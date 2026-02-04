Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190007
ИКТ 14664
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26580
Персоны 82506
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Россия ДФО Якутия Олёкминский район Олекминск

Россия - ДФО - Якутия - Олёкминский район - Олекминск

СОБЫТИЯ


04.02.2026 Интернет разогнали на юге Якутии 1
17.07.2024 В Якутии оцифруют ценные исторические материалы и выложат их в открытый доступ 1
15.02.2024 В 2023 году «Технопарк «Якутия» и ИТ-парк «Якутск» привлекли свыше 179 млн рублей инвестиций 1
09.02.2024 Еще в одном арктическом районе Якутии появился высокоскоростной интернет 1
18.08.2023 МТС ускорила мобильный интернет на пути исторического сплава основателя Читы 1
02.08.2022 «Мегафон» запустил LTE в селах Олёкминского района на юго-западе Якутии 2
26.05.2017 «Мегафон» расширил каналы связи на западе Якутии в 5 раз 1
24.03.2017 «Мегафон» ускорил 4G-интернет в Олекминске 3
19.01.2017 «Мегафон» улучшил качество мобильной связи в 14 районах Якутии 1
22.12.2016 «Мегафон» запустил LTE-Advanced в Мирном 1
14.07.2016 Жителям города Мирный стали доступны современные услуги связи 1
29.06.2016 МТС и энергетики дотянули «оптику» до алмазной «столицы» России 1
06.04.2016 Минкомсвязи России поддержала проекты развития ВОЛС на базе электроэнергетической инфраструктуры в западной Якутии 2
16.02.2016 МТС обеспечила связью нефтяников и горняков в удаленных улусах Якутии 1
21.07.2015 Минсвязи Якутии: К импортозамещению нужно подойти без политики, не рубя шашкой 1
05.06.2014 «Ростелеком» построит новые линии связи в Якутии 1
22.10.2008 Золотые резервы России: лазерное авиационное сканирование 1
10.07.2008 Коммерческим директором Северо-Западного филиала ОАО «Ростелеком» назначена Виктория Маслова 1
26.06.2007 Телекоммуникационная инфраструктура БАМа будет усовершенствована 1
26.07.2006 "Сахателеком" увеличит число наземных спутников станций VSAT в 2,5 раза 1

Публикаций - 20, упоминаний - 24

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10069 6
Ростелеком 10396 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14538 4
Ростелеком - Сахателеком 64 3
Россети Цифра - МУС Энергетики - ЕЭСТелеком 7 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1082 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 131 1
Metrocom - Метроком 89 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 78 1
Технопарк Якутия ГАУ - ИТ Парк Якутск 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8290 1
Почта России ПАО 2263 1
Газпром ПАО 1424 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 1
Сургутнефтегаз - СНГ 280 1
Геокосмос 38 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 659 1
Транснефть Восток 1 1
Газпром добыча Ноябрьск - Ноябрьскгаздобыча 7 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 55 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13006 4
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3476 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6331 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2826 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 165 1
Минсельхоз РФ Гостехнадзор - Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - ГИС УСМТ - государственная информационная система учета самоходных машин и прицепов к ним 20 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9439 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8804 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17164 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1673 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6717 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4017 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 3
Оцифровка - Digitization 4936 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8468 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 2
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 419 2
Пропускная способность - Bandwidth 1832 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18633 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6202 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17182 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31968 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 891 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1187 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1857 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1554 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13386 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4463 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5905 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1537 1
ЭЛАР ЭларСкан 165 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 89 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 249 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 955 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2078 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Минцифры РФ - Синергия Арктики 7 1
Костерин Александр 20 4
Борисов Александр 39 3
Никифоров Николай 1137 2
Путин Владимир 3380 1
Семенов Алексей 85 1
Николаев Айсен 44 1
Николаев Николай 5 1
Кураш Антон 32 1
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 1
Маслова Виктория 6 1
Зимин Константин 86 1
Степанова Наталья 3 1
Максимов Анатолий 1 1
Данчикова Галина 2 1
Мамедова Мария 32 1
Кметь Семен 1 1
Смагин Дмитрий 38 1
Бекетов Петр 2 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1100 16
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 519 12
Россия - ДФО - Якутия - Ленский район - Ленск - Пеледуй 50 10
Россия - РФ - Российская федерация 158146 8
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 66 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2990 5
Россия - ДФО - Якутия - Чурапчинский улус - Чурапча 19 3
Россия - ДФО - Якутия - Алданский район - Алдан 19 3
Россия - ДФО - Якутия - Намский улус - Намцы 19 3
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 64 3
Россия - ДФО - Якутия - Жиганский улус - Жиганск 10 3
Россия - ДФО - Якутия - Усть-Алданский улус - Борогонцы 13 2
Россия - ДФО - Якутия - Верхневилюйский улус - Верхневилюйск 19 2
Россия - ДФО - Якутия - Оленёкский район (улус) - Оленёк 11 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2693 2
Россия - ДФО - Амурская область 861 2
Россия - ДФО - Якутия - Сунтарский улус - Сунтар 13 2
Россия - ДФО - Якутия - Амгинский улус - Амга 12 2
Россия - ДФО - Якутия - Анабарский улус - Анабар - Саскылах 19 2
Россия - ДФО - Якутия - Мегино-Кангаласский улус 16 2
Россия - ДФО - Якутия - Томпонский улус - Хандыга - Мегино-Алдан 11 2
Россия - ДФО - Якутия - Верхнеколымский улус - Верхнеколымск 4 1
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 49 1
Россия - ДФО - Якутия - Кобяйский улус - Сангар 5 1
Россия - ДФО - Якутия - Верхоянский улус - Батагай 11 1
Россия - ДФО - Якутия - Аллаиховский улус - Чокурдах 6 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Ингодинское - Ингода 8 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18343 1
Армения - Республика 2381 1
Беларусь - Белоруссия 6073 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18771 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8211 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3307 1
Россия - СФО - Новосибирск 4693 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 251 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1611 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 209 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 833 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3794 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1364 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5900 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 1
Минтранс РФ - Федеральный дорожный фонд - целевой бюджетный фонд Министерство транспорта Российской Федерации 13 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 933 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 1
Аренда 2581 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 801 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1935 1
Экватор - Equator 205 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11439 2
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 73 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416976, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще