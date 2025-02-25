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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171696
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Россия ДФО Якутия Верхнеколымский улус Верхнеколымск

Россия - ДФО - Якутия - Верхнеколымский улус - Верхнеколымск

25.02.2025 «МегаФон» усилил 4G в Сунтарском улусе Якутии 1
18.05.2015 Верхнеколымский улус Якутии формирует муниципальные программы с помощью конструктора программ БФТ 3
24.07.2007 «Сахателеком» инвестировал в развитие сети 150 млн. рублей 1
26.07.2006 "Сахателеком" увеличит число наземных спутников станций VSAT в 2,5 раза 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сахателеком 63 2
МегаФон 9068 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 340 1
Спутниковая связь - ЗССС - Земная станция спутниковой связи 63 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7009 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20862 2
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8183 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8406 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24415 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1057 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1660 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28075 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24716 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13429 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7700 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7916 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1714 1
Аналоговые технологии 2780 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2134 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8237 1
Мамедова Мария 17 1
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 14 1
Николаев Николай 5 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 953 4
Россия - ДФО - Якутия - Верхоянский улус - Батагай 11 2
Россия - ДФО - Якутия - Кобяйский улус - Сангар 4 2
Россия - ДФО - Якутия - Томпонский улус - Хандыга - Мегино-Алдан 10 2
Россия - ДФО - Якутия - Сунтарский улус - Сунтар 13 2
Россия - ДФО - Якутия - Жиганский улус - Жиганск 10 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 475 2
Россия - РФ - Российская федерация 146527 1
Россия - ДФО - Якутия - Мегино-Кангаласский улус 15 1
Россия - ДФО - Якутия - Олёкминский район - Олекминск 18 1
Россия - ДФО - Якутия - Анабарский улус - Анабар - Саскылах 18 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1460 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7705 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11276 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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