчитывает несколько остановок, в том числе в городе Шилка, где МТС прокачала сеть, установив новое телеком-оборудование. Теперь туристы и краеведы могут пользоваться современными цифровыми ресурсами на высоких скоростях, узнавая больше об истории родного края и сложностях, с которыми пришлось столкнуться первопроходцам. Фото и видео своего путешествия гости региона смогут быстро загружать в социальные сети. Новое качество связи МТС могут оценить и более 10 тыс. жителей Шилки.

«Развитие телеком-инфраструктуры МТС в Забайкалье способствует повышению туристической привлекательности региона. Современный турист предъявляет высокие требования к наличию скоростного интернета и доступа к привычным сервисам и онлайн-услугам. Чтобы туристы не испытывали цифрового дискомфорта и могли во время путешествий использовать онлайн-карты, навигаторы и общаться с близкими, а местные жители – пользоваться государственными сервисами, онлайн-банкингом и экосистемными сервисами МТС даже в часы пиковой нагрузки, мы постоянно расширяем сеть как в крупных городах, так и в загородных туристических локациях», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

Также МТС запустила новую базовую станцию в центре поселка Первомайский Шилкинского района. Мобильный интернет на скорости до 30 Мбит/с стал доступен жителям центрального района, учащимся и педагогам школы №3 и поселкового дома культуры.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.