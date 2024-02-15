В 2023 году «Технопарк «Якутия» и ИТ-парк «Якутск» привлекли свыше 179 млн рублей инвестиций

За минувший год «Технопарк «Якутия» и ИТ-парк «Якутск» привлекли 179,3 млн руб. инвестиций. Такие данные приведены в отчете Правительства региона. В Технопарке «Якутия» и ИТ-парке работают 162 инновационные компании, которые за 2023 г. создали 283 новых рабочих места. Об этом CNews сообщили в пресс-центре Республики Саха (Якутия).

В 2023 г. открыты два ИТ-центра в Олекминском районе Якутии и в городе Кировское Донецкой Народной Республики, которому Якутия оказывала шефскую поддержку в 2023 г. На базе действующих 12 ИТ-центров стартовали дистанционные образовательные курсы по 10 направлениям.

Кроме того, в ноябре 2023 г. состоялось торжественное открытие первого на Дальнем Востоке кампуса «Школы 21». Это бесплатная школа программирования от Сбербанка, которая предоставляет каждому желающему старше 18 лет возможность бесплатно получить качественное образование в ИТ-сфере. В «Школе 21» можно изучать цифровые технологии по различным направлениям: алгоритмы, графика, Unix, Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и многое другое. Проект реализуется в Якутске Сбером в партнерстве с правительством республики.

За 2023 г. через программу акселератора «Б8» получили финансирование 5 проектов на общую сумму 20,5 млн руб., всего принято 119 заявок. Четыре проекта направлены для решения задач импортозамещения программного обеспечения в компаниях алмазодобывающей отрасли. Напомним, Акселератор «Б8» – это программа ускоренного развития стартапов, которая реализуется в Якутии с 2019 г. и включает в себя менторскую, инфраструктурную, образовательную и финансовую поддержку.

Еще один крупный отраслевой проект, появившийся в Якутии, в 2023 г. получил федеральный статус: конкурс «Моя профессия – ИT» становится всероссийским. В 2023 г. проведено 38 отборочных этапов и два финальных хакатона среди школьников и студентов в 8 регионах страны, в общей сложности в конкурсе приняли участие 7,5 тыс. участников из 31 муниципального образования. С 2024 г. количество регионов, где пройдут мероприятия конкурса, будет постепенно возрастать.

Сегодня Якутия — признанный лидер в развитии ИТ-отрасли среди регионов Дальнего Востока. Второй год подряд в Якутске проходит форум «Цифровой Алмаз» — масштабный федеральный проект по объединению лидеров цифровой экономики и отраслевых экспертов, заинтересованных в перспективах технологического развития страны. В ноябре 2023 г. в форуме приняли участие 2 тыс. участников из 17 регионов России, а также гости из Китая и Ирана. В рамках «Цифрового алмаза» было подписано 12 соглашений о сотрудничестве, проведено свыше 30 мероприятий.